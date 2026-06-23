اب چیٹ لسٹ میں ہی پتا چل جائے گا کون کون ہیں آن لائن، واٹس ایپ کے نئے فیچر پر کام جاری
واٹس ایپ اینڈرائیڈ صارفین کے لیے ایک نئے فیچر پرکام کر رہا ہے۔ کمپنی چیٹ لسٹ کے لیے ایک آن لائن انڈیکیٹر تیار کررہی ہے۔
Published : June 23, 2026 at 11:16 AM IST
حیدرآباد: انسٹنٹ میسجنگ ایپ واٹس ایپ اپنے پلیٹ فارم پر نئے فیچرز لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میٹا کی ملکیت والی کمپنی مبینہ طور پر ایک ایسے فیچر پر کام کر رہی ہے جو کسی کانٹیکٹ کے آن لائن ہونے پر ان کی پروفائل فوٹو پر سبز ڈاٹ دکھاتا ہے۔
یہ انڈیکیٹر دکھاتا ہے کہ آیا کوئی کانٹیکٹ ایپ کا ایکٹیو استعمال کر رہا ہے اس فیچر کے آتے ہی صارف کو چیک کرنے کے لیے اب چیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ، واٹس ایپ مبینہ طور پر اینڈرائیڈ ایپ پر چیٹ بیک اپ کے لیے ایک نئے فیچر کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ یہ فیچر صارفین کو اپنے اسٹوریج کے استعمال کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دونوں نئے فیچرز جلد ہی دستیاب ہونے کی امید ہے۔
فیچر ٹریکر WABetaInfo نے میسجنگ پلیٹ فارم کو ایک نئے گرین ڈاٹ فیچر کی جانچ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس سے کسی بھی کانٹیکٹ کے آن لائن ہونے کو اسکرین پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ فیچر — مبینہ طور پر واٹس ایپ بیٹا فار اینڈرائیڈ ورژن 2.26.24.5 میں دیکھا گیا — آن لائن ہونے پر چیٹ انفارمیشن اسکرین کے اندر کسی شخص کی پروفائل تصویر پر سبز ڈاٹ دکھاتا ہے۔
فیچر ٹریکر سے ملنے والی معلومات کے مطابق، اس سبز ڈاٹ کو پرائیویسی سیٹنگز کے ذریعے چھپایا جا سکے گا۔ اسکرین شاٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیچر فیس بک، انسٹاگرام اور سلیک جیسی ایپس میں پائے جانے والے سبز نقطوں سے مشابہت رکھتا ہے، جو صارفین کو یہ دیکھنے میں مدد کرتا ہے کہ ریئل ٹائم میں چیٹ کرنے کے لیے کون دستیاب ہے۔
نئے سبز ڈاٹ سے موجودہ "آن لائن" ٹیکسٹ لیبل کو تبدیل کرنے کی توقع کی جارہی ہے جو فی الحال چیٹ انفارمیشن اسکرین پر دکھائے گئے ہیں۔ یہی نہیں WABetaInfo کا دعویٰ ہے کہ میٹا کی چیٹ سروس صارفین کے لیے ایک وقف کردہ ان ایپ ایپ بیک اپ مینجمنٹ سیکشن کی جانچ کر رہی ہے، جس سے وہ سٹوریج کی جگہ خالی کرنے کے لیے ماضی کے بیک اپس کے ڈپلیکیٹس کو دیکھنے، حذف اور ڈپلیکیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اطلاعات کے مطابق، یہ فیچر فی الحال ترقی کے مرحلے میں ہے اور ابھی بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ فعالیت میں گوگل ڈرائیو سٹوریج کا نظم کرنے اور اینڈرائیڈ سسٹم سیٹنگز سے براہ راست بیک اپ سیٹنگز تک رسائی کے لیے شارٹ کٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ گوگل اینڈرائیڈ سسٹم سیٹنگز میں بیک اپ مینیجمنٹ سیکشن کو شامل کرکے اس پروجیکٹ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ فیچر ٹریکر کے مطابق، تازہ ترین گوگل پلے سروسز v26.23 اپ ڈیٹ کے ساتھ، اینڈرائیڈ صارفین اپنے واٹس ایپ بیک اپ کو براہ راست اپنے ڈیوائس سیٹنگز سے مینیج کر سکتے ہیں۔
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