واٹس ایپ نئے فیچر پر کام کر رہا ہے: بزنس چیٹس کو کر سکیں گے فلٹر
WhatsApp ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو بزنس چیٹس کو الگ سیکشن میں ترتیب دینے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
Published : April 19, 2026 at 4:51 PM IST
حیدرآباد: بہت سے لوگوں کے لیے اسمارٹ فون کی نوٹیفکیشن اکثر پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ نتیجتاً، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے مواصلاتی پلیٹ فارمز میں سے ایک انسٹنٹ میسجنگ پلیٹ فارم واٹس ایپ مبینہ طور پر ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے۔ اس فیچر کا مقصد اینڈرائیڈ صارفین کو اپنی چیٹس کو بہتر طریقے سے منظم کرنے اور اسپام کو کم کرنے میں مدد کرنا ہے۔
WABetaInfo سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق، میٹا کی ملکیت والی کمپنی ایک ایسا فیچر تیار کر رہی ہے جو بزنس چیٹس کو خود بخود الگ سیکشن میں ترتیب دے گی۔ یہ اپ ڈیٹ بزنس اکاؤنٹس کے ساتھ چیٹنگ کو ایک مخصوص مدت کے بعد مرکزی ان باکس سے باہر منتقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس طرح اس سے بے ترتیبی اور اسپام کو کم کرنا ہے۔
فی الحال، یہ خصوصیت اب بھی ترقی کے مرحلے میں ہے اور بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ توقع ہے کہ اسے مستقبل میں کسی اپڈیٹ میں جاری کیا جائے گا۔ فیچر اپڈیٹ آنے کے بعد، یہ فیچر صارفین کو اپنی بزنس سے متعلق چیٹس کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد کرے گی۔ یہ بزنس اکاؤنٹس کے ساتھ تمام چیٹس کو خود بخود فلٹر کرے گا اور انہیں ایک الگ فہرست میں رکھے گا۔
یہ اپ ڈیٹ صارفین کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بزنس سے متعلق پیغامات سے پریشان ہوئے بغیر اپنی ذاتی چیٹس پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نیا فیچر خاص طور پر بزنس چیٹس کے انتظام میں مدد کرے گا جو آفرز اور اپ ڈیٹس بھیجتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اس تبدیلی سے صرف ان اکاؤنٹس پر اثر پڑے گا جو میسجنگ کے لیے کلاؤڈ بیسڈ آٹومیشن پر انحصار کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں آنے والے 'بزنس چیٹ فلٹرنگ' فیچر کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا گیا ہے، جس میں ایک جھلک پیش کی گئی ہے کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بزنس میسج موصول ہونے کے 24 گھنٹے بعد، یہ خود بخود ایک الگ سیکشن میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ فیچر ان صارفین کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو اکثر مارکیٹنگ میسجز وصول کرتے ہیں اور مسلسل نوٹیفکیشن کو پریشان کن محسوس کرتے ہیں۔
غور طلب ہے کہ واٹس ایپ میسجنگ ایپ نے حال ہی میں 'یوزر نیم' فیچر سمیت کئی اپ ڈیٹس کو رول آؤٹ کیا ہے۔ اس فیچر کی مدد سے صارفین اپنے فون نمبرز شیئر کیے بغیر ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے۔
اس کے بجائے، وہ آسانی سے اپنے صارف نام کا اشتراک کر سکتے ہیں، اس طرح ان کی رازداری میں تحفظ کی ایک اضافی تہہ شامل ہو جاتی ہے۔ WABetaInfo کی ایک رپورٹ کے مطابق، پیغام رسانی کا پلیٹ فارم ممکنہ طور پر اس فیچر کو وسیع تر سامعین تک پہنچانے سے پہلے اس کی جانچ اور اسے بہتر بنا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق، میسجنگ پلیٹ فارم کو آواز اور ویڈیو کالز کے لیے ان بلٹ نوائس کینسلیشن فیچر کی جانچ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ نظام محیطی آوازوں کی شناخت کرکے اور غیر مطلوبہ آوازوں جیسے ٹریفک، ہوا، یا پس منظر کی گفتگو کو سمارٹ طریقے سے فلٹر کرکے کام کرتا ہے۔
سیدھے الفاظ میں، یہ دیگر تمام آوازوں کو کم سے کم کرتے ہوئے صارف کی آواز پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اس طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دوسرے سرے پر موجود شخص آپ کو واضح طور پر سن سکتا ہے، قطع نظر اس کے ارد گرد کتنا ہی شور کیوں نہ ہو۔
