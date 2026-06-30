واٹس ایپ پر چیٹ کیلئے اب فون نمبر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، 'یوزر نیم' فیچر کا اعلان
واٹس ایپ نے فون نمبر ظاہر کیے بغیر رابطہ قائم کرنے کی اجازت دینے کیلئے یوزر نیم کا فیچر متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔
Published : June 30, 2026 at 12:13 PM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) رازداری کو فروغ دینے کی کوشش میں واٹس ایپ نے صارفین کے لیے 'یوزر نیم' کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ فیچر صارفین کو اپنا فون نمبر ظاہر کیے بغیر لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دے گا۔ کمپنی اس سال کے آخر میں ایک بڑے اپ ڈیٹ کی منصوبہ بنا رہی ہے، تاہم اس سے پہلے ہی میسجنگ پلیٹ فارم نے اپنے کچھ صارفین کے لیے اپنا منفرد 'یوزرنیم' محفوظ کرنے کا آپشن کھول دیا ہے، جس سے لوگ اس خصوصیت کے وسیع پیمانے پر دستیاب ہونے سے پہلے ایک منفرد ہینڈل کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ 'یوزرنیم' ریزرو کرنے کا آپشن بھی بتدریج کھولا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ سہولت کچھ ہی صارفین کے لیے دستیاب کرائی گئی ہے۔
یہ اقدام واٹس ایپ کی پرائیویسی پر مرکوز سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے، جو صارفین کو اپنا موبائل نمبر شیئر کرنے کے بجائے اپنا کوئی 'یوزرنیم' استعمال کرتے ہوئے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ واٹس ایپ کی ایک رپورٹ کے مطابق، کمپنی نے پیر کو ایک آفیشل بلاگ پوسٹ میں اس فیچر کا اعلان کیا اور کہا کہ اسے آنے والے مہینوں میں بتدریج متعارف کرایا جائے گا۔
یوزر نیم اور فون نمبر میں سے کوئی ایک چننے کا اختیار
واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ صارفین اپنا یوزرنیم پہلے سے محفوظ کر سکتے ہیں، جس سے انہیں مطلوبہ ہینڈل حاصل کرنے کا ایک بہتر موقع ملے گا۔ کمپنی نے کہا کہ بکنگ کا یہ عمل فوری طور پر ضروری ہے کیونکہ پلیٹ فارم کے اب دنیا بھر میں تین بلین سے زیادہ صارفین ہیں۔ ایسے میں ایک بار بک ہو چکا یوزرنیم کسی اور کو نہیں ملے گا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ فیچر اختیاری ہوگا اور صارفین کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے فون نمبر کو اپنے یوزرنیم کے ساتھ تبدیل کر سکیں۔ یہ دو آپشن اس وقت ملیں گے جب کسی کو پہلی بار پیغام بھیجیں گے، بشرطیکہ فون نمبر فعال ہو۔
اپنا واٹس ایپ یوزرنیم محفوظ کرنے کا طریقہ
واٹس ایپ سے ملنے والی جانکاری کے مطابق صارفین موبائل ایپ کے تازہ ترین ورژن میں اپنا یوزرنیم محفوظ کر سکتے ہیں۔ تاہم، جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ فیچر بتدریج متعارف کرایا جا رہا ہے، اس لیے یہ فی الحال بھارت میں آئی او ایس پر دستیاب نہیں ہے۔ کچھ اینڈرائیڈ صارفین اسے ریزرویشن کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:
پہلے واٹس ایپ کھولیں، سیٹنگ میں جائیں، پھر 'اکاونٹ' پر کلک کریں، اور پھر 'یوزر نیم' میں جائیں۔ اگر آپ کے فون میں یوزرنیم کا آپشن نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سہولت فی الحال آپ کے فون میں دستیاب نہیں ہے۔ کمپنی نے کہا کہ صارفین کو ان کے ملک میں فیچر دستیاب ہوتے ہی ان ایپ نوٹیفکیشن موصول ہوگا۔ اگر ترجیحی یوزرنیم پہلے ہی لے لیا گیا ہے، تو وہاٹس ایپ دیگر یوزر نیم کی پیشکش کرے گا۔
مقصد رازداری کو بڑھانا اور ناپسندیدہ پیغامات کو کم کرنا
بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے برعکس، واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ وہ سرچ کرنے کے لائق یوزرنیم ڈائریکٹری نہیں لائے گا۔ اس کے بجائے، لوگ کسی سے تبھی رابطہ کر سکیں گے جب انہیں پہلے سے ہی اپنا صحیح یوزرنیم پتہ ہو۔
کمپنی نے کہا کہ یہ فیچر سپیم اور ناپسندیدہ پیغامات کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جب کہ صارفین کو اس بات پر زیادہ کنٹرول دیا گیا ہے کہ کون ان تک پہنچ سکتا ہے۔
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