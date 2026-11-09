واٹس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ: کمیونٹی کی جگہ دکھے گا کنٹریکٹ ٹیب، جانیں کیا تبدیلیاں ہوئیں
واٹس ایپ نے پہلے ہی چیٹ لسٹ میں کمیونٹیز فلٹر شامل کیا تھا۔ اس نے علیحدہ کمیونٹیز ٹیب کی ضرورت کو ختم کردیا۔
Published : November 9, 2026 at 3:47 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ نے اینڈرائیڈ بیٹا صارفین کے لیے ایک نیا رابطہ ٹیب لانچ کیا ہے۔ اب یہ نیا ٹیب نیچے نیویگیٹر بار میں کمیونٹیز کی جگہ آنے والا ہے۔ اس سے صارفین آسانی سے اپنے رابطے دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کون آن لائن ہے اور کون نہیں۔ اس ٹیب کے اوپر فیورٹ سیکشن ہے، جہاں صارف کے پن کیے ہوئے رابطے نظر آتے ہیں۔
وا بیٹا انفو کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ بات چیت شروع کرنا بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ ذیل میں رابطے کی مکمل فہرست ہے۔ صارف اسے تین طریقوں سے ترتیب دے سکتے ہیں: حروف تہجی کی ترتیب، سالگرہ، یا سرگرمی۔ سرگرمی کا انتخاب آن لائن صارفین کو سامنے لاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ ایک سبز نقطے کے ساتھ۔ ان لوگوں کے لیے جو آن لائن نہیں ہیں، فہرست آخری بار دیکھے گئے کے حساب سے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ معلومات صرف اس وقت نظر آتی ہے جب کنٹریکٹ اپنا لاسٹ سین اور آن لائن اسٹیٹس کا اشتراک کرتے ہیں۔
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
اس فہرست کے نیچے میٹا اے آئی سے بات کرنے کا ایک شارٹ کٹ آپشن بھی ہے۔ میٹا اے آئی ہمیشہ آن لائن ہوتا ہے، اس لیے اس کے آئیکن پر سبز نقطہ ہے۔ دیگر ایپس میں انوائٹ لنک شیئر کرنے کے آپشنز بھی موجود ہیں۔
اسکرین کے نیچے دائیں جانب تیرتے ہوئے ایکشن بٹن کو دبا کر ایک نیا رابطہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلا نام، آخری نام، صارف نام اور فون نمبر درج کرنے کی ضرورت ہے۔ فون نمبروں کے ساتھ رابطوں کو فون کی ایڈریس بک میں بھی ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔
واٹس ایپ نے پہلے ہی چیٹ لسٹ میں کمیونٹیز فلٹر شامل کیا تھا۔ اس نے علیحدہ کمیونٹیز ٹیب کی ضرورت کو ختم کردیا۔ اب اس کی جگہ رابطے کے ٹیب نے لے لی ہے، جس سے صارفین ہر چیٹ کو کھولے بغیر جلدی سے لوگوں کو آن لائن تلاش کر سکتے ہیں۔
واٹس ایپ مختلف کنفیگریشنز کی جانچ کر رہا ہے۔ کچھ صارفین کے پاس میٹا اے آئی ٹیب ہو سکتا ہے، لہذا رابطے کا ٹیب مختلف طریقے سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ فیچر فی الحال صرف چند بیٹا ٹیسٹرز کے لیے دستیاب ہے۔ تاہم اسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تمام صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا، اور لوگ گوگل پلے اسٹور سے واٹس ایپ کو اپ ڈیٹ کر کے اس نئے فیچر کو استعمال کر سکیں گے۔ واٹس ایپ نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ اسے تمام صارفین کے لیے کب متعارف کرایا جائے گا۔