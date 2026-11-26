خلا میں بنے گا اے آئی ڈیٹا سینٹر، اسپیس ایکس کو دس لاکھ سیٹلائٹس لانچ کرنے کی منظوری مل گئی
خلا میں اے آئی ڈیٹا سینٹر بنانے کیلئے اسپیس ایکس کو ایف سی سی سے دس لاکھ سیٹلائٹس لانچ کرنے کی مشروط منظوری ملی ہے۔
Published : November 26, 2026 at 11:48 AM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) ایلون مسک کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کو 25 نومبر 2026 کو فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن (ایف سی سی) کی جانب سے دس لاکھ سیٹلائٹس لانچ کرنے کی مشروط منظوری مل گئی ہے۔ کمپنی اب سیٹلائٹس کا جال بچھا کر خلا میں ڈیٹا سینٹر بنائے گی۔ ایلون مسک کا یہ ایک خاص منصوبہ ہے، جس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو زمین سے ہٹا کر خلا میں منتقل کرنا ہے۔ یہ منظوری ایلون مسک کی کمپنی کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ امیزون، ویا سیٹ اور امریکن آسٹرونومیکل سوسائٹی نے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں سیٹلائٹس بھیجنے سے خلا میں ملبہ بڑھے گا، ریڈیو لہروں میں خلل آئے گا اور ماحولیات پر بھی برا اثر پڑے گا۔ امیزون نے تو یہاں تک کہا کہ یہ محض ایک بڑا خواب ہے، کوئی عملی منصوبہ نہیں، اور اس سے نقصان ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔
مخالفت کے باوجود ملی منظوری
ایف سی سی نے خلائی شعبے میں کام کرنے والی متعدد کمپنیوں کی مخالفت کے باوجود اسپیس ایکس کو یہ منظوری دی اور تمام کمپنیوں کے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ ایف سی سی نے سائنسی تحقیق کو نقصان پہنچنے جیسے خدشات کو اپنے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا۔ ایف سی سی کے چیئرمین برینڈن کار نے کہا کہ یہ قدم امریکہ کی کمپیوٹنگ طاقت کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر برینڈن کار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑا اثاثہ ثابت ہوگا۔
ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کو یہ منظوری ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خلائی ڈیٹا سینٹر کا یہ پروجکٹ بہت جلد حقیقت میں بدل جائے گا۔ اس منظوری کے بعد بھی خلا میں ڈیٹا سینٹرز قائم کرنے کے لیے اسپیس ایکس کے سامنے کئی بڑی رکاوٹیں اور چیلنجز موجود ہیں، جو درج ذیل ہیں:
- سیٹلائٹس تیار کرنے اور انہیں خلا میں لانچ کرنے کی لاگت کو بہت کم کرنا ہوگا۔
- خلا میں موجود پروسیسرز کو ٹھنڈا رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔
- مہنگی کمپیوٹر چپس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا بھی ایک مشکل کام ہوگا۔
- اسٹار مائنڈ سیٹلائٹس اور دیگر شرائط
اسٹار مائنڈ کیا ہے؟
اسپیس ایکس ان سیٹلائٹس کو 'اسٹار مائنڈ' کا نام دے رہی ہے۔ انہیں زمین سے 500 سے 1,002 کلومیٹر کی بلندی پر نصب کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ سیٹلائٹس لیزر کے ذریعے ایک دوسرے سیٹلائٹس سے جڑے رہیں گے۔ اگر مرکزی نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انہیں زمین سے ریڈیو لہروں کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا۔
ایف سی سی نے ابھی 600 کلومیٹر سے زیادہ بلندی پر جانے والے سیٹلائٹس کے ملبے کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے کی مکمل منظوری نہیں دی ہے۔ اسپیس ایکس نے پرانے قوانین میں چھوٹ کی درخواست بھی کی ہے تاکہ مدت پوری ہونے کے بعد ان سیٹلائٹس کو کسی دوسرے مدار میں یا سورج کی طرف بھیجا جا سکے۔ ایف سی سی نے کمپنی کو اس منصوبے کے لیے ایک مخصوص وقت دیا ہے، جس کے تحت پہلے فعال سیٹلائٹ کو سات سال کے اندر خلا میں پہنچانا ہوگا جب کہ یہ پورا نیٹ ورک 14 سال میں مکمل کرنا ہوگا۔
مزید پڑھیں:
چین کا خلائی جہاز 'شینژو 24' خلا کی جانب روانہ، پاکستانی خلا باز بھی عملے میں شامل
اسٹار شپ کی کامیاب واپسی: اسپیس ایکس نے دیوہیکل راکٹ کو فضا میں ہی لانچ ٹاور سے پکڑ کر تاریخ رقم کر دی
دو دہائیوں تک کائناتی دھماکوں کی تحقیق کے بعد ناسا کی خلائی دوربین زمین پر گر کر تباہ
اسرو نے محض 56 دنوں میں تیار کردہ نیا نیویگیشن سیٹلائٹ NVS-03 کامیابی سے لانچ کر دیا