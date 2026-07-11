یورپ میں انسٹاگرام اور فیس بک پر کریک ڈاؤن؛ لت لگانے کا الزام، آٹو پلے اور لامحدود اسکرول جیسے فیچرز کو ہٹانے کا حکم
یورپی کمیشن نے META پر الزام لگایا ہے کہ وہ جان بوجھ کر INSTAGRAM اور FACEBOOK کو لت لگانے والا (Addictive) بنا رہا ہے۔
Published : July 11, 2026 at 2:34 PM IST
حیدرآباد: یورپی یونین (ای یو) نے جمعہ کو میٹا پلیٹ فارمز کے خلاف اہم کارروائی کرتے ہوئے، اس کے دو بڑے پلیٹ فارم فیس بک اور انسٹاگرام پر یورپ کے سخت ڈیجیٹل قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ دونوں پلیٹ فارمز کو جان بوجھ کر اسطرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ صارفین طویل مدت تک مصروف رہیں اور وہ سائٹس پر ضرورت سے زیادہ وقت گزاریں۔ یورپی یونین نے متنبہ کیا ہے کہ فیس بک اور انسٹاگرام اپنے پلیٹ فارمز میں بڑی تبدیلیاں کریں ورنہ بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مسئلہ کیا ہے؟
یہ کارروائی یورپی یونین کے ڈیجیٹل سروسز ایکٹ کے تحت کی گئی دو سال کی طویل تحقیقات کے بعد کی گئی ہے۔ یوروپی یونین نے یہ قانون بڑے آن لائن پلیٹ فارمز کو غیر قانونی اور نقصان دہ مواد کی روک تھام اور ان کو زیادہ جوابدہ رکھنے کے لیے بنایا ہے۔
تحقیقاتی کمیشن کے مطابق، میٹا پرسنالائزڈ رکمنڈیشن، آٹو پلے، اور لامحدود اسکرول (انفینائٹ اسکرول) جیسی فیچرز کی لت لگانے کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ فیس بک اور انسٹاگرام پر ریلز اور اسٹوریز جیسے فارمیٹس لوگوں میں ضرورت سے زیادہ اور بار بار استعمال کی عادت کو فروغ دے سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، ریگولیٹر نے میٹا کے موجودہ سیفٹی ٹولز کو ناکافی قرار دیا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ صارفین ٹائم مینیجمنٹ ٹولز کو آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ پیرنٹل کنٹرول فیچرز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کافی وقت، محنت اور تکنیکی علم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تمام والدین کے لیے ممکن نہیں ہے۔
میٹا کو یہ تبدیلیاں کرنی ہوں گی
کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ میٹا کو آٹو پلے اور لامحدود اسکرول (ان فائنٹ اسکرول) جیسے فیچرز کو بند کرنا ہوگا۔ اسکرین ٹائم بریکس جیسے موثر اقدامات کو نافذ کرنا ہوگا، اور اپنے رکمینڈیشن سسٹم میں ترمیم کرنا پڑے گی تاکہ یہ صرف زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ پر توجہ نہ دے.
دوسری جانب، انسٹاگرام اور فیس بک نے ان الزامات سے عدم اتفاق کیا ہے۔ میٹا کے ایک ترجمان نے کہا کہ تحقیقات ان ٹھوس اقدامات کی درست عکاسی کرنے میں ناکام رہی ہیں جو کمپنی نے نوجوانوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے ہیں۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ، تحقیقات کے آغاز کے بعد، اس نے "ٹین اکاؤنٹس" فیچر شروع کیا، جو والدین کو رات کے وقت انسٹاگرام تک رسائی کو بلاک کرنے اور روزانہ اسکرین ٹائم کو صرف 15 منٹ تک محدود کرنے کے قابل بناتا ہے۔
یورپی یونین کے ٹیک چیف کا خیال ہے کہ ان پلیٹ فارمز کا موجودہ ڈیزائن انتہائی لت آمیز ہے۔ میٹا کو اب یا تو رضاکارانہ طور پر تبدیلیاں کرنا ہوں گی یا عدم تعمیل کے ممکنہ حکم کا سامنا کرنا ہوگا۔
اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو، میٹا کو اپنے عالمی سالانہ ٹرن اوور کے چھ فیصد تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حالانکہ کمپنی کو کمیشن کی جانب سے اپنا حتمی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے جواب دینے کا پورا موقع ملے گا۔
یہ بات قابل غور ہے کہ یورپی یونین نے اس سے قبل فروری میں ٹک ٹاک سے بھی اسی طرح کی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا اور اپریل میں میٹا کو 13 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل نیٹ ورکس سے دور رکھنے کے حوالے سے سخت وارننگ جاری کی تھی۔ مزید برآں، یورپی یونین کے ماہرین ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں جو بچوں کے لیے یورپ بھر میں سوشل میڈیا پر پابندی کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے۔
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