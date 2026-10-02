اسپیس ایکس نے 4 خلا بازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے تیز رفتار مشن پر روانہ کردیا
کیپ کیناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے پرواز کے ساتھ، واٹکنز مدار میں عملے کی قیادت کرنے والی پہلی سیاہ فام خاتون بن گئیں۔
Published : October 2, 2026 at 3:58 PM IST
کیپ کیناورل: چار خلا باز جمعرات کو خلائی اسٹیشن کے ایک ایسے مشن پر روانہ ہوئے جو موسم بہار تک جاری رہے گا، ان میں ایک کینیڈین خلا باز بھی شامل ہے جس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں بچے کو جنم دے گی۔ اسپیس ایکس نے کیپسول کے ایندھن کے نظام کے رسائو کو ٹھیک کرنے کے لیے تین ہفتے کی تاخیر کے بعد ناسا کے لیے کمانڈر جیسیکا واٹکنز اور ان کے عملے کو لانچ کیا۔
اگرچہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر ان کا قیام چھ مہینوں تک رہے گا، لیکن وہاں تک کا سفر ایلن مسک کی کمپنی کے لیے اب تک کا سب سے تیز ترین سفر ثابت ہونے کا امکان تھا۔ کیپ کیناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے پرواز کے ساتھ، واٹکنز مدار میں عملے کی قیادت کرنے والی پہلی سیاہ فام خاتون بن گئیں۔ ایک ارضیات داں (جیولوجسٹ) کے طور پر، جنہوں نے ایک دہائی قبل ناسا کے مریخ روور 'کیوریوسٹی' کے ساتھ کام کیا تھا، واٹکنز 2022 میں طویل قیام کے بعد خلائی اسٹیشن کا اپنا دوسرا دورہ کر رہی ہیں۔
دیگر خلا بازوں میں خلا کا سفر پہلی بار کرنے والے شامل ہیں۔ ناسا کے لیوک ڈیلانی (ایک ریٹائرڈ میرین)، کینیڈا کے جوشوا کوٹرک (رائل کینیڈین ایئر فورس کے کرنل) اور روس کے سرگئی ٹیٹیریاتنکوف (سابق آبدوز عملہ) شامل ہیں۔ کوٹرک نے لانچ سے قبل کہاکہ "ہم خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے محسوس کرتے ہیں۔" ٹیسٹ فلائٹ کو چھوڑ کر، اسپیس ایکس کی جانب سے ناسا کے لیے لانچ کیا جانے والا یہ 13واں عملہ تھا۔
تمام چاروں اپنے 'کریو-13' (Crew-13) کے عہدے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں جو ان کے مشن پیچ میں اپولو 13 کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ 1970 کا خوفناک مون شاٹ خلا بازوں کی محفوظ واپسی پر ختم ہوا تھا۔ واٹکنز نے کہا، "ہم واقعی ان کی میراث کا احترام کرنا چاہتے تھے، ان کے لچکدار پن اور ہمت کا احترام کرنا چاہتے تھے، اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے۔" وہ اور ان کے عملے کے ساتھی پیڈ تک سیاہ رنگ کی ٹیسلا گاڑیوں میں سوار ہو کر گئے جن کی نمبر پلیٹوں پر "لکِی 13" (Lucky 13) لکھا ہوا تھا۔
کوٹرک زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے باپ بننے والے چوتھے شخص بن جائیں گے۔ ان کی اہلیہ ہیدر نومبر کے آخر میں اپنے تیسرے بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ کینیڈین اسپیس ایجنسی نے اس بڑے دن پر پورے خاندان کے لیے مکمل تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ ناسا کی مینیجر ڈانا ویگل نے پرواز سے ایک دن قبل کہاکہ "چھ مہینوں میں زندگی بدل دینے والے بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں۔" انہوں نے نوٹ کیا کہ خلائی ایجنسی کوٹرک کو ان کے خاندان سے جوڑے رکھنے کی پوری کوشش کرے گی۔
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2004 میں، ناسا نے خلائی اسٹیشن کے خلا باز مائیک فنکے اور ان کی اہلیہ کے ڈیلیوری روم کے درمیان ان کی بیٹی کی پیدائش کے دوران ریڈیو لنک فراہم کیا تھا۔ پانچ سال بعد، اگلی دہائی کے آرٹیمس III مشن کے کمانڈر رینڈی بریسونک نے مدار سے اپنی اہلیہ کے ہسپتال میں کال کی تھی۔ آسٹریائی خلا باز فرانز ویہبوک کے لیے یہ خوشخبری ذرا دیر سے پہنچی تھی۔ ان کی بیٹی 1991 میں سوویت یونین کے میر (Mir) خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہونے کے کچھ گھنٹے بعد پیدا ہوئی تھی۔ انہیں اگلے دن تک اطلاع نہیں دی گئی تھی۔