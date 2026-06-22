واٹس ایپ میں پھر سے آیا میسج ببل اینی میشن فیچر: یہاں جانیں اس کے فائدے
WhatsApp نے اپنے آئی فون بیٹا میں میسج ببل اینیمیشن فیچر کودوبارہ متعارف کرایا ہے، جس سے چیٹس میں روانی اور چمک دکھائی دیتی ہیں۔
Published : June 22, 2026 at 12:35 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ ایک بار پھر اس فیچر کی جانچ کر رہا ہے جسے کچھ وقت پہلے اپ ڈیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ فیچر میسج ببل اینیمیشن سے متعلق ہے اور اسے فی الحال آئی فون کے تازہ ترین بیٹا ورژن میں دیکھا گیا ہے، جو ایپل کے ٹیسٹ فلائٹ پروگرام کے ذریعے دستیاب ہے۔
WABetaInfo کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ نئی اپ ڈیٹ ایک نئے ڈیزائن کردہ اینیمیشن ایفیکٹ کو متعارف کراتی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ چیٹس میں آنے والے اور بھیجے جانے والے پیغامات پہلے سے کہیں زیادہ ہموار نظر آئیں۔
اب تک میسج ببل اسکرین پر فوری طور پر نظر آ جاتے تھے۔ اس نئی تبدیلی کے ساتھ، پیغامات آہستہ آہستہ فیڈ ان ہوں گے اور تھوڑا بڑا ہوکر اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اس تبدیلی کا مقصد چیٹ کے تجربے کو مزید روانی اور چمکدار محسوس کرنا ہے۔
اس مرتبہ پہلے جیسا نہیں ہے، واٹس ایپ نے اب ایک کنٹرول آپشن شامل کیا ہے، جس سے صارفین چاہیں تو اینیمیشن کو غیر فعال کر سکتے ہیں۔
اس ترتیب کو کنفیگر کرنے کے لیے، واٹس ایپ سیٹنگز > چیٹس > اینیمیشنز پر جائیں۔ وہاں سے، صارفین مختلف اینیمیشن ایفیکٹس حاصل کر سکتے ہیں۔
اینڈرائیڈ کے بعد آئی فون پر ٹیسٹنگ شروع
یہ نیا اینیمیشن کنٹرول اینیمیٹڈ ایموجیز، اسٹیکرز، اور جی آئی ایف کے لیے موجودہ سیٹنگز کے ساتھ مربوط ہے، جس سے صارفین کو واٹس ایپ کے پر زیادہ کنٹرول ملتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیچر پہلی بار اینڈرائیڈ بیٹا ورژن میں گزشتہ ہفتے دیکھا گیا تھا اور اب اسے آئی فون پر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میٹا اس تجربے کو دونوں آپریٹنگ سسٹم پلیٹ فارمز پر لانے کی تیاری کر رہا ہے۔
WABetaInfo کے مطابق، یہ نیا اینیمیشن فی الحال صرف بیٹا ٹیسٹرز کے منتخب گروپ کے لیے دستیاب ہے۔ یہ عام بات ہے کہ واٹس ایپ کے بیٹا فیچرز کو ان کے پبلک رول آؤٹ سے پہلے جانچ میں بتدریج توسیع سے گزرنا پڑتا ہے۔
ابھی تک، کمپنی نے اس فیچر کے پبلک لانچ کے لیے ٹائم لائن کا اعلان نہیں کیا ہے۔ تاہم، یہ دیکھتے ہوئے کہ اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں پر ٹیسٹنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، توقع ہے کہ یہ فیچر مستقبل کے اپ ڈیٹ میں تمام صارفین کے لیے دستیاب ہو جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: