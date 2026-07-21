پٹرول میں ایتھنول کی ملاوٹ جاری رہے گی، مودی حکومت کا اعلان، پرانی گاڑیوں کے مائلیج میں 3 سے 5 فیصد کی کمی کا کیا اعتراف
حکومت نےتصدیق کی ہے کہ وہ E20 پٹرول کو جاری رکھے گی تاہم فی الحال 20 فیصد ایتھنول سے زیادہ ملاوٹ کا منصوبہ نہیں ہے۔
Published : July 21, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 1:37 PM IST
حیدرآباد: مرکزی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس کا پٹرول میں ایتھنول کی مقدار کو موجودہ 20 فیصد سے زیادہ بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایتھنول ملاوٹ والے پیٹرول کے بارے میں ایک طویل عرصے سے بحث جاری ہے، اس خدشات کے ساتھ کہ یہ ایندھن کی کارکردگی اور گاڑیوں کے مائلیج کو کم کرتا ہے جبکہ انجن کے پارٹس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔
ایتھنول کی ملاوٹ میں ممکنہ مزید اضافے کے بارے میں عوامی قیاس آرائیوں کے درمیان، پٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سریش گوپی نے تصدیق کی کہ حکومت کا فی الحال مرکب کی سطح کو 20 فیصد سے اوپر لے جانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
20 فیصد ایتھنول ملا ہوا پیٹرول جسے عام طور پر E20 ایندھن کے نام سے جانا جاتا ہے — پچھلے سال کے آخر میں ہندوستان بھر میں 90 ہزار پٹرول پمپوں پر فروخت ہونے والا معیاری ایندھن بن گیا ہے۔ اس نے دنیا کی تیسری سب سے بڑی کار مارکیٹ میں گاڑی چلانے والوں میں کافی تشویش پیدا کر دی ہے۔ بہت سے گاڑیوں کے مالکان نے فیول مائلیج اور گاڑی کی مجموعی کارکردگی میں نمایاں کمی کی شکایت کی ہے۔
مزید برآں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ E20 ایندھن سے گاڑی کے اہم پارٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حکومت نے پہلے ایتھنول کی ملاوٹ کو بڑھانے کے منصوبوں کا اشارہ دیا تھا، جس پر گاڑیوں کے مالکان کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔
راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں ان خدشات کو دور کرتے ہوئے ریاستی وزیر گوپی نے کہا کہ پٹرول میں ایتھنول کی ملاوٹ کو بڑھانے کا کوئی بھی فیصلہ تفصیلی سائنسی اور تکنیکی مطالعات اور اسٹیک ہولڈرز جیسے آٹومیکرز، ایندھن کے خوردہ فروشوں اور فیڈ اسٹاک سپلائرز سے مشاورت کے بعد ہی لیا جائے گا۔ انھوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ، E20 کو واپس نہیں لایا جائے گا۔
مرکزی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ فوری طور پر پٹرول میں ایتھنول مرکب میں اضافہ نہیں کر رہی ہے۔ یہی نہیں، گوپی نے کہا کہ موجودہ E20 ایندھن کے معیار سے E10 یا خالص پیٹرول پر واپس جانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے، حکومت کا مقصد اعلیٰ ایندھن کی طرف بڑھنا ہے۔
وزیر نے کہا کہ مرکزی حکومت کو E20 کے استعمال سے منسلک گاڑیوں کی کارکردگی میں کمی، انجن کے نقصان، زنگ لگنے، یا ایندھن پمپ کے مسائل سے متعلق کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ E10 کے لیے ڈیزائن کردہ گاڑیوں میں E20 استعمال کرنے سے ایندھن کی کارکردگی میں صرف تین سے پانچ فیصد کی معمولی کمی واقع ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا، "اگر ایتھنول کی ملاوٹ سے انجن یا ایندھن کے نظام کو کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے، تو اس طرح کے مسائل وسیع پیمانے پر وارنٹی کے دعوے، سروس مہمات، اور صارفین کی بڑی تعداد میں شکایات کا باعث بنتے۔ تاہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے."
راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، گوپی نے کہا، "20 کروڑ سے زیادہ دو پہیہ گاڑیاں اور تین کروڑ سے زیادہ پٹرول کاریں- بشمول E20 سرٹیفیکیشن سے پہلے تیار کی گئی بڑی تعداد میں پرانی گاڑیاں- اس ایندھن پر چل رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر انجن کی خرابی یا ایتھنولڈنگ کی وجہ سے گاڑیوں کے خراب ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ہے۔"
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