ہندوستان میں نئے ون پلس ففٹین آر کی فروخت شروع، یہاں جانیں کہاں سے خرید سکتے ہیں اور کتنی ہے اس کی قیمت
OnePlus کے نئے OnePlus 15R کی فروخت 22 دسمبر سے شروع ہو چکی ہے۔ اسے ابھی کچھ دن پہلے ہی لانچ کیا گیا تھا۔
Published : December 23, 2025 at 11:40 AM IST
حیدرآباد: اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ون پلس نے حال ہی میں ہندوستان میں اپنا نیا ون پلس ففٹین آر لانچ کیا ہے۔ اب، کمپنی نے اس اسمارٹ فون کو ہندوستان میں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمپنی نے اس فون کو جدید ترین پریمیم مڈ رینج فون سیگمنٹ میں متعارف کرایا ہے۔
اس سمارٹ فون میں کوالکوم کا اسنیپ ڈریگن ایٹ Gen 5 چپ سیٹ، 165Hz امولڈ ڈسپلے، اور او آئی ایس کے ساتھ 50 میگا پکسل سونی سینسر کے ساتھ ایک جدید کیمرہ سسٹم موجود ہے۔ ون پلس نے نئے ففٹین آر ہینڈ سیٹ میں بڑی 7400 ایم اے ایچ بیٹری، 80W فاسٹ چارجنگ، اور طویل مدتی سافٹ ویئر سپورٹ کو بھی شامل کیا ہے۔
ون پلس ففٹین آر کی قیمت اور دستیابی
بھارت میں نئے ون پلس ففٹین آر کی قیمت 12جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج والے بیس ماڈل کے لیے 47,999 روپے سے شروع ہوتی ہے، جب کہ اعلیٰ درجے کے 12 جی بی اور 512 جی بی ماڈل کی قیمت 52,999 روپے ہے۔ اسمارٹ فون چارکول بلیک، منٹ بریز اور الیکٹرک وائلٹ رنگوں میں دستیاب ہے۔
دستیابی کے لحاظ سے، اسمارٹ فون کو ون پلس انڈیا کی ویب سائٹ، ون پلس سٹور ایپ، امیزون اور آف لائن ریٹیل پارٹنرز جیسے ون پلس ایکسپیرئنس اسٹورز، ریلائنس ڈیجییٹل، کروما، وجے سیلز، اور بجاج الیکٹرونکس سے خریدا جا سکتا ہے۔
لانچ کی پیشکش کے حصے کے طور پر، ایچ ڈی ایف سی بینک اور ایکسس بینک کے کریڈٹ کارڈ کے صارفین ای ایم آئی کے اختیارات کے ساتھ ون پلس ففٹین آر پر 3,000 روپے تک کی فوری رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، خریدار بڑے کریڈٹ کارڈز پر چھ ماہ تک کے لیے بغیر لاگت کے ای ایم آئی پلانز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ بینک ڈسکاؤنٹ کو ایکسچینج یا اپ گریڈ آفرز کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ مزید برآں، ون پلس تمام ن پلس ففٹین آر خریداروں کے لیے 180 دن کا فون متبادل پلان اور لائف ٹائم ڈسپلے وارنٹی پیش کر رہا ہے۔
