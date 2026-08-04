واٹس ایپ نے متعدد صارفین کے اکاؤنٹس کو 24 گھنٹوں کے لیے ریویو پر ڈال دیا، مشکوک سرگرمیاں بنیں وجہ
سروس کی شرائط کی خلاف ورزی کے شبہے میں کئی واٹس ایپ صارفین کے اکاؤنٹس کو 24 گھنٹے کے لیے ریویو میں ڈال دیا گیا۔
Published : August 4, 2026 at 12:52 PM IST
نئی دہلی: بھارت سمیت دنیا بھر کے متعدد واٹس ایپ صارفین کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میٹا کے انسٹنٹ میسجنگ پلیٹ فارم 'واٹس ایپ' نے سروس کی شرائط کی خلاف ورزی کے شبہے میں ان کے اکاؤنٹس کو 24 گھنٹوں کے لیے "ریویو" (زیرِ جائزہ) میں ڈال دیا ہے۔ ایپ نے ایسے اکاؤنٹس کے تمام فیچرز بلاک کر دیے ہیں، جس کے بعد صارفین نے سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو اٹھایا۔
پیر کی رات تقریباً 8:00 بجے (پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:30 بجے) یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب صارفین نے بتایا کہ میٹا کی جانب سے بغیر کسی پیشگی اطلاع یا وارننگ کے ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹس کو ریویو کے لیے ڈال دیا گیا تھا۔ متاثرہ صارفین کے مطابق، ان کے واٹس ایپ پر یہ میسج دکھائی دے رہا تھا:
"اکاؤنٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ درخواست کی تاریخ: تین اگست 2026۔ آپ کے اکاؤنٹ کی سرگرمی اور ڈیوائس کی جانکاری کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ہماری سروس کی شرائط کے مطابق ہے۔ ہم عام طور پر 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو نتیجے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔"
ان ہدایات کے نیچے، ایپ میں اکاؤنٹ سے متعلق مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے دو لنکس دیے گئے ہیں: "واٹس ایپ کا ذمہ داری سے استعمال کیسے کریں۔ گائیڈ لائنز دیکھیں" اور "چوری شدہ فون اور اکاؤنٹ کے بارے میں"۔
ایک متاثرہ صارف نے سوشل میڈیا پر مدد مانگتے ہوئے لکھا کہ "میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ بغیر کسی وجہ کے معطل (ڈس ایبل) کر دیا گیا ہے۔ میں نے اپیل تو جمع کروا دی ہے، لیکن ریویو پیج پر بس ایک عام سا میسج نظر آ رہا ہے کہ عام طور پر 24 گھنٹوں کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے گا۔"
ایک اور صارف نے پوسٹ کیا کہ، "میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ اچانک بغیر کسی وارننگ کے معطل کر دیا گیا۔ میں صرف آفیشل ایپ استعمال کرتا ہوں اور میرا سارا کام واٹس ایپ پر ہی منحصر ہے۔ براہِ کرم مدد کریں۔ ایسا کرنا بالکل بھی ضروری نہیں تھا۔"
واٹس ایپ کے ایک ترجمان نے ریویو کی اس کارروائی کی تصدیق کی اور کہا کہ "ہم ہمیشہ ان لوگوں سے ایک قدم آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری سروس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے صارفین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے اکاؤنٹس پر پابندی (بلاک) لگاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے، تو ہم اسے جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ دوبارہ چیٹنگ شروع سکیں۔"
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