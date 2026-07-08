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واٹس ایپ پر میٹا بزنس ایجنٹ کا آغاز، اب اے آئی ہی سنبھالے گا کسٹمر سپورٹ

میٹا نے ہندوستان کے لیے میٹا بزنس ایجنٹ کا آغاز کیا ہے، جو کاروباروں کو AI کی مدد سے 24 گھنٹے کسٹمرسپورٹ فراہم کرے گا۔

میٹا بزنس ایجنٹ کا آغاز
میٹا بزنس ایجنٹ کا آغاز (WhatsApp Blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 4:38 PM IST

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حیدرآباد: میٹا نے بدھ آٹھ جولائی 2026 کو ممبئی میں اپنے تیسرے سالانہ بزنس سمٹ میں میٹا بزنس ایجنٹ فار انڈیا کا آغاز کیا۔ یہ ایک اے آئی سے چلنے والی سروس ہے جو خاص طور پر کاروباری صارفین کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔

اس کے ساتھ، کاروباری مالکان گاہک کے تعاملات، سیلز، اور روزمرہ کے آپریشنز کو خودکار (آٹو میٹ)کر سکتے ہیں- یعنی اے آئی کسٹمر سپورٹ کے کاموں کو سنبھالے گا۔ اس کے علاوہ، کمپنی نے بڑے کاروباری اداروں کے لیے میٹا بزنس ایجنٹ پلیٹ فارم شروع کیا ہے اور نئی کاروباری دریافت کی خصوصیات متعارف کرائی ہیں۔

میٹا بزنس ایجنٹ کیسے کام کرے گا؟

میٹا کے مطابق، یہ اے آئی اسسٹنٹ کاروباروں کو چوبیس گھنٹے کسٹمر سپورٹ فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ یہ کسٹمر کے سوالات کا جواب دے سکتا ہے، مرچنٹ کے کیٹلاگ سے پروڈکٹس کی سفارش کر سکتا ہے، بک اپائنٹمنٹس، لیڈز کوالیفائی کر سکتا ہے، اور سیلز کی بات چیت میں مدد کر سکتا ہے۔

یہ اے آئی کی مدد سے 24 گھنٹے کسٹمرسپورٹ فراہم کرے گا
یہ اے آئی کی مدد سے 24 گھنٹے کسٹمرسپورٹ فراہم کرے گا (WhatsApp Blog)

یہی نہیں، یہ بات چیت کے خلاصے، گاہک کی بصیرت، اور گم شدہ تعاملات (missed interactions) پر اپ ڈیٹس فراہم کرتا ہے۔ کاروبار جب ضروری ہو تو اے آئی ایجنٹ انسانی نمائندے کو گفتگو منتقل کر سکتے ہیں۔

میٹا انڈیا کے سربراہ نے کیا کہا

میٹا انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور کنٹری ہیڈ ارون سری نواس نے رول آؤٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی کاروباری کارروائیوں کے طریقے کو تبدیل کر رہا ہے، اور میٹا بزنس ایجنٹ اس ارتقاء کا حصہ ہے۔ یہ کاروباروں کو گاہک کے تعلقات کو مضبوط بنانے، کارکردگی کو بڑھانے اور ترقی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

مرچنٹ کے کیٹلاگ سے پروڈکٹس کی سفارش کر سکتا ہے
مرچنٹ کے کیٹلاگ سے پروڈکٹس کی سفارش کر سکتا ہے (WhatsApp Blog)

میٹا بزنس ایجنٹ پلیٹ فارم خاص طور پر بڑے کاروباری اداروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بڑے پیمانے پر اپنے اے آئی سے چلنے والے کاروباری ایجنٹوں کی تعمیر، تخصیص اور تعیناتی کے خواہاں ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ وہ موجودہ کاروباری نظاموں کے ساتھ مربوط ہے جیسے شاپی فائی، زین ڈیکس، اور شاپی۔۔۔یہ موجودہ کاروباری نظاموں کے ساتھ ضم ہوتا ہے اور واٹس ایپ بزنس پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔

میٹا نے مدھو لیکا انٹرپرائزس، سویگی، اور کیزین ایڈوینچرس جیسی کمپنیوں کی مثالیں بھی پیش کیں، جو پہلے سے ہی کسٹمر سپورٹ، لیڈ مینجمنٹ، اور آپریشنل ورک فلو کے لیے پلیٹ فارم کا استعمال کر رہی ہیں۔

بزنس ڈسکوری فیچرز بھی شامل کی جائیں گی

اے آئی سے متعلق ان اعلانات کے ساتھ ساتھ، واٹس ایپ نے نئے ڈسکوری فیچرز متعارف کرائے ہیں جو صارفین کو براہ راست واٹس ایپ سرچ میں کاروباری نام تلاش کرنے کی سہولت فراہم کررہے ہیں۔ یہی نہیں، اس سے صارفین دوستوں اور خاندان کے ساتھ کاروباری رابطوں کا اشتراک کر سکیں گے۔

واٹس ایپ نے نئے ڈسکوری فیچرز متعارف کرائے ہیں
واٹس ایپ نے نئے ڈسکوری فیچرز متعارف کرائے ہیں (WhatsApp Blog)

میٹا کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صارفین کے لیے میسجنگ ایپ کو چھوڑے بغیر تاجروں کو تلاش کرنا آسان بنانا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ماہ کے شروع میں، کمپنی نے واٹس ایپ بزنس پلیٹ فارم کے لیے ٹوکن بیسڑ پرائزنگ ماڈل بھی متعارف کرایا ہے۔

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