ڈیجیٹل ہوا سوچھ بھارت مشن: ملک کے بڑے شہروں میں صفائی کے لیے اے آئی (AI) روبوٹ اور ای وی (EV) کی انٹری
سوچھ بھارت مشن کے تحت بھارتی شہر صفائی کے نظام کو جدید بنانے کے لیے اے آئی روبوٹ، الیکٹرک گاڑیوں اور ڈیجیٹل پلیٹ
Published : October 1, 2026 at 5:25 PM IST
نئی دہلی: 2 اکتوبر کو ملک سوچھ بھارت مشن کی 12ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کے شہری علاقوں سے ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کی نئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارت کے شہر اب روایتی صفائی کے نظام سے آگے نکل کر ڈیجیٹل اور سائنسی طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ صفائی کے نظام اور کچرے کی مینجمنٹ (کچرا پربندھن) کو محفوظ، صاف ستھرا اور زیادہ کارآمد بنانے کے لیے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI)، روبوٹکس اور الیکٹرک گاڑیوں (EVs) کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہی ہے۔
سرکاری رپورٹوں کے مطابق، مقامی بلدیاتی اداروں کی طرف سے اٹھائے گئے ان اقدامات کا سب سے بڑا مقصد صفائی کے ملازمین (سویپرز) کی حفاظت کو یقینی بنانا اور ماحول کو کاربن سے پاک بنانا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس ملاپ سے پرخطر نالوں اور سیپٹک ٹینکوں میں انسانوں کے اترنے کی ضرورت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔
رائے پور: اب موبائل ایپ سے گھر بیٹھے بک ہو رہی ہے سیپٹک ٹینک کی صفائی
چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور نے ڈیجیٹل گورننس کے شعبے میں ایک اہم مثال قائم کی ہے۔ رائے پور نگر نگم (میونسپل کارپوریشن) نے قومی شہری ڈیجیٹل مشن کے تحت 'UPYOG' پلیٹ فارم پر مبنی ایک نیا ڈیجیٹل فیکل سلج مینجمنٹ (FSM) ڈیش بورڈ شروع کیا ہے۔
اس نظام کے آنے سے اب شہریوں کو سیپٹک ٹینک کی صفائی کے لیے میونسپل کارپوریشن کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شہری صرف اپنا موبائل نمبر یا پراپرٹی آئی ڈی درج کر کے گھر بیٹھے آن لائن بکنگ اور ڈیجیٹل ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ سسٹم اتنا مؤثر ہے کہ کریڈنشل (تفصیلات) ڈالتے ہی صارف کا پتہ خود بخود ٹریک ہو جاتا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد گاڑی کے ڈرائیوروں کو موقع کی تصویریں اپ لوڈ کرنی ہوتی ہیں، جس سے پورے عمل میں شفافیت آتی ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔
تھرواننت پورم: 'G-SPIDER' روبوٹ سنبھال رہا ہے نہروں کی صفائی کا ذمہ
کیرل کے دارالحکومت تھرواننت پورم میں امایِژ نچن نہر کی صفائی کے لیے میونسپل کارپوریشن نے 'G-SPIDER' نامی اے آئی (AI) سے چلنے والے روبوٹ کو تعینات کیا ہے۔
یہ روبوٹ 'مشین وژن' (Machine Vision) اور جدید سنسر انٹیلیجنس سے لیس ہے، جو پانی کے تیز بہاؤ اور مشکل ترین حالات میں بھی کچرے کی نشاندہی کرنے اور اسے ہٹانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا خاص مکینیکل پنجہ (Mechanical Claw) پانچ مختلف سمتوں میں گھوم کر لہروں کے بیچ سے بھی بھاری اور غیر متوازن کچرا باہر نکال لیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے صفائی کے ملازمین کو زہریلی گیسوں اور آلودہ پانی کے براہِ راست رابطے میں نہیں آنا پڑتا، جس سے ان کی صحت اور زندگی کا تحفظ یقینی ہوتا ہے۔
گنٹور، چنئی اور اندور: ماحول دوست ای-گاڑیوں (EVs) سے بدلا صفائی کا نظام
کچرا جمع کرنے (کچرا کلیکشن) کے لیے استعمال ہونے والی روایتی ڈیزل گاڑیوں کی جگہ اب شہروں میں ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال تیزی سے بڑھا ہے:
گنٹور: آندھرا پردیش کے گنٹور شہر میں 200 سے زائد الیکٹرک آٹو گھر گھر جا کر کچرا جمع کر رہے ہیں۔ ان تمام گاڑیوں میں جی پی ایس (GPS) ٹریکنگ کی سہولت موجود ہے۔ اس پہل سے سالانہ 71,000 لیٹر ڈیزل کی بچت ہو رہی ہے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج (اخراج) میں بھاری کمی آئی ہے۔
چنئی: گریٹر چنئی کارپوریشن نے شہر کے تمام 15 زونز میں 5,478 بیٹری سے چلنے والے ای-رکشہ تعینات کیے ہیں۔ یہ گاڑیاں روزانہ تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہیں اور ان کی بدولت روزانہ قریب 41 ٹن کاربن کا اخراج کم ہو رہا ہے۔
اندور: ملک کے سب سے صاف ستھرے شہر اندور نے اپنے مرکزی شہری علاقوں کے لیے 100 الیکٹرک گاڑیاں تعینات کی ہیں۔ ان تمام گاڑیوں کی لائیو مانیٹرنگ اور روٹ میپنگ شہر کے 'انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر' (ICCC) کے ذریعے کی جاتی ہے۔
سال 2014 میں شروع ہونے والا سوچھ بھارت مشن اب ایک انتہائی جدید اور ڈیجیٹل مہم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ڈیجیٹل ڈیش بورڈز، اے آئی روبوٹکس اور الیکٹرک موبیلیٹی کا یہ ملاپ نہ صرف ہمارے شہروں کو کچرے سے پاک بنا رہا ہے، بلکہ صفائی کے شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کو ایک پروقار، محفوظ اور جدید کام کا ماحول بھی فراہم کر رہا ہے۔