دنیا بھر میں واٹس ایپ ڈاؤن، صارفین کو میڈیا شیئرنگ کے مسائل کا سامنا
واٹس ایپ صارفین کو میسجنگ پلیٹ فارم میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان شکایات کا سلسلہ پیر کی صبح سے شروع ہوا۔
Published : August 10, 2026 at 12:32 PM IST
نئی دہلی: میٹا کی ملکیت والے میسجنگ پلیٹ فارم واٹس ایپ کے صارفین نے پیر کو مسائل کی اطلاع دی۔ اس خلل کی وجہ سے کئی ممالک میں تصاویر، ویڈیوز، اسٹیکرز، جی آئی ایفس اور دیگر میڈیا فائلوں کو شیئر کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ آؤٹیج کو ٹریک کرنے والے ایک پلیٹ فارم ڈاؤن ڈٹیکٹر کے مطابق، صارفین نے پیر کی صبح سویرے شکایات کا سلسلہ شروع کیا۔
ٹریکنگ پلیٹ فارم کے مطابق، رپورٹ کیے گئے مسائل میں سے 41 فیصد میسجنگ سے، 40 فیصد خود ایپ سے، اور 13 فیصد نوٹیفیکیشن سے متعلق تھے۔ جبکہ ٹیکسٹ میسجنگ کچھ صارفین کے لیے کام کرتی رہی، رپورٹس نے اشارہ کیا کہ ملٹی میڈیا مواد بھیجنے میں معمول سے زیادہ وقت لگ رہا ہے یا اپ لوڈ کے عمل کے دوران پھنس گیا ہے۔
بہت سے صارفین نے بتایا کہ وہ ٹیکسٹ میسجز بھیج اور وصول کر سکتے ہیں لیکن انہیں چیٹس میں تصاویر اور ویڈیوز اپ لوڈ کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مثالوں میں، بات چیت میں امیج نظر آرہی تھی لیکن اپ لوڈ کے دوران پھنس گئیں، جب کہ دوسروں نے اطلاع دی کہ لوڈنگ آئیکنز یا ایکشن کو پھر سے ٹرائی کرنے کے لیے کہنے والے پرامپٹ نظر آئے۔
اسٹیکرز اور جی آئی ایفس بھی اس سے متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے بہت سے صارفین کو یقین ہو گیا کہ یہ خلل خاص طور پر واٹس ایپ کی ملٹی میڈیا سروسز سے منسلک ہے۔ کچھ صارفین بڑی میڈیا فائلیں اپ لوڈ کرنے سے قاصر تھے، یا ایسا کرنے میں خاصی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ مسئلہ بھارت، برطانیہ، فرانس، برازیل، کینیڈا، میکسیکو، اسپین اور کولمبیا سمیت کئی ممالک میں محسوس کیا گیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ خلل کسی ایک خطے تک محدود نہیں تھا۔
شکایات کے جغرافیائی پھیلاؤ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مسئلہ مقامی نیٹ ورک یا ڈیوائس کے مسئلے سے زیادہ وسیع ہو سکتا ہے۔ تاہم، اس رکاوٹ کا صحیح دائرہ کار اور متاثرہ صارفین کی تعداد کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ دریں اثنا، صارفین نے عام مسائل حل کرنے کے طریقے آزمائے، جیسے کہ اپنے اسمارٹ فونز کو ری-سٹارٹ کرنا، وائی فائی اور موبائل ڈیٹا کنکشن کے درمیان سوئچ کرنا، اور ایپ کو دوبارہ انسٹال کرنا۔ بہت سے صارفین نے اطلاع دی کہ ان اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔
ایک آؤٹیج ٹریکر کے مطابق، اتوار کو واٹس ایپ کی سروس میں مسائل کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں۔ دوسری جانب، واٹس ایپ نے نیٹ ورک ڈاؤن ہونے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
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