ٹاٹا موٹرز پیسنجر وہیکلز نے نئی برانڈ شناخت ٹاٹا ڈاٹ کارس متعارف کرائی
موجودہ کاروں کے ناموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ نیکسن، پنچ، ہیرئر، سفاری، اور کرو جیسے ماڈل کے نام وہی رہیں گے۔
Published : August 29, 2026 at 3:37 PM IST
حیدرآباد: ٹاٹا موٹرس پیسنجر وہیکلز لمیٹڈ نے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا نام TATA.CARS متعارف کرایا ہے۔ ٹاٹا گروپ کمپنی نے کہا کہ یہ برانڈ اپنے مسافر گاڑیوں کے پورٹ فولیو کو ایک مشترکہ شناخت فراہم کرے گا، بشمول ہیچ بیک، سیڈان، پریمیم ایس یو وی اور الیکٹرک گاڑیاں۔یہ نیا عالمی برانڈ زیادہ تر مقامات پر جہاں گاہک کمپنی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، معروف نام ٹاٹا موٹرس پیسنجر وہیکلز لمیٹڈ کی جگہ لے گا۔
تاہم، ایک اہم فرق ہے۔ ٹاٹا موٹرس پیسنجر وہیکلز لمیٹڈ کو بطور کمپنی تحلیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسے اب بھی قانونی، ریگولیٹری، اور سرمایہ کاروں کے معاملات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لیکن عام صارفین کے لیے، تجربہ نمایاں طور پر مختلف ہو جائے گا۔
شیلیش چندرا، منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر ٹی وی ایم پی نے کہا کہ "ہندوستان کی پہلی دیسی کار سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں کو آگے بڑھانے اور حفاظت کو معمول بنانے تک، ہم نے مسلسل چیلنج کیا ہے اور لاکھوں صارفین کے لیے امکانات کو بڑھایا ہے۔ تاہم، ہمارے سب سے بڑے عزائم سامنے ہیں۔
نیا ٹاٹا ڈاٹ کارس نام تقریباً ہر جگہ نظر آئے گا جہاں صارفین برانڈ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں شو رومز، سروس سینٹرز، ویب سائٹس، ایپس، اشتہارات اور دیگر ریٹیل مقامات شامل ہیں۔ اس کا مقصد ایک مستقل شناخت بنانا ہے۔
موجودہ کاروں کے ناموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ نیکسن، پنچ، ہیرئر، سفاری، اور کرو جیسے ماڈل کے نام وہی رہیں گے۔ ٹاٹا کا آئیکونک بیضوی لوگو بھی برقرار رہے گا۔
ٹاٹا ڈاٹ کارس صرف ایک پرانی شناخت کا نیا نام نہیں ہے۔ ٹاٹا نے بالکل نیا بصری انداز بنایا ہے۔ ایک بڑی تبدیلی ایمبیشن بلیو ہے، جو ٹاٹا کے کلاسک نیلے رنگ کا ایک جدید طریقہ ہے جو امید اور آگے کی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔
ٹاٹا کا کہنا ہے کہ ہندوستانی صارفین طویل عرصے سے اس کی کاروں کو "ٹاٹا کارس" کہتے ہیں۔ اس لیے کمپنی نے اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اسے سرکاری نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ٹاٹا ڈاٹ کارس ٹاٹا کو اس کی ہیچ بیکس، سیڈان، ایس یو ویز، الیکٹرک کاروں، اور مستقبل کی نقل و حرکت کی مصنوعات کے لیے ایک ہی برانڈ دیتا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ ہندوستانی کار ساز کمپنی کے پاس پٹرول، ڈیزل اور برقی ایندھن کی اقسام پر چلنے والی گاڑیاں ہیں۔