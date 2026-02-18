دنیا کی سب سے بڑی اے آئی کمپنیاں بھارتی قبائلی خواتین پر کرتی ہیں انحصار، فلم ساز نے کیا انکشاف
فلمساز آرانیہ سہائے نے کہا کہ اے آئی کی بنیاد ہندوستان میں دیہی اور قبائلی خواتین کی پوشیدہ ڈیٹا کی محنت پر ہے۔
Published : February 18, 2026 at 11:35 AM IST
نئی دہلی: مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) کو مستقبل کی سب سے بڑی تکنیکی طاقت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس شاندار دنیا کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جس پر شاذ و نادر ہی بات کی جاتی ہے اور بڑی حد تک کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ مشہور ہندوستانی فلمساز آرانیہ سہائے کا کہنا ہے کہ آج دنیا جن بڑے اے آئی (AI) نظاموں پر انحصار کرتی ہے ان کی بنیاد دیہی ہندوستان میں کام کرنے والی قبائلی اور دیہی خواتین کی محنت پر ہے۔
انڈیا اے آئی (AI) امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوران ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران، آرنیا سہائے نے کہا، "ڈیٹا لیبلنگ پورے اے آئی (AI) انقلاب کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر، کوئی بھی اے آئی (AI) نظام کام نہیں کر سکتا۔" انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ تصویروں، ویڈیوز اور متن کو ٹیگ کرنے کا یہ کام تکنیکی معلوم ہوسکتا ہے، لیکن یہ اصل میں مکمل طور پر انسانی کوششوں پر مبنی ہے۔
قبائلی خواتین کر رہی ہیں ڈیٹا لیبلنگ
سہائے کے مطابق یہ کام جھارکھنڈ، تلنگانہ، راجستھان اور کرناٹک جیسی ریاستوں کے دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیاں، جیسے این وی آئی ڈی آئی اے (NVIDIA) اور مائیکروسافٹ (Microsoft) بھی انہی علاقوں میں بیک اینڈ آپریشن چلاتی ہیں جہاں قبائلی خواتین ڈیٹا لیبلنگ کر رہی ہیں۔"
سسٹم سے تقریباً مکمل طور پر غائب
اس تجربے نے ان کی مشہور فلم ہیومنز ان دی لوپ کو جنم دیا۔ یہ فلم جھارکھنڈ کی ایک قبائلی خاتون کی کہانی بیان کرتی ہے جو اے آئی (AI) کے لیے ڈیٹا لیبلنگ پر کام کرتی ہے۔ سہائے نے وضاحت کی، "یہ فلم صرف اے آئی (AI) کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اے آئی (AI) کے پیچھے کام کرتے ہیں، لیکن سسٹم سے تقریباً مکمل طور پر غائب ہیں۔"
اس فلم کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی اور اسے الفریڈ پی سلوان فاؤنڈیشن سے فلم انڈیپنڈنٹ سلوان ڈسٹری بیوشن گرانٹ ملا۔ سہائے کا خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا اب ٹیکنالوجی اور معاشرے کے درمیان تعلق پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔
انسانی سوچ اور جذبات کی جگہ نہیں لے سکتا اے آئی
سہائے کا اے آئی (AI) کے بارے میں متوازن نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اے آئی (AI) مکمل طور پر خراب ہے اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اے آئی (AI) سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اے آئی (AI) تخلیقی لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسانی سوچ اور جذبات کی جگہ نہیں لے سکتا۔"
انہوں نے اے آئی سے وابستہ خطرات کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "ڈیپ فیکس، جنگ میں اے آئی کا استعمال، پولیسنگ اور انتخابی نظام میں اے آئی، یہ سب بہت سنگین مسائل ہیں۔ ان پر کھلی بحث اور ضابطے کی ضرورت ہے۔"
اے آئی کو ڈیٹاسیٹس پر تربیت
کاپی رائٹ اور تخلیقی صلاحیتوں کے سوال پر، انہوں نے واضح طور پر کہا، "اے آئی کو جن ڈیٹاسیٹس پر تربیت دی جاتی ہے وہ کئی دہائیوں کی انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کریڈٹ اور معاوضے کا مستحق ہے۔"
فلم انڈسٹری کے بارے میں، سہائے نے کہا کہ اے آئی چھوٹے فلم سازوں کے لیے مواقع کھول سکتا ہے، لیکن یہ نوکریاں بھی چھین سکتا ہے۔ "چیلنج یہ ہے کہ اس تبدیلی کو ذمہ داری سے منظم کیا جائے۔"