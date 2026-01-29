واٹس ایپ پر صارفین کے میسجز پڑھنے کا الزام، میٹا نے الزامات کو مسترد کر دیا
Meta پر WhatsApp کی پرائیویسی اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے بارے میں جھوٹے دعوے کرنے کا الزام۔ کمپنی نے الزامات کو مسترد کیا ہے.
حیدرآباد: واٹس ایپ دنیا کے مقبول ترین میسجنگ پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے، جو ہندوستان میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ واٹس ایپ اور اس کی بنیادی کمپنی میٹا نے اپنے آغاز سے ہی اپنے صارفین کی رازداری کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کیے ہیں۔ کمپنی نے مسلسل کہا ہے کہ اس کا پلیٹ فارم اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، یعنی واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے والے دو لوگوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو ان دو لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں تک کہ واٹس ایپ اور میٹا بھی اپنے صارفین کی چیٹ نہیں پڑھ سکتے۔ سان فرانسسکو میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں گزشتہ جمعہ کو میٹا کے خلاف ایک بڑا مقدمہ دائر کیے جانے کے بعد واٹس ایپ کے ان دعوؤں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔
مقدمے میں میٹا پر واٹس ایپ کی پرائیویسی اور سیکیورٹی سے متعلق صارفین سے گمراہ کن دعوے کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ خاص طور پر واٹس ایپ کے سب سے نمایاں فیچر اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں جس سے عام صارفین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ برسوں سے، میٹا نے اپنے میسجنگ پلیٹ فارم کو صارف کی رازداری کے لیے ایک محفوظ پلیٹ فارم کے طور پر فروغ دیا ہے۔
میٹا کے خلاف دائر مقدمہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میٹا دراصل واٹس ایپ چیٹس کو اسٹور کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور ملازمین کو اندرونی ٹولز کے ذریعے ان چیٹس تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ مدعی، جنہوں نے میٹا پر مقدمہ دائر کیا، دلیل دی ہے کہ یہ واٹس ایپ کے اربوں صارفین کے خلاف دھوکہ دہی ہے، جنہیں یہ یقین دلایا گیا کہ ان کی چیٹ مکمل طور پر نجی تھی۔
میٹا نے الزامات کی تردید کی
یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ملوث فریق کسی ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کیس میں بھارت، آسٹریلیا، برازیل، میکسیکو اور جنوبی افریقہ سمیت کئی ممالک کے افراد شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رازداری کے خدشات کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان مبینہ طریقوں کو بے نقاب کرنے میں سیٹی بلورز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تاہم ان کی شناخت اور تفصیلات کو عام نہیں کیا گیا ہے۔
دوسری جانب میٹا نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے اور وہ مقدمہ دائر کرنے والے وکلاء کے خلاف برخاستگی اور پابندیوں کا مطالبہ کرے گا۔ میٹا کے ترجمان اینڈی اسٹون نے ان الزامات کو "مکمل طور پر غلط اور مضحکہ خیز" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واٹس ایپ پچھلے دس سالوں سے سگنل پروٹوکول کی بنیاد پر اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن استعمال کر رہا ہے۔
ایلون مسک بھی اس تنازعہ میں پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واٹس ایپ اور یہاں تک کہ سگنل بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کو ایکس چیٹ استعمال کرنا چاہیے۔ واٹس ایپ کے سربراہ ول کیتھ کارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ واٹس ایپ میسج نہیں پڑھ سکتا کیونکہ انکرپشن کیز صارف کے فون پر رہتی ہیں، کمپنی کے پاس نہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ معاملہ صرف سرخیوں بٹورنے کی کوشش ہے۔
