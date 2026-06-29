ٹاٹا سیئرا ای وی کل ہوگی لانچ: متوقع قیمت، خصوصیات، رینج سے متعلق اہم جانکاری
ٹاٹا موٹرس تیس جون کو سیئرا ای وی کی نقاب کشائی کرے گا،جو آر ڈبلیو ڈی اور اے ڈبلیو ڈی کے آپشنز میں آئے گی۔
Published : June 29, 2026 at 4:06 PM IST
حیدرآباد: ٹاٹا موٹرز 30 جون شام 4:30 بجے پروڈکشن کے لیے تیار ٹاٹا سیئرا ای وی کی نقاب کشائی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ آٹو ایکسپو 2020 میں سب سے پہلے ایک تصور کے طور پر نمائش کی گئی، درمیانے سائز کی ایس یو وی سیرا آئی سی ای کے ساتھ کلیدی ڈیزائن عناصر کا اشتراک کرے گی اور توقع ہے کہ اس کی زیادہ تر ٹیکنالوجی ہیرئر ای وی کے جیسی ہوگی۔
اس میں 10.25 انچ کا ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر، 12.3 انچ کا ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ سسٹم، اور سامنے والے مسافر کے لیے علیحدہ 12.3 انچ اسکرین ہو سکتی ہے۔ اس میں ایل ای ڈی ہیڈلائٹس، ایل ای ڈی ڈی آر ایل، اور ایک پینورامک سن روف بھی ہو سکتا ہے۔
ٹاٹا نے تصدیق کی ہے کہ سیرا ای وی دونوں آر ڈبلیو ڈی (رئیر وہیل ڈرائیو) اور ڈوئل موٹر اے ڈبلیو ڈی (آل وہیل ڈرائیو) کنفیگریشن میں پیش کی جائے گی۔
اگرچہ کمپنی نے ابھی تک گاڑی کی تفصیلات اور خصوصیات کو باضابطہ طور پر ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم توقع ہے کہ ٹاٹا سیئرا ای وی کمپنی کے ایکٹیو ڈاٹ ای وی فن تعمیر کا استعمال کرے گی اور ہیرئر ای وی کی طرح 65kWh اور 75kWh بیٹری پیک کے اختیارات کے ساتھ آئے گی۔
چونکہ سیئرا ای وی، ہیرئر ای وی سے چھوٹی ہے، اس لیے یہ اسی بیٹری پیک کا استعمال کرتے ہوئے طویل ڈرائیونگ رینج پیش کر سکتی ہے۔ معلومات کے لیےٹاٹا ہیرئر ای وی کی دعوی کردہ رینج 627 کلومیٹر تک ہے۔
سیئرا ای وی کی پروموشنل ویڈیو گاڑی کے ڈیزائن کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بڑی حد تک آئی سی ای سے چلنے والی سیرا کے جیسی ہی ہے لیکن اس میں اسٹائل کی کچھ مخصوص تبدیلیاں ہیں جو عام طور پر ای وی پر نظر آتی ہیں۔ سامنے، کار میں باڈی کلر والی، بند (بغیر سوراخ)، اور غیر فعال گِرل اور ایک نیا سامنے والا بمپر دیا گیا ہے۔ آئی سی ای ویرینٹ کے برعکس، ای وی ماڈل میں سامنے کی ایل ای ڈی لائٹ بار کے نیچے 'سیئرا' بیجنگ نہیں ہے۔