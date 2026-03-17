واٹس ایپ نے گیسٹ چیٹ کا فیچر متعارف کرایا، اکاؤنٹ بنائے بغیر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ چیٹ کی اجازت
واٹس ایپ کا گیسٹ چیٹ فیچر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا آسان بناتا ہے جن کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے۔
Published : March 17, 2026 at 9:20 AM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ نے گیسٹ چیٹ کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرانا شروع کردیا ہے۔ یہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے جن کے پاس واٹس ایپ اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس لیے اس فیچر کو گیسٹ چیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فیچر ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے جو واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے لیکن بعض اوقات انہیں کسی کے ساتھ چیٹ کرنے کے لیے میسج بھیجنا پڑتا ہے۔ اب، انہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے یا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں صرف ایک محفوظ ویب لنک کا اشتراک کرنے کی ضرورت ہے اور چیٹ شروع ہو جائے گی۔
اس خصوصیت کو سب سے پہلے WABetaInfo نے دیکھا تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم جو واٹس ایپ (WhatsApp) کے نئے اور آنے والے فیچرز کو ٹریک کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ گیسٹ چیٹ فیچر کچھ صارفین کے لیے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس کے تازہ ترین بیٹا ورژنز میں دستیاب ہے اور جلد ہی سب کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ مہمانوں کی چیٹس مہمانوں کو ایک لنک پر کلک کرنے اور اپنے براؤزر میں چیٹ ونڈو کھولنے کی اجازت دیتی ہیں۔ یہ انٹرفیس واٹس ایپ ویب سے ملتا جلتا ہے، جہاں صرف ٹیکسٹ پیغامات بھیجے اور پڑھے جاسکتے ہیں۔
یہ خصوصیت کیسے کام کرتی ہے؟
واٹس ایپ صارفین کو "دوست کو مدعو کریں" سیکشن سے یا اپنی رابطہ فہرست کے نیچے سے ایک لنک بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لنک کو ایس ایم ایس (SMS)، ای میل، کسی اور میسجنگ ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیا جا سکتا ہے۔ جب مہمان لنک کو کھولتا ہے، تو وہ اپنا نام درج کر سکتے ہیں اور چیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چیٹ میں "مہمان" کا لیبل ظاہر ہوگا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا شخص رجسٹرڈ واٹس ایپ (WhatsApp) صارف نہیں ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس فیچر کو متعارف کرواتے ہوئے صارف کی پرائیویسی کے تحفظ کا خاص خیال رکھا ہے۔
گیسٹ چیٹ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن
مہمانوں کی چیٹس میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی مہمان شامل ہوتا ہے، تو واٹس ایپ (WhatsApp) ویب ایک منفرد شناخت کنندہ بناتا ہے جو انکرپشن فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ اور مہمان ہی پیغام پڑھ سکتے ہیں، واٹس ایپ یا کوئی تھرڈ پارٹی نہیں۔ اگر ضروری ہو تو واٹس ایپ صارفین مہمان کو بلاک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ واٹس ایپ (WhatsApp) اکاؤنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔
جو لوگ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے ان کے لیے کارآمد
گروپ چیٹس کی خصوصیت محدود فعالیت پیش کرتی ہے۔ گروپ چیٹس نہیں بنائے جا سکتے، میڈیا شیئرنگ (تصاویر، ویڈیوز، دستاویزات، GIF یا اسٹیکرز) نہیں کیے جا سکتے، وائس یا ویڈیو کالز نہیں کی جا سکتیں اور صرف ٹیکسٹ میسجنگ ممکن ہے۔ مزید برآں، اگر مہمان کے اکاؤنٹ سے 10 دنوں تک کوئی پیغام موصول نہیں ہوتا ہے، تو چیٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد، صارف کو گیسٹ چیٹ تک رسائی کے لیے ایک نیا لنک بنانا ہوگا۔ واٹس ایپ کا یہ نیا فیچر پہلے سے زیادہ صارف دوست ہے۔ یہ خاص طور پر ان خاندانوں یا دوستوں کے لیے مفید ہے جہاں کچھ اراکین اب بھی واٹس ایپ (WhatsApp) استعمال نہیں کرتے ہیں۔