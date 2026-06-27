اینتھروپک کے متھوس 5 ماڈل کو ملی تھوڑی راحت، امریکی حکومت نے منتخب کمپنیوں کو دی محدود رسائی کی اجازت
امریکی حکومت نے سائبر سکیورٹی کی منتخب کمپنیوں کو انتھروپک کے متھوس 5 ماڈل تک رسائی کی منظوری دے دی ہے۔
Published : June 27, 2026 at 2:36 PM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) اینتھروپک کو امریکی حکومت کی جانب سے تھوڑی راحت ملی ہے۔ کمپنی نے جمعہ کو اعلان کیا کہ امریکی سائبر سکیورٹی کی منتخب کمپنیوں کو اب اس کے جدید ترین اے آئی ماڈل، متھوس (Mythos 5) تک رسائی دی گئی ہے۔ اس فیصلے کو قومی سلامتی کے خدشات کی وجہ سے عائد پابندیوں سے جزوی ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کمپنی نے واضح کیا کہ امریکی انتظامیہ نے سکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے پہلے متھوس 5 تک رسائی کو مکمل طور پر روک دیا تھا۔
اینتھروپک نے کہا کہ وہ متھوس 5 تک رسائی کو مزید صارفین تک بڑھانے کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گی۔ مزید برآں، کمپنی اپنے دوسرے اے آئی ماڈل، فیبل 5 کو دوبارہ عوام کے لیے دستیاب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کمپنی کے ایک نمائندے نے بتایا کہ بات چیت ابھی جاری ہے، اور آنے والے ہفتوں میں ان کے اثرات نظر آ سکتے ہیں۔
Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical…— Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2026
حکومت اور انتھروپک کے درمیان پرانا ٹکراؤ
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکی اے آئی کمپنی اینتھروپک اور موجودہ امریکی حکومت ٹرمپ انتظامیہ کے بیچ ٹکراؤ دکھا ہو۔ دونوں کے درمیان تعلقات گزشتہ چند ماہ سے کشیدہ ہیں۔ 12 جون کو، امریکی حکومت نے اینتھروپک کو حکم دیا کہ وہ اپنے دو جدید ترین اے آئی ماڈلز تک رسائی کو فوری طور پر روک دے۔ حکومت نے ان کے حفاظتی نظام میں خامیوں کا حوالہ دیا جو مبینہ غلط استعمال کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ حکومت کے اس اقدام کے بعد، بہت سے لوگوں نے اس فیصلے ضرورت سے زیادہ دخل اندازی قرار دیا۔
جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، انتھروپک اور وائٹ ہاؤس میں پہلے بھی تنازع ہو چکا ہے، کمپنی نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر نگرانی اور خودکار ہتھیاروں میں استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی کے فیصلے کے بعد، پینٹاگون نے انتھروپک کے ساتھ اپنے معاہدے منسوخ کر دیے، جس سے انتھروپک اور امریکی حکومت کے درمیان تعلقات کافی بگڑ گئے۔
Introducing a limited preview of GPT-5.6 Sol, our next generation frontier model, as well as GPT-5.6 Terra, a balanced model for efficient, everyday work, and GPT-5.6 Luna, a fast and affordable model for high-volume work.https://t.co/OoM83SyISN— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
جی پی ٹی-5.6 ماڈل پر بھی پابندی
یہ بات قابل غور ہے کہ جمعہ، 26 جون کو، انتھروپک کی حریف کمپنی اوپن اے آئی نے بھی اپنا نیا GPT-5.6 ماڈل لانچ کیا، لیکن حکومت نے اس تک رسائی کو بھی محدود کر دیا، اور ہر صارف کی تصدیق مختلف سرکاری سطحوں پر کی جا رہی ہے۔ یہ واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ اے آئی صنعت اس وقت امریکی حکومت کی سخت جانچ کے دائرے میں ہے۔
اس مہینے کے شروع میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے تحت اعلی درجے کے اے آئی ماڈلز کو ان کی قومی سلامتی کے خطرات کا اندازہ لگانے کے لیے عوامی ریلیز سے قبل رضاکارانہ وفاقی جانچ کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک اس بارے میں مکمل تفصیلات جاری نہیں کی ہیں کہ اس حکم کو کیسے نافذ کیا جائے گا، کمپنیاں کس طرح حصہ لے رہی ہیں، یا کون سے اے آئی ماڈلز اس جانچ کے تابع ہوں گے۔
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