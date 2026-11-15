اسٹار شپ کی کامیاب واپسی: اسپیس ایکس نے دیوہیکل راکٹ کو فضا میں ہی لانچ ٹاور سے پکڑ کر تاریخ رقم کر دی
بائیس گھنٹے خلا میں رہنے کے بعد واپس آنے والے اسٹار شپ راکٹ کو فضا میں ہی لانچ ٹاور نے پکڑ لیا۔
By ANI
Published : November 15, 2026 at 7:53 AM IST
ٹیکساس: خلائی تحقیق کی دنیا میں ایک سنگِ میل عبور کرتے ہوئے اسپیس ایکس نے سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) اپنے اسٹار شپ خلائی جہاز کو مدار سے بحفاظت واپس لا کر لانچ ٹاور کے مشینی بازوؤں میں سیدھا تھام کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ ایک بے مثال مہارت ہے جو مستقبل میں راکٹوں کے دوبارہ استعمال کے تصور کو یکسر بدل سکتی ہے۔
یہ کامیابی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ پہلی بار کسی مدار والے راکٹ کا بالائی حصہ خلا سے واپس آ کر اپنے لانچ پیڈ پر مکمل کنٹرول کے ساتھ سیدھا اترا ہے۔ زمین پر اترتے وقت اسپیس ایکس کے لانچ ٹاور کے دیوہیکل مشینی بازوؤں نے، جنہیں 'میکا زیلا' کا نام دیا گیا ہے، اس خلائی جہاز کو فضا میں ہی کامیابی سے پکڑ لیا۔
اس تاریخی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو ایلون مسک نے اس مشن کے پیچھے کام کرنے والے انجینئرز اور ٹیموں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ٹیم کی انتھک محنت نے سائنس فکشن فلموں جیسے ناقابلِ یقین منظر کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے۔
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اپنے پیغام میں ایلون مسک نے لکھا کہ "اسپیس ایکس کی ایک شاندار ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو!!!"
امریکی خلائی ادارے 'ناسا' کے سربراہ جیرڈ آئزک مین نے بھی مسک اور اسپیس ایکس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس کارنامے کو ایک تقریباً جادوئی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مزید لوگوں کا خلائی تحقیق کے لامحدود امکانات پر یقین پختہ ہوگا۔
ٹیکساس: سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اپنے پیغام میں جیرڈ آئزک مین نے لکھا کہ "ایلون مسک اور اسپیس ایکس کی ٹیم کو مبارکباد! یہ کسی جادو سے کم نہیں تھا... جس سے دن بہ دن مزید لوگوں کا یقین پختہ ہو رہا ہے... چاند کی طرف ایک اور قدم قریب۔"
اسپیس ایکس نے بھی اس تاریخی مہارت کا جشن منایا اور اپنے دیوہیکل لانچ ٹاور کے ذریعے اسٹار شپ کو کامیابی سے تھامنے کے کارنامے کو نمایاں کیا۔
کمپنی نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "میکا زیلا نے اسٹار شپ کو پکڑ لیا! اس ناقابلِ یقین کامیابی پر اسپیس ایکس کی پوری ٹیم کو مبارکباد!"
اسپیس ایکس کے مطابق، اسٹار شپ نے جمعہ کے روز ٹیکساس کے 'اسٹار بیس' سے اپنی 15ویں پرواز کے لیے اڑان بھری تھی اور آج اسی مرکز پر واپس لوٹا۔ اس دوران جہاز نے کامیابی سے مدار میں پہنچنے، سیٹلائٹس نصب کرنے اور زمین پر کنٹرولڈ واپسی کا مشن مکمل کیا۔
اپنے مشن بیان میں اسپیس ایکس نے بتایا کہ ابتدائی طور پر 'سپر ہیوی بوسٹر' نے 33 ریپٹر انجنوں کی طاقت سے پیڈ 2 سے پرواز بھری، جس کے بعد اسٹار شپ 'ہاٹ اسٹیجنگ' کے عمل کے ذریعے اس سے الگ ہوا اور چھ ریپٹر انجنوں کی مدد سے خلا کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔
اس کے بعد 'سپر ہیوی بوسٹر' نے اپنا رخ موڑا اور واپسی کے سفر کے لیے طے شدہ 33 میں سے 32 ریپٹر انجنوں کو دوبارہ روشن کیا۔ تاہم کمپنی کے مطابق ایندھن کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے یہ عمل مقررہ وقت سے پہلے ہی ختم ہوگیا، جس کی بنیادی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
اس کے بعد بوسٹر کے گائیڈنس، نیویگیشن اور کنٹرول سسٹم کی جانب سے خودکار طور پر مشن منسوخ کیے جانے پر اس کا رخ سمندر میں ایک متبادل مقام کی طرف موڑ دیا گیا۔ بوسٹر نے خلیج کے اوپر اترنے کا عمل کامیابی سے مکمل کیا، جس کے بعد اس کا فلائٹ ٹرمینیشن سسٹم فعال کر دیا گیا۔
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دوسری جانب، اسٹار شپ نے اپنی پرواز مکمل کی اور مدار میں داخل ہونے کے بعد 26 'اسٹار لنک وی تھری' سیٹلائٹس نصب کیے۔
اسپیس ایکس کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹس کی تنصیب کے فوراً بعد ان سب سے رابطہ قائم کر لیا گیا، کیونکہ خلائی جہاز نے انہیں 'اسٹار لنک' کے جھرمٹ میں شامل کرنے کے لیے ان کے مدار کو بلند کرنا شروع کر دیا تھا۔
سیٹلائٹس کی تنصیب کے بعد اسٹار شپ 20 گھنٹے سے زائد وقت تک مدار میں موجود رہا، اس دوران اسپیس ایکس کی فلائٹ کنٹرول ٹیم اس کے نظاموں کی نگرانی کرتی رہی اور زمین پر اس کی واپسی کی تیاریاں مکمل کیں۔
اس کے بعد خلائی جہاز نے مدار سے باہر نکلنے کے لیے اپنے ایک 'ریپٹر سی-لیول انجن' کو دوبارہ روشن کیا، اور یوں زمین کے کرۂ ہوائی سے گزرتے ہوئے 'اسٹار بیس' کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا۔
مشن کے آخری مرحلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے اسپیس ایکس نے کہا کہ اسٹار شپ ٹیکساس کے ساحل کی طرف واپس آیا، خلیج کے اوپر ایک حتمی فضائی کرتب دکھایا اور تقریباً ساڑھے بائیس (22.5) گھنٹے بعد ٹھیک اسی لانچ پیڈ کے قریب پہنچا جہاں سے اس نے اڑان بھری تھی۔
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بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلنے کے بعد، لینڈنگ کے لیے رخ موڑنے اور اترنے کی رفتار کم کرنے کی خاطر تین ریپٹر انجن روشن ہوئے، جو خلائی جہاز کو سیدھا 'میکا زیلا' کے منتظر مشینی بازوؤں میں لے آئے۔
یہ کامیاب کیچ راکٹوں کو مکمل طور پر دوبارہ قابلِ استعمال بنانے کی اسپیس ایکس کی دیرینہ کوششوں میں ایک اہم سنگِ میل ہے، جو کمپنی کی جانب سے پہلے مرحلے کے بوسٹرز کو واپس لانے اور دوبارہ استعمال کرنے کی موجودہ کامیابیوں سے ایک قدم آگے ہے۔
روایتی راکٹ آپریشنز کے برعکس، جن میں بالائی حصوں کو مشن مکمل ہونے کے بعد عام طور پر ضائع کر دیا جاتا ہے، اسپیس ایکس کا مقصد اپنے اسٹار شپ لانچ سسٹم کے دونوں حصوں کو بحفاظت واپس لا کر دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ہے۔
یہ کامیاب مہارت خلائی جہاز کے بالائی حصے کی بحالی اور دوبارہ استعمال کی راہ ہموار کر سکتی ہے، جس سے ممکنہ طور پر ہر مشن کے بعد راکٹ کے مہنگے پرزوں اور آلات کو ضائع کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔
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