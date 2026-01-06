اپ ڈیٹڈ سمپل ون الیکٹرک سکوٹر لانچ، جانیں اس کی قیمت اور خصوصیات
Simple Energy نے اپنے الیکٹرک سکوٹر، Simple One کا ایک اپ ڈیٹ ورژن لانچ کیا ہے، جس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ سے شروع ہوتی ہے۔
Published : January 6, 2026 at 3:16 PM IST
حیدرآباد: الیکٹرک ٹو وہیلر بنانے والی کمپنی سمپل انرجی کا الیکٹرک سکوٹر سمپل ون کی فروخت سست رہی ہے، لیکن کمپنی نے اپنا اپ ڈیٹ شدہ 2026 ماڈل لانچ کیا ہے، جو پیسے کی بہتر قیمت کا وعدہ کرتا ہے۔ کمپنی نے اس نئی اپ ڈیٹ میں اسکوٹر کے کرب ویٹ کو کم کیا ہے۔
اس کے علاوہ، اس کے ڈیزائن پر نظر ثانی کی گئی ہے، جس میں ٹاپ اسپیڈ اور بہتر رینج شامل ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ سکوٹر اصل میں 2021 میں لانچ کیا گیا تھا، لیکن 2023 میں یہ صارفین تک پہنچا۔ سمپل انرجی نے اسے 'Gen 2' ماڈل کے طور پر متعارف کرایا ہے، لیکن زیادہ تر معاملات میں یہ پرانے Gen 1.5 سکوٹر سے مماثل ہے۔
Simple One S 3.7 kWh کی قیمت 1.50 لاکھ روپے (ایکس شو روم) پرائز سے شروع ہوتی ہے، جب کہ ٹاپ اسپیک One 5 kWh کے ویرینٹ کی قیمت 1.78 لاکھ روپے (ایکس شو روم) ہے۔ ایک محدود مدت کی، تعارفی پیشکش 10 ہزار روپے تک کی رعایت پیش کرتی ہے۔
2026 سمپل ون میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟
نئے سمپل ون میں اندرونی طور پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے، اس میں اب ریموویبل 1.6 kWh بیٹری پیک نہیں ہے جو پچھلے ماڈلز میں سیٹ کے نیچے موجود تھا۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے اصل کنفیگریشن کو زیادہ مضبوط شیل کے ساتھ ایک فکسڈ 5 kWh بیٹری سے بدل دیا ہے۔
یہ سیٹ کے نیچے تھوڑی زیادہ اسٹوریج کی جگہ فراہم کرتا ہے، اب اس کی پیمائش 35 لیٹر ہے۔ اسٹارٹ اپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے اسکوٹر کے فریم کو مضبوط کیا ہے، اس سے یہ مزید مضبوط ہوا ہے اور اس کی آن روڈ کارکردگی اور مجموعی استحکام کو بہتر بنایا ہے۔
2026 سمپل ون ڈیزائن
جبکہ ڈیزائن میں بڑی حد تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، سیٹ کی اونچائی 780 ملی میٹر تک کم کر دی گئی ہے، اور سکوٹر کا وزن 8 کلوگرام کم کر دیا گیا ہے۔ 5 kWh کے سمپل ون کا وزن اب 129 کلوگرام ہے۔ اس میں ایک نئے ڈیزائن کردہ ڈیش بورڈ کی بھی خصوصیت ہے، جس میں وہی 7.0 انچ ٹی ایف ٹی ٹچ اسکرین ہے، نظر ثانی شدہ سوئچ گیئر کے ساتھ۔
2026 سمپل ون کا پاور ٹرین
سکوٹر کی پاور ٹرین کے بارے میں بات کریں تو، پرمننٹ میگنیٹ موٹر تھوڑی زیادہ پیک 11.8 بی ایچ پی کی طاقت دیتی ہے، لیکن پیک کا ٹارک 72 Nm پر وہی رہتا ہے۔ سکوٹر کے 0-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا وقت 2.55 سیکنڈ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور نئے SonicX رائیڈ موڈ میں، One 5 kWh 115 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ٹاپ اسپیڈ تک پہنچ سکتا ہے، جو پہلے سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے۔
2026 سمپل ون کی بیٹری
بیٹری کے اختیارات کے بارے میں بات کرتے ہوئے، نیا اپ ڈیٹ کردہ سمپل ون الیکٹرک سکوٹر تین قسموں میں پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے سستا Simple One S 3.7 kWh ہے، جس کی دعویٰ کردہ آئی ڈی سی رینج 190 کلومیٹر تک ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے (ایکس شو روم) ہے۔
اس کے بعد مڈ ویرینٹ سمپل ون 4.5 kWh ہے، جس کی آئی ڈی سی رینج 236 کلومیٹر تک ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اس کی قیمت 1.70 لاکھ روپے (ایکس شو روم) ہے۔ ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ، سمل ون فائیو kWh، کی آئی ڈی سی رینج 265 کلومیٹر تک ہے، جس کی تیز رفتار 115 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اس کی قیمت 1.78 لاکھ روپے (ایکس شو روم) ہے۔
تمام قسموں کے ساتھ 750 واٹ پورٹیبل چارجر دیا گیا ہے۔ Simple One S 3.7 kWh کو 80 فیصد چارج ہونے میں چار گھنٹے لگیں گے، Simple One 4.5 kWh کو چار گھنٹے اور 45 منٹ لگیں گے، اور Simple One 5 kWh کو پانچ گھنٹے اور 20 منٹ لگیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: