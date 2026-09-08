Telegram Down: ٹیلی گرام میں بڑا آؤٹیج، بھارت اور کئی ممالک کے صارفین پریشان
آج صبح بھارت، امریکہ اور سنگاپور میں ٹیلی گرام صارفین کو ایپ میسجنگ اور لاگ ان میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : September 8, 2026 at 11:11 AM IST
حیدرآباد: 8 ستمبر 2026ء یعنی آج صبح سے ٹیلی گرام صارفین کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیلی گرام کے بھارتی صارفین کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک کے صارفین بھی اس مسئلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹیلی گرام ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھارت، امریکہ اور سنگاپور میں لوگوں کو ایپ کھولنے، میسجز دیکھنے اور لاگ ان کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔
ایپس کی لائیو صورتحال بتانے والی ویب سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر بھی صبح سے شکایات موصول ہونا شروع ہوئیں اور 8 سے 9 بجے کے درمیان شکایات میں اچانک بڑا اضافہ دیکھا گیا، تاہم بعد میں یہ کم ہونا شروع ہو گئیں۔ بھارت میں صبح 8:13 بجے ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر ٹیلی گرام کی شکایات 784 تک پہنچ گئیں۔
User reports indicate problems with Telegram since 10:46 PM EDT.— Downdetector (@downdetector) September 8, 2026
How is it affecting you? #TelegramDownhttps://t.co/R4UkLeWcll
ٹیلی گرام سرور ڈاؤن ہونے کی رپورٹ
صارفین کا کہنا تھا کہ ایپ کھل نہیں رہی یا میسجز سینڈ نہیں ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں یہ مسئلہ پیر کی رات 10:46 بجے (EDT) سے شروع ہوا تھا، جہاں صارفین نے ٹیلی گرام سرور ڈاؤن ہونے کی رپورٹ درج کرائی۔ سنگاپور میں ٹیلی گرام ڈاؤن ہونے کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے کے بعد شکایات کی تعداد تقریباً 4,000 سے تجاوز کر گئی۔
ایپ کھل نہیں رہی یا میسجز سینڈ نہیں ہو رہے
اس سلسلے میں ڈاؤن ڈیٹیکٹر (Downdetector) کے اعداد و شمار کے مطابق، آدھے سے زیادہ صارفین کو ایپ چلانے میں دشواری کا سامنا تھا، جب کہ تقریباً 40 فیصد صارفین کو میسجنگ (پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے) میں مسئلہ آ رہا تھا اور کچھ لوگوں کو لاگ ان کرنے میں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔
ڈاؤن ڈیٹیکٹر کی ویب سائٹ پر اب بھی ٹیلی گرام کے حوالے سے صارفین کی رپورٹس دیکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ شکایات ایپ (57 فیصد)، میسجنگ (31 فیصد) اور لاگ ان (10 فیصد) کے بارے میں ہیں۔ کئی ممالک سے کنکشن (سرور سے منسلک نہ ہونے) کا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔
ایپ 'اپڈیٹنگ' پر اٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی
ٹیلی گرام کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ بیان (Official Statement) جاری نہیں کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا اور یہ کب تک پوری طرح ٹھیک ہوگا۔ کئی صارفین نے بتایا کہ ایپ 'اپڈیٹنگ' پر اٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی یا پیغامات بھیجنے میں کافی تاخیر ہو رہی تھی۔
تاہم، جب ہم نے یہ خبر لکھنے تک اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کا استعمال کیا تو وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا تھا اور اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ صارفین اب بھی ایپ چلانے میں دشواری کی شکایت کر رہے تھے۔