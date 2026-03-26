واٹس ایپ نیا فیچر کر رہا ہے متعارف، میسیج پڑھنے کے 15 منٹ بعد غائب ہو جائیں گے!
یہ فیچر صارفین کو حساس بات چیت کےدوران اضافی سیکیورٹی فراہم کرے گا تاکہ غیر مطلوبہ پیغامات زیادہ دیر تک چیٹ میں نہ رہیں۔
Published : March 26, 2026 at 10:49 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ اپنے صارفین کو اور بھی زیادہ رازداری فراہم کرنے کے لیے ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے۔ مستقبل قریب میں واٹس ایپ ایک ایسا فیچر متعارف کرائے گا جو پیغامات کو پڑھنے کے بعد خود بخود ڈیلیٹ کر دے گا۔ یہ فیچر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہو گا جو حساس معلومات، پاس ورڈز، یا دوسری معلومات کا اشتراک کرتے ہیں جن کے لیے ایک بار کی بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
واٹس ایپ پر آنے والے نئے فیچرز کو ٹریک کرنے والے پلیٹ فارم وا بیٹا انفو کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ نیا آپشن اینڈرائیڈ کے لیے تازہ ترین بیٹا ورژن 2.26.12.2 میں دیکھا گیا ہے۔ یہ فی الحال ترقی کے مراحل میں ہے، لیکن آنے متعارف ہونے کے بعد باقاعدہ صارفین اس خصوصیت کو استعمال کر سکیں گے۔ واٹس ایپ کے اس نئے فیچر کو مبینہ طور پر آفٹر ریڈنگ کہا جاتا ہے۔
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.12.2: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 21, 2026
WhatsApp is working on a feature that makes messages disappear after being read, and it will be available in a future update!https://t.co/40nBJHzOsD pic.twitter.com/FluUkW3hIe
واٹس ایپ کا موجودہ غائب ہونے والا میسج فیچر صارفین کو 24 گھنٹے، 7 دن یا 90 دنوں کے درمیان انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن پڑھنے کے بعد کی نئی ترتیب پہلے سے زیادہ مختلف ہوگی اور صارفین کو لچکدار کنٹرول فراہم کرے گی۔
یہ فیچر کیسے کام کرے گا؟
اگر کوئی صارف اس آپشن کو آن کرتا ہے، تو 15 منٹ کے بعد پیغامات بھیجنے والے کے فون سے خود بخود حذف ہو جائیں گے، چاہے وصول کنندہ نے انہیں پڑھ لیا ہو۔ اگر پیغام رسیور کے ذریعے کھولا جائے تو 15 منٹ کے بعد دونوں طرف سے غائب ہو جائے گا۔ اگر پیغام کبھی نہیں کھولا جاتا ہے، تو یہ 24 گھنٹوں کے بعد خود بخود حذف ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی بھی فریق پیغام کی کاپی اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا۔
یہ ترتیب کسی مخصوص چیٹ یا تمام چیٹس پر لاگو کی جا سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے کی رسیدیں بند ہونے پر بھی یہ فیچر بے عیب کام کرے گا۔ سسٹم پیغام کے کھلنے کے وقت کو ٹریک کرے گا اور مکمل رازداری کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ٹائمر شروع کرے گا۔ یہ نیا فیچر ان حالات میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے جہاں صارفین معلومات کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھنا چاہتے، جیسے کہ او ٹی پی کا اشتراک کرنا، فوری اپ ڈیٹ فراہم کرنا، یا ذاتی تفصیلات کو ظاہر کرنا۔ یہ چیٹس کو صاف رکھے گا اور ناپسندیدہ پیغامات کو اسٹوریج کی جگہ لینے سے روکے گا۔
واٹس ایپ اس فیچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔یہ ابھی تک بیٹا ٹیسٹرز کے لیے دستیاب نہیں ہے، لیکن جلد ہی ایک رول آؤٹ متوقع ہے۔ کمپنی پرائیویسی کے حوالے سے مسلسل نئے اقدامات کر رہی ہے جو کہ صارفین کے لیے ایک راحت ہے۔ مجموعی طور پر، یہ اپ ڈیٹ واٹس ایپ کو مزید محفوظ اور صارف دوست بنانے کی جانب ایک اچھی کوشش معلوم ہوتی ہے۔