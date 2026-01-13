مجرم کو پکڑنے کے لیے صرف ایک ای میل کافی؟ لمحوں میں بڑے مجرموں کو پکڑ سکتا ہے ایک سادہ ای میل
اتر پردیش پولیس کے ایک ورکشاپ میں ٹریننگ سیشن منعقد کیا گیا، ماہرین سائبر ورکشاپ میں خصوصی تجاویز پیش کرتے ہیں۔
Published : January 13, 2026 at 10:41 AM IST
لکھنؤ: کیا آپ جانتے ہیں کہ مجرم کو پکڑنے کے لیے صرف ایک ای میل کافی ہے؟ ای میلز نہ صرف انہیں آسانی سے ٹریس کرسکتا ہے بلکہ انہیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ یہ ٹپس پیر کو ایک خصوصی ورکشاپ میں یوپی پولیس کے اہلکاروں کو دیے گئے۔
ورکشاپ کہاں منعقد ہوئے
اسمارٹ پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے پیر کو ریزرو پولیس لائنز کے سیمینار ہال میں ایک روزہ خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ لکھنؤ کے پولس کمشنر امریندر کمار سینگر کی ہدایت پر منعقد کیے گئے اس ورکشاپ نے پولیس اہلکاروں کو سکھایا کہ کس طرح سوشل میڈیا اور اوپن سورس ٹولز کے ذریعے تحقیقات کو تیز کیا جائے۔ سیشن کے دوران جوائنٹ پولیس کمشنر اپرنا کمار اور ببلو کمار بھی موجود تھے۔
ڈیجیٹل قدموں کے نشانات چہروں کو بے نقاب کر دیں گے
ماہرین نے پولیس فورس کو تحقیقات کرنے اور سائنسی طریقے سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کرایا۔ تربیت یافتہ افراد کو OSINT (اوپن سورس انٹیلی جنس) کے تحت ڈی این ایس چیکر، ایپیس، نیٹ گریڈ (Netgrid، Epieos، DNS) اور نیمنٹ (Namint) جیسے مفت ٹولز کا عملی علم دیا گیا۔ ماہرین نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح مشتبہ شخص کے پورے ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ کو محض اس کی ای میل آئی ڈی یا عام ڈیجیٹل معلومات کو جان کر، انٹرنیٹ پر اس کی سرگرمیوں کو ظاہر کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس سے اندیشے میں آسانی ہوگی۔
UPATS ماہرین تجاویز فراہم کرتے ہیں
ٹریننگ سیشن کا انعقاد یو پی، اے ٹی ایس (UPATS) کے سوشل میڈیا سیل کے انچارج اروند کمار ورما اور ان کی ٹیم نے کیا۔ سیشن اے سی پی ویمنز کرائم اینڈ سائبر کرائم سومیا پانڈے کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ تقریباً 170 پولیس اہلکاروں نے، بشمول لکھنؤ کے تمام زونس کی سوشل میڈیا سواٹ ٹیمیں، 2023 بیچ کے نئے سب انسپکٹرز اور پولیس اسٹیشنوں میں تعینات کمپیوٹر ماہر کانسٹیبلوں نے ورکشاپ میں حصہ لیا۔
اسمارٹ پولیسنگ کی طرف ایک بڑا قدم
ورکشاپ کا بنیادی مقصد تفتیش کے معیار کو بہتر بنانا اور مجرموں کو پکڑنے میں لگنے والے وقت کو کم کرنا ہے۔ سائبر ماہرین کے مطابق جرائم پیشہ افراد تیزی سے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے پولیس کے لیے ان مفت ٹولز میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔