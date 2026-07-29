واٹس ایپ اسٹیٹس پر اب کیپشن ایڈٹ کر سکیں گے، لیکن صرف 15 منٹ کے اندر
واٹس ایپ اسٹیٹس کیپشن ایڈٹ کرنے کا فیچر ٹیسٹ کر رہا ہے، جس سے صارفین اسٹیٹس ڈیلیٹ کیے بغیر ٹیکسٹ تبدیل کر سکیں گے۔
Published : July 29, 2026 at 12:33 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی نئے فیچر پر کام کرتا رہتا ہے تاکہ صارفین کا تجربہ مسلسل بہتر ہو سکے۔ اس بار واٹس ایپ، اسٹیٹس کو ایڈٹ کرنے والا فیچر متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب تک آپ واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائے گئے کیپشن کو ایڈٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ نے کیپشن میں کچھ غلط لکھ دیا ہے تو آپ کو اس اسٹیٹس کو ڈیلیٹ ہی کرنا پڑتا تھا اور پھر نئے کیپشن کے ساتھ اسٹیٹس کو دوبارہ لگانا پڑتا تھا۔
اب واٹس ایپ صارفین کو اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔ واٹس ایپ جلد ہی اینڈرائیڈ صارفین کو اپنے اسٹیٹس کے کیپشن کو ایڈٹ کرنے کی سہولت دے سکتا ہے۔ یہ فیچر فی الحال چند منتخب بیٹا ٹیسٹرز کے لیے دستیاب ہے اور آنے والے ہفتوں میں مزید صارفین تک پہنچنے کی امید ہے۔
نیا فیچر کیسے کام کرے گا؟
ڈبلیو اے بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق، یہ فیچر واٹس ایپ بیٹا فار اینڈرائیڈ کے ورژن 2.26.30.1 میں دیکھا گیا ہے۔ صارفین دو مختلف طریقوں سے اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔
پہلا طریقہ: صارفین اسٹیٹس لسٹ میں جا کر اپنے شیئر کیے گئے اسٹیٹس کے سامنے موجود مینو میں "ایڈٹ کیپشن" کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں، جس سے اسٹیٹس کو کھولے بغیر ہی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔
دوسرا طریقہ: اسٹیٹس کو براہِ راست اوپن کر کے کیپشن کے پاس نظر آنے والے چھوٹے پنسل آئیکن پر ٹیپ کر کے بھی کیپشن کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔
پندرہ منٹ کی وقت کی حد اور پرائیویسی
رپورٹ کے مطابق، صارفین کو اسٹیٹس پوسٹ کرنے کے بعد کیپشن میں تبدیلی کرنے کے لیے صرف 15 منٹ کا وقت ملے گا۔ اس وقت کی حد کے ختم ہونے کے بعد کیپشن کو دوبارہ ایڈٹ نہیں کیا جا سکے گا۔
اس کی خاص بات یہ ہے کہ واٹس ایپ عام طور پر ایڈٹ کیے گئے میسجز پر "ایڈیٹیڈ" کا لیبل دکھاتا ہے، لیکن لنکس (لیقس) کے مطابق ایڈٹ شدہ اسٹیٹس کیپشن پر ایسا کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، یعنی اسٹیٹس دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیپشن میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔
اس فیچر کو ابھی تک محدود تعداد میں بیٹا ٹیسٹرز کے لیے گوگل پلے اسٹور پر دستیاب تازہ ترین بیٹا ورژن میں پیش کیا گیا ہے۔ تاہم، امید ہے کہ آنے والے وقت میں اسے مزید صارفین تک پہنچایا جائے گا۔
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