ٹم کک چھوڑ رہے ہیں ایپل کے سی ای او کا عہدہ، آئی فون ہارڈ ویئر ٹیم کے سربراہ کو ذمہ داری سونپیں گے
Published : April 21, 2026 at 10:52 AM IST
حیدرآباد: ایپل کے سی ای او ٹم کک اس عہدے سے سبکدوش ہونے جارہے ہیں جو انہیں آنجہانی اسٹیو جابز سے وراثت میں ملا تھا۔ اس کے بعد کک کے 15 سالہ دور کا اختتام ہو جائے گا۔ ٹم کک کے سی ای او رہتے کمپنی کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن 3.6 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہو گیا۔ اس کا پورا کریڈٹ آئی فون کی بے پناہ مقبولیت کو جاتا ہے۔
یکم ستمبر کو، 65 سالہ ٹم کک ایپل کے ہارڈویئر انجینئرنگ کے سربراہ جان ٹرنس کو اپنی سی ای او کی ذمہ داریاں منتقل کر دیں گے۔ تاہم، وہ کیلیفورنیا میں قائم کمپنی کپرٹینو کے ساتھ بطور ایگزیکٹو چیئرمین کام کرتے رہیں گے۔ یہ منتقلی امیزون کے جیف بیزوس اور نیٹ فلکس کے ریڈ ہیسٹنگز کی طرف سے بطور سی ای او اپنے انتہائی کامیاب عہدوں کو ختم کرنے کے بعد اٹھائے گئے اقدامات جیسی ہی ہے۔
کک کے اپنا نیا عہدہ سنبھالنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے، آرتھر لیونسن ایپل کے نان ایگزیکٹیو چیئرمین کے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے، حالانکہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن رہیں گے۔ ایک بیان میں، کک نے کہا کہ، "ایپل کا سی ای او بننا — اور ایسی غیر معمولی کمپنی کی قیادت کرنا — میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "میں ایپل کو اپنے پورے دل سے پیار کرتا ہوں، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے اس طرح کی باصلاحیت، اختراعی، تخلیقی، اور لوگوں کا خیال رکھنے والی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔" 50 سالہ ٹرنس گزشتہ 25 سالوں سے ایپل کے ساتھ ہیں۔ ان 25 سالوں میں سے، گزشتہ پانچ سالوں میں انھوں نے آئی فون، آئی پیڈ اور میک کی انجینئرنگ کی نگرانی کی ہے۔
یہ وہی عہدہ ہے جس نے انھیں کک کی پوزیشن لینے کے لئے سب سے مضبوط دعویدار کے طور پر پیش کیا ہے۔ ٹرنس نے ایک بیان میں کہا، "میں ایپل کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کے موقع کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔"
ایپل میں ایک نئے سی ای او کی آمد ایک اہم لمحے پر آرہی ہے۔ 2007 سے، جب جابز نے پہلے آئی فون کی نقاب کشائی کی، تب سے لے کر اب تک مصنوعی ذہانت نے اس صنعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تقریباً دو سال قبل کیے گئے وعدے کے مطابق، اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نئی خصوصیات فراہم کرنے کی کوششوں میں اسے دھچکے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اس سال کے شروع میں، ایپل نے آخر کار آئی فون کے ورچوئل اسسٹنٹ سری کو مزید گفتگو کرنے والے اور ورسٹائل مددگار میں تبدیل کرنے کے لیے گوگل کی طرف رخ کیا۔
کک کے سی ای او بننے کے فوراً بعد، ایپل پہلی عوامی فہرست میں شامل کمپنی بن گئی جس نے ایک ٹریلین ڈالر کی قدر حاصل کی۔ اس کے بعد یہ پہلی کمپنی بن گئی جس نے دو ٹریلین ڈالر اور، بعد میں، تین ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ تاہم، اے آئی کے میدان میں ایپل کے سست آغاز کے بعد، chipmaker Nvidia نے اپنے پروسیسرز کی زبردست مانگ کا فائدہ اٹھایا — جو اس ٹیکنالوجی کو طاقت دیتا ہے — وہ پہلی کمپنی بن گئی جو چار ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد، پانچ ٹریلین ڈالر کی حد کو عبور کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی۔
ایپل کی موجودہ قیمت چار ٹریلین ڈالر ہے۔ اگست 2011 میں اس کی مالیت 350 بلین ڈالر تھی، جب ٹم کک نے کمپنی کی سربراہی سنبھالی تھی-
یہ بھی پڑھیں: