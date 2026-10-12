واٹس ایپ بیٹا ورژن میں پیغامات شیڈول کرنے کا نیا فیچر متعارف، جانیں یہ کیسے کام کرے گا
واٹس ایپ نے اینڈرائیڈ بیٹا ایپلی کیشن کے تازہ ورژن میں پیغامات، تصاویر، ویڈیوز اور لنکس کو شیڈول کرنے کی سہولت کا آغاز کردیا ہے۔
Published : October 12, 2026 at 2:08 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ نے اینڈرائیڈ بیٹا ایپلی کیشن کے تازہ ترین ورژن میں پیغامات کو شیڈول کرنے کی سہولت فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ 'ویب بیٹا انفو' کے مطابق، یہ فیچر انفرادی اور گروپ چیٹس دونوں کے لیے کارآمد ہے، جس کے ذریعے صارفین پیغامات بھیجنے کی تاریخ اور وقت پہلے سے طے کر سکتے ہیں۔ ان پیغامات میں تحریر (ٹیکسٹ)، تصاویر، ویڈیوز اور لنکس شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس صورت میں بھی کام کرتی ہے جب پیغام کے مقررہ وقت پر صارف کا موبائل فون انٹرنیٹ سے منسلک (آف لائن) نہ ہو۔
یہ فیچر کئی مہینوں سے تیاری کے مراحل میں تھا اور اب بالآخر ورژن 2.26.40.7 پر کچھ اینڈرائیڈ بیٹا صارفین کے لیے دستیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ فیچر بیٹا ایپ پر موجود تمام صارفین کو فراہم کر دیا جائے گا، تو واٹس ایپ کی جانب سے شیڈولنگ کے تمام پہلوؤں کی جانچ مکمل کرنے کے بعد آنے والے دنوں میں اسے عام صارفین کے لیے بھی متعارف کرائے جانے کی امید ہے۔ حال ہی میں، واٹس ایپ نے عام صارفین میں نوعمر بچوں کے لیے نئے پیرنٹل کنٹرولز متعارف کرائے ہیں اور بلوں کی ادائیگی کرنے کی سہولت بھی شامل کی ہے۔
واٹس ایپ پر پیغامات کو شیڈول کرنے کا طریقہ
واٹس ایپ کا میسج شیڈولنگ فیچر بالکل جی میل کے ای میل شیڈولر کی طرح کام کرتا ہے۔ ویب بیٹا انفو کے مطابق، صارفین اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے ذیل میں دیے گئے مراحل پر عمل کر سکتے ہیں:
سینڈ بٹن کو دبائے رکھیں: میسج ٹائپ کرنے کے بعد سینڈ بٹن کو کچھ دیر دبا کر رکھیں (ٹیمپ اینڈ ہولڈ کریں)۔
وقت اور تاریخ منتخب کریں: یہ عمل کرنے سے نیچے ایک شیٹ کھلے گی جہاں سے صارف پیغام بھیجنے کا دن، تاریخ اور وقت منتخب کر سکتے ہیں۔
چیٹس کا انتخاب: یہ سہولت انفرادی اور گروپ چیٹس دونوں پر یکساں دستیاب ہے۔
چیٹ میں کسی تصویر یا ویڈیو کو شیڈول کرنے کے لیے، صارفین کو گیلری پکر کھولنا ہوگا، میڈیا فائل کو منتخب کرنا ہوگا، اور پھر وقت طے کرنے کے لیے سینڈ بٹن کو دبا کر رکھنا ہوگا۔ وہ ڈرائنگ ایڈیٹر سے بھی پیغامات کو شیڈول کر سکتے ہیں، جہاں وہ پیغام بھیجے جانے کی تاریخ اور وقت منتخب کرنے سے پہلے تصویر میں ترمیم کر سکتے ہیں یا کیپشن لکھ سکتے ہیں۔
نئے فیچر کی مزید خصوصیات
واٹس ایپ بظاہر شیڈول کیے گئے وقت کا اندراج اسی لمحے کر لیتا ہے جب اسے سیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایپلی کیشن مقررہ وقت پر پیغام بھیج دیتی ہے خواہ ایپ بند ہو یا ڈیوائس آف لائن ہو۔ رپورٹ کے مطابق، شیڈول شدہ پیغامات مکمل طور پر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ رہتے ہیں۔ توقع ہے کہ واٹس ایپ عام صارفین کے لیے اس فیچر کے باقاعدہ آغاز کے وقت اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کی تکنیکی تفصیلات بھی شیئر کرے گا۔ صارفین زیادہ سے زیادہ دو ہفتے پہلے تک پیغام کو شیڈول کر سکتے ہیں۔ جب کہ کم از کم وقت، موجودہ وقت سے 10 منٹ بعد کا ہونا ضروری ہے۔
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