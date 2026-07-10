واٹس ایپ نے مجوزہ 'یوزر نیم' فیچر پر حکومتی نوٹس کا جواب دیا؛ حکومت لے رہی ہے جائزہ
WhatsApp نے'یوزر نیم' فیچر کے حوالے سے حکومت کے نوٹس کا جواب دے دیا ہے، اور حکومت فی الحال جواب کا جائزہ لے رہی ہے۔
Published : July 10, 2026 at 11:55 AM IST
نئی دہلی: میٹا کی ملکیت والی انسٹنٹ میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے 'یوزر نیم' فیچر سے متعلق حکومت کے نوٹس کا جواب دیا ہے، اور جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو ایک ذرائع نے یہ اطلاع دی۔
غور طلب ہے کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ بدھ کو میٹا کو نوٹس جاری کیا تھا، جس میں واٹس ایپ کے مجوزہ یوزر نیم فیچر پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ حکومت نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ فیچر آن لائن فراڈ، فشنگ، 'ڈیجیٹل اریسٹ' گھوٹالوں اور فرضی نام سے بے وقوف بنانے کے واقعات میں نمایاں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔
بنیادی طور پر، یوزر نیم فیچر سے صارفین پیغام رسانی کے پلیٹ فارم پر اپنے فون نمبرز کا اشتراک کیے بغیر بات چیت کر سکتے ہیں۔ حکومت نے پلیٹ فارم کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس فیچر کو اس وقت تک شروع نہ کیا جائے جب تک کہ اس معاملے پر حکومت کو اطمینان نہ ہو جائے۔
اس کے بعد، واٹس ایپ نے یوزر نیم فیچر کے حوالے سے اپنا جواب جمع کرانے کے لیے اضافی وقت مانگا اور حکومت کو یقین دلایا کہ جب تک بات چیت مکمل نہیں ہو جاتی، وہ اسے ہندوستان میں متعارف نہیں کرائے گا۔
ذرائع نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو واٹس ایپ کا جواب موصول ہوا ہے اور حکومت اس کی جانچ کر رہی ہے۔ جمعرات کو جواب وزارت آئی ٹی کو جمع کرائے جانے کے حوالے سے واٹس ایپ کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
اس سے پہلے دن میں، آئی ٹی سکریٹری ایس کرشنن نے سی آئی آئی جی سی سی بزنس سمٹ کے دوران کہا تھا کہ یوزر نیم نوٹس پر واٹس ایپ کا جواب جمعرات کو متوقع ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا دو دیگر میسجنگ پلیٹ فارمز ٹیلیگرام اور سگنل نے یوزر نیم فیچرکے حوالے سے بھیجے گئے نوٹسز کا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کرشنن نے کہا، "ابھی کچھ وقت باقی ہے، اس لیے ابھی تک جواب نہیں دیا گیا. ہم معاملے کی تحقیقات کریں گے۔" نوٹس کی وصولی کے بعد، میٹا کی ایک ٹیم نے گزشتہ جمعہ کو وزارت آئی ٹی کے حکام سے ملاقات کی تھی۔
نوٹس میں، حکومت نے میٹا سے وضاحت کرنے کو کہا کہ آئی ٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کیوں نہیں کی جانی چاہئے۔ وزارت کا خیال ہے کہ واٹس ایپ کے ایک نئے فیچر کے بارے میں قواعد ممکنہ طور پر سائبر کرائم کے واقعات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ حکومت نے میٹا کو یہ بھی یاد دلایا کہ سوشل میڈیا کے ایک اہم ثالث کے طور پر، واٹس ایپ آئی ٹی ایکٹ اور قواعد کے تحت مستعدی سے کام لینے کی ذمہ داریوں کا پابند ہے۔
واٹس ایپ کے ترجمان نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ یوزر نیم فیچر ابھی تک لانچ نہیں ہوا ہے اور اسے اس سال کے آخر میں بتدریج متعارف کرایا جائے گا۔
Username reservations are here, as more and more people claim theirs, here’s answers to the top questions you’re asking ⬇️— WhatsApp (@WhatsApp) July 1, 2026
Q: Are usernames mandatory?
A: Nope, they are optional.
Q: What if the username I want isn’t available?
A: There’s a few reasons you might not be able to…
واٹس ایپ کو نوٹس جاری کرنے کے بعد وزارت آئی ٹی نے ٹیلی گرام اور سگنل کو بھی نوٹس روانہ کیے تھے۔ ان نوٹسز میں ان کے موجودہ 'یوزر نیم' فیچر پر سوال اٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ پلیٹ فارم کس طرح دھوکہ دہی اور نقالی کے خطرات سے متعلق خدشات کو دور کر رہے ہیں۔ جب کہ ہندوستان میں واٹس ایپ کے 500 ملین صارفین ہیں، ٹیلیگرام کی رسائی نمایاں طور پر کم ہے۔
حالیہ دنوں میں، میٹا اور ٹیلی گرام کو دیگر مسائل پر بھی ریگولیٹری جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہفتے کے روز حکومت نے انسٹاگرام اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد کے حوالے سے میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا تھا جب کہ ٹیلی گرام کو بھی نوٹس بھیجا گیا۔ نوٹس میں پلیٹ فارم کو پائریٹڈ فلموں، او ٹی ٹی مواد، اور دیگر آڈیو ویژول مواد کے 'بڑے پیمانے پر پھیلاؤ' کو روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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