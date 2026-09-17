مصنوعی ذہانت کی سلامتی پر ’منفی دوڑ‘ دنیا برداشت نہیں کرسکتی، عالمی تعاون ناگزیر: اقوام متحدہ کے سربراہ
مصنوعی ذہانت کے حوالے سے عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی راہ میں کئی رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔
Published : September 17, 2026 at 3:38 PM IST
اقوام متحدہ : اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے شعبے میں عالمی سطح پر مسابقت رکھنے والے ممالک اور اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا مصنوعی ذہانت کی سلامتی کے معاملے میں ایسی دوڑ کی متحمل نہیں ہوسکتی جس میں حفاظتی تقاضوں کو مسلسل نظر انداز کیا جائے۔
گوتریس نے بدھ کو اقوام متحدہ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی سے وابستہ ماہرین کی یہ تشویش نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ٹیکنالوجی کی پیش رفت اس رفتار سے ہورہی ہے کہ اس کے خطرات کو سمجھنے کی انسانی صلاحیت اس سے پیچھے رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت سے لاحق خطرات کے مقابل شہریوں کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہر ملک کی جانب سے اقدامات ضروری ہیں، تاہم عالمی سطح پر باہمی رابطہ اور تعاون بھی ناگزیر ہے۔
اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ دنیا کو ایسے حفاظتی ضوابط اور اصولوں کی ضرورت ہے جو اعتماد پیدا کریں اور مصنوعی ذہانت کو محفوظ، شفاف اور جواب دہ بنانے کے ساتھ ساتھ انسانی وقار کو بھی مرکز میں رکھیں۔ گوتریس نے یہ بات مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنی ’این تھروپک‘ کے چیف ایگزیکٹو ڈاریو اموڈی کی اس تجویز کے تناظر میں کہی جس میں انہوں نے اے آئی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور حکومتوں کے درمیان تعاون کے ذریعے اس کی ترقی کی رفتار کو محدود کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
اوپن اے آئی کے سربراہ سیم آلٹمین، اسپیس ایکس اے آئی سے وابستہ ایلون مسک اور دیگر معروف ٹیکنالوجی رہنماؤں نے بھی حالیہ دنوں میں مصنوعی ذہانت کی ترقی کی رفتار کم کرنے کی ضرورت پر بات کی ہے۔ تاہم میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ نے بدھ کو اس مشترکہ حکمت عملی سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہر مصنوعی ذہانت کمپنی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو محفوظ بنائے۔
مصنوعی ذہانت کے حوالے سے عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی راہ میں کئی رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ ان میں ملکی اور عالمی سطح پر مسابقت، خصوصاً چین کے ساتھ تکنیکی مقابلہ، اور تجارتی مفادات شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی مصنوعی ذہانت پر عائد کی جانے والی ممکنہ پابندیوں یا سخت حفاظتی اقدامات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔
ٹرمپ نے رواں ہفتے ان خدشات کو کہ مصنوعی ذہانت انسانیت کو تباہ کرسکتی ہے، ’’دھوکا‘‘ قرار دیا اور ٹیکنالوجی کو محدود کرنے کی کوششوں کو ایک ’’بیمار سازش‘‘ قرار دیا۔ یہ صدر ٹرمپ کا مؤقف ہے، جبکہ گوتریس اور بعض اے آئی ماہرین زیادہ مضبوط حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے مصنوعی ذہانت کی بے پناہ صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اقتصادی ترقی کو تیز کرنے، تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے اور صحت کے نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرسکتی ہے۔
تاہم وہ مصنوعی ذہانت کی بے قابو ترقی کو انسانیت کے لیے ’’وجودی خطرہ‘‘ بھی قرار دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ ان کی گفتگو کا ایک اہم موضوع ہوگی۔ گوتریس نے کہا کہ اقوام متحدہ آنے والے دنوں میں مصنوعی ذہانت سے متعلق عملی تجاویز اور طریقہ کار پر غور جاری رکھے گا۔ دنیا کو اس بات پر مشترکہ مفاہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مصنوعی ذہانت کو محفوظ، قابلِ اعتماد اور ذمہ دارانہ انداز میں کس طرح آگے بڑھایا جائے اور یہ بھی طے کیا جائے کہ کب زیادہ طاقتور اے آئی نظاموں کے لیے مزید سخت حفاظتی اقدامات یا اضافی ضوابط ضروری ہوجاتے ہیں۔
گوتریس کی کوششوں کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2025 میں مصنوعی ذہانت کے حوالے سے دنیا کا پہلا عالمی سائنسی ادارہ قائم کیا تھا۔ اس 40 رکنی ماہرین کے پینل نے رواں سال جولائی میں اپنی ابتدائی رپورٹ میں خبردار کیا کہ بڑے پیمانے پر مصنوعی ذہانت کا تیز رفتار اور غیرمحدود استعمال صارفین کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی کو تباہ کن مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے، سماجی، معاشی اور ماحولیاتی نظام پر اثرات اور اس ٹیکنالوجی کو قابو میں رکھنے سے متعلق مشکلات کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
گوتریس نے کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ موجودہ جغرافیائی سیاسی اختلافات مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کی راہ میں مشکلات پیدا کرسکتے ہیں۔ تاہم ان کے مطابق وہ ممالک جو اے آئی کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا، معلومات کا تبادلہ کرنا اور کچھ مشترکہ حفاظتی اصول طے کرنا چاہییں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں حفاظتی معیار کم کرنے کی ایک ایسی عالمی دوڑ شروع ہوسکتی ہے جو مستقبل میں عالمی سطح پر ایک بہت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔
ایک صحافی نے گوتریس سے سوال کیا کہ کیا اگلے ہفتے اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کے اعلیٰ حکام کی جنرل اسمبلی کے موقع پر مصنوعی ذہانت کے حد سے تجاوز کرنے والے استعمال کو روکنے کے لیے عالمی سربراہی اجلاس منعقد کرنا موزوں موقع نہیں ہوگا؟ گوتریس نے کہا کہ اتنے مختصر وقت میں ایسے اجلاس کی مناسب تیاری ممکن نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اس خیال کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ مناسب وقت پر مصنوعی ذہانت کے حوالے سے ایک سنجیدہ بین الاقوامی سربراہی اجلاس کا انعقاد انتہائی مفید ہوگا۔
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انہوں نے واضح کیا کہ ایسے اجلاس میں صرف حکومتوں کی شرکت کافی نہیں ہوگی بلکہ ٹیکنالوجی کمپنیاں، سائنس دان، ماہرین اور سول سوسائٹی سمیت تمام متعلقہ فریقوں کو شامل کرنا ضروری ہوگا۔ گوتریس نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ایسا عالمی اجلاس منعقد کرنا ممکن ہوگا تاکہ مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ اس کی سلامتی، شفافیت، جواب دہی اور انسانی وقار کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جاسکے۔