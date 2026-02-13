8,000 ایم اے ایچ بیٹری پاؤر کے ساتھ ٹیکنو پووا کرو ٹو 5G سمارٹ فون لانچ، جانیں قیمت
Tecno نے ہندوستانی مارکیٹ میں اپنا نیا Tecno Pova Curve 2 5G لانچ کیا ہے۔ اس کی ابتدائی قیمت 27,999 روپے ہے۔
Published : February 13, 2026 at 8:38 PM IST
حیدرآباد: اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی Tecno نے جمعہ کو ہندوستانی مارکیٹ میں اپنا نیا ٹیکنو پووا کرو ٹو 5G لانچ کیا۔ یہ پچھلے سال کے پووا کرو 5G ماڈل کا اپڈیٹیڈ ورژن ہے، جسے مئی 2025 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس سمارٹ فون میں 144Hz کروڈ امولڈ ڈسپلے ہے جس کی پیک برائٹنیس 4,500 نٹس ہے۔ فون کو طاقتور بنانے کے لیے ایک MediaTek Dimensity 7100 chipset ہے، جو 8GB RAM کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ٹیکنو پووا کرو ٹو فائیو جی 8,000 ایم اے ایچ بیٹری پاؤر کے ساتھ ہے جو 45W فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔
Tecno Pova Curve 2 5G کی قیمت
کمپنی نے نئی Tecno Pova Curve 2 5G کو ہندوستانی مارکیٹ میں دو مختلف ویرئنٹ میں لانچ کیا ہے۔ 8 جی بی ریم اور 128 جی بی آن بورڈ اسٹوریج والے ویرینٹ کی قیمت 27,999 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ 256GB آن بورڈ اسٹوریج والے ویرینٹ کی قیمت 29,999 روپے ہے۔ فروخت 20 فروری کو دوپہر 12 بجے سے ای کامرس ویب سائٹ فلپ کارٹ پر شروع ہوگی۔
کمپنی نے اس اسمارٹ فون کو میلٹنگ سلور، سٹارم ٹائٹینئم اور مسٹک پرپل رنگوں میں متعارف کرایا ہے۔ جہاں تک لانچ آفرز کا تعلق ہے، صارفین اہل بینک ڈسکاؤنٹس کے ساتھ 3,000 روپے تک کی چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔
Tecno Pova Curve 2 5G کی خصوصیات اور تفصیلات
نیا Tecno Pova Curve 2 5G ایک ڈوئل سم (Nano + Nano) فون کے ساتھ آتا ہے اور Android 16-based HiOS 16 پر چلتا ہے۔ اس میں امولڈ اسکرین کی خصوصیات ہے جس کی ریفریش ریٹ 144Hz ہے۔ سکرین کے ساتھ ہے۔ اسکرین ٹو باڈی کا تناسب 93.18 فیصد ہے، اور پیک برائٹنس 4,500 نٹس ہے۔ ڈسپلے Corning Gorilla Glass 7i کے ذریعے محفوظ ہے۔
فون کو طاقتور بنانے کے لیے MediaTek Dimensity 7100 chipset ہے، جو 8GB RAM اور 256GB تک آن بورڈ اسٹوریج کے ساتھ ہے۔ آن بورڈ ریم کو بقیہ اسٹوریج کا استعمال کرتے ہوئے 16GB تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، پروسیسر کو آرم G610 MC2 GPU کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔
Tecno Pova Curve 2 5G کیمرہ سیٹ اپ
کیمرے کی بات کریں تو Tecno Pova Curve 2 5G میں ایک ڈوئل رئیر کیمرہ سیٹ اپ ہے، جس میں 50 میگا پکسل کا پرائمری کیمرہ اور 2 میگا پکسل کا سیکنڈری کیمرہ شامل ہے۔ سیلفیز اور ویڈیو کالز کے لیے اسمارٹ فون میں 13 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے۔ ہینڈ سیٹ کا وزن 192 گرام ہے۔
Tecno Pova Curve 2 5G بیٹری اور چارجنگ
نیا Tecno Pova Curve 2 5G ایک 8,000mAh بیٹری پیک کرتا ہے جو 45W وائرڈ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ باکس میں ایک 45W چارجر بھی شامل ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہینڈ سیٹ ایک ہی چارج پر 16.4 گھنٹے ویڈیو پلے بیک، 35.7 گھنٹے میوزک پلے بیک، 48.1 گھنٹے کالنگ ٹائم اور 1,133.1 گھنٹے کا سٹینڈ بائی ٹائم فراہم کر سکتا ہے۔
