بھارت کا پہلا نجی اوربیٹل راکٹ 'وکرم-1' کامیابی کے ساتھ لانچ
اسکائی روٹ ایرواسپیس کے وکرم-1 راکٹ کو آج بروز سنیچر سری ہری کوٹا میں کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا گیا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 1:15 PM IST
حیدرآباد: اسکائی روٹ ایرواسپیس نے سنیچر کے روز وکرم-1 کی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے، اور یہ خلا میں بھیجا جانے والا بھارت کا پہلا نجی اوربیٹل راکٹ بن گیا ہے۔ 'مشن آگمن' کے تحت یہ راکٹ ریاست آندھرا پردیش کے ساحلی جزیرے سری ہری کوٹا رینج میں واقع ستیش دھون اسپیس سینٹر کے پہلے لانچ پیڈ سے دوپہر 12:06 بجے (بھارتی وقت کے مطابق) روانہ ہوا۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ راکٹ کی روانگی کا اصل وقت صبح 11:30 بجے طے تھا، تاہم کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی جنہیں بعد میں حل کر لیا گیا۔
Vikram-1 Test Flight-1's journey from lift-off at the historic first launch pad in Sriharikota 🚀#Vikram1 #OpeningSpaceForAll #SkyrootAerospace pic.twitter.com/DNMOyrdLjF— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026
وکرم-1 اپنے ساتھ گرہ اسپیس (Grahaa Space)، کاسموسرو (Cosmoserve)، ڈی کیوبڈ (DCubed)، اور اسکائی روٹ کا اپنا 'اسکوپ' (SCOPE) پے لوڈ لے کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ، اس میں کاسموس ڈائمنڈز کی تیار کردہ ایک فن پارے کی تخلیق 'کاسمک بلوم' (Cosmic Bloom) اور ایک مائیکرو آرٹ کا پے لوڈ بھی شامل تھا۔
وکرم-1 کا کامیاب آغاز کسی بھی نجی بھارتی کمپنی کی جانب سے مکمل طور پر خود تیار کردہ راکٹ کے ذریعے پے لوڈ (خلا میں بھیجا جانے والا سامان) کو زمین کے قریبی مدار (LEO) میں پہنچانے کی پہلی کوشش ہے۔ یہ کامیابی نومبر سال 2022 میں اسکائی روٹ کے 'وکرم-ایس' سب اوربیٹل مشن کے بعد ملی ہے، جو خلا تک پہنچنے والا بھارت کا پہلا نجی راکٹ تھا۔
وکرم-1 کیا ہے؟
وکرم-1 چار مراحل (four-stage) پر مشتمل ایک اوربیٹل راکٹ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 20 میٹر اور چوڑائی (قطر) 1.7 میٹر ہے۔ اس کے پہلے تین مراحل ٹھوس ایندھن (solid propulsion) پر کام کرتے ہیں، جب کہ چوتھا مرحلہ مدار میں داخلے اور درست رہنمائی کے لیے مائع ایندھن کا استعمال کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر کاربن کمپوزٹ ساخت سے بنا ہوا ہے۔ وکرم-1 میں تھری ڈی پرنٹڈ (3D-printed) انجن اور زیادہ قوت والے ٹھوس ایندھن کے بوسٹرز شامل ہیں۔ اسے 350 کلوگرام تک وزنی چھوٹے سیٹلائٹس کو زمین کے قریبی مدار میں لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس پہلی آزمائشی پرواز کا مقصد 60 ڈگری کے جھکاؤ پر 450 کلومیٹر کے مدار تک پہنچنا ہے۔
مشن 'آگمن' کے اہداف کیا ہیں؟
مشن آگمن ایک تکنیکی مظاہرے کی آزمائشی پرواز ہے، جس کا مقصد پرواز کے حقیقی حالات میں وکرم-1 کی کارکردگی اور اس کے اندرونی نظاموں کو جانچنا ہے۔ اسکائی روٹ ایرواسپیس اس آزمائشی پرواز کے دوران جمع کیے گئے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے وکرم-1 کے مستقبل کے ماڈلز کو مزید بہتر بنائے گی۔
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