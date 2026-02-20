واٹس ایپ نے گروپ چیٹس کے لیے نیا فیچر متعارف کرایا، نئے ممبران ماضی کے پیغامات دیکھ سکیں گے
واٹس ایپ نے اپنی ایپ کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے جس کا مقصد گروپ چیٹس میں رکاوٹوں کو کم کرنا ہے۔
Published : February 20, 2026 at 2:36 PM IST
حیدرآباد: انسٹنٹ میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے جمعہ کو اپنی ایپ کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا جس کا مقصد گروپ چیٹس میں رکاوٹوں کو کم کرنا ہے۔ گروپ میسج ہسٹری نام کا یہ نیا فیچر صارف کی پرائیویسی پر سمجھوتہ کیے بغیر گروپ آن بورڈنگ کو آسان بناتا ہے۔ اس نئے فیچر کے بعد اب ماضی کے پیغامات کو دستی طور پر آگے بڑھانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ فیچر پلیٹ فارم کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن پالیسی سے بھی سمجھوتہ نہیں کرتا۔
میٹا کی ملکیت والی انسٹنٹ میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے کہا کہ گروپ ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ انتخاب کرنے کا اختیار ہے کہ آیا وہ نئے ممبروں کے ساتھ ماضی کی میسج ہسٹری شیئر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔
واٹس ایپ پر گروپ میسج ہسٹری کا فیچر
ایک بلاگ پوسٹ میں، واٹس ایپ نے وضاحت کی کہ نیا گروپ میسج ہسٹری فیچر، گروپ میں شامل ہونے والے نئے ممبران کو شامل ہونے سے پہلے بھیجے گئے حالیہ پیغامات کو دیکھنے کی اجازت دے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس سے قبل، کسی گروپ میں شامل ہونے والے صارفین صرف جوائن کرنے کے بعد بھیجے گئے پیغامات کو دیکھ سکتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر کنفیوژن رہتا تھا یا پیغام کو دستی طور پر دوسرے اراکین کو فارورڈ کرنا پڑتا تھا۔
واٹس ایپ پر گروپ میسج ہسٹری کو اختیاری اور قابل ترتیب بنا دیا گیا ہے۔ ٹیک کمپنی کا کہنا ہے کہ گروپ ایڈمنسٹریٹر اس بات کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آیا پچھلی میسج ہسٹری کو نئے ممبروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ وہ فارورڈ کیے جانے والے پیغامات کی تعداد بھی منتخب کر سکتے ہیں، جس کی شروعات کم از کم 25 سے ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ گروپ کی نوعیت پر منحصر ہے، بشمول پیشہ ورانہ، کمیونٹی یا پرسنل چیٹ۔
کمپنی نے دعویٰ کیا کہ یہ فیچر پرائیویسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انسٹنٹ میسجنگ پلیٹ فارم کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق، گروپ میسج ہسٹری اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ گروپ میں صرف وہی لوگ مشترکہ پیغامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اپ ڈیٹ اس کے انکرپشن کے معیار کو کمزور نہیں کرتا ہے اور یہ کہ پیغام کی مرئیت کو گروپ ماحول میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔
واٹس ایپ نے کہا کہ شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے جب نئے شامل کیے گئے ممبر کو میسج ہسٹری بھیجی جاتی ہے تو ہر گروپ ممبر کو ٹائم اسٹیمپ اور بھیجنے والے کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ مزید برآں، پیغام کی سرگزشت معمول کے پیغامات سے بصری طور پر الگ ہے۔
کمپنی نے بتایا کہ گروپ میسج ہسٹری کا رول آؤٹ دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی واٹس ایپ کے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں ورژنز پر دستیاب ہوگا۔ صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ نئی فعالیت تک رسائی کے لیے ایپ کو تازہ ترین ورژن میں اپ ڈیٹ کریں۔
