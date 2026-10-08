ویانا اور بیجنگ کے سائنسدانوں کی تاریخی کامیابی: دنیا کی پہلی 'نیوکلیئر کلاکس' تیار، روایتی ایٹمی گھڑیوں سے کس طرح مختلف؟
'نیوکلیئر کلاک' اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کی پیمائش کےلیے ایٹم کے مرکزے (Nucleus) اور لیزر کے باہمی تعامل پرانحصار کرتی ہیں۔
Published : October 8, 2026 at 3:25 PM IST
ویانا / بیجنگ: آسٹریا اور چین کے محققین نے وقت کی پیمائش کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرتے ہوئے دنیا کی پہلی دو فعال 'نیوکلیئر گھڑیاں' تیار کر لی ہیں۔ معروف سائنسی جریدے نیچر (Nature) میں شائع ہونے والی دو الگ الگ تحقیقی رپورٹوں کے مطابق، ویانا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور بیجنگ کی شنگھوا یونیورسٹی کی ٹیموں نے بیک وقت مگر آزادانہ طور پر یہ اہم پیش رفت حاصل کی ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق اگرچہ یہ گھڑیاں فی الحال بہترین ایٹمی گھڑیوں کے برابر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اپنے حتمی ہدف تک پہنچنے میں کچھ وقت درکار ہوگا، تاہم آنے والے برسوں میں یہ اب تک کی سب سے درست اور ناقابلِ تسخیر گھڑیاں ثابت ہوں گی۔ عام تاثر کے برعکس، ان گھڑیوں کا جوہری توانائی، نیوکلیئر فیوژن یا فشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں 'نیوکلیئر کلاک' اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وقت کی پیمائش کے لیے ایٹم کے مرکزے (Nucleus) اور لیزر کے باہمی تعامل پر انحصار کرتی ہیں۔
دونوں ٹیموں نے اس مقصد کے لیے تھوریم کی ایک نایاب قسم تھوریم-229 کا استعمال کیا ہے، جسے کیلشیم فلورائڈ کے ٹھوس کرسٹل میں قید کیا گیا ہے۔ ویانا ٹیم کے سربراہ پروفیسر تھورسٹن شم کا کہنا تھا کہ طبیعیات دان گزشتہ 50 سال سے اس خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہے تھے اور ان کی ٹیم 2008 سے اس پر کام کر رہی تھی۔ دوسری جانب چینی ٹیم کی قیادت کرنے والے طبیعیات دان شی چیان ڈنگ کے مطابق، دو آزاد ٹیموں کا مختلف تکنیکی طریقوں سے ایک ہی وقت میں اس نتیجے پر پہنچنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سائنسی نظریہ پختہ اور مستحکم ہے۔
1949 میں پہلی بار متعارف کروائی گئی روایتی ایٹمی گھڑیاں (جو سیزیم یا اسٹرونشیم جیسے عناصر استعمال کرتی ہیں) ایٹم کے بیرونی خول میں موجود الیکٹرانوں پر انحصار کرتی ہیں۔ لیزر یا مائیکرو ویوز کی مدد سے الیکٹرانز کو مختلف توانائی کی سطحوں کے درمیان حرکت دی جاتی ہے اور ان کے ارتعاش سے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، نیوکلیئر کلاک ایٹم کے بیرونی خول کے بجائے اس کے مرکزے کے اندر پروٹونز اور نیوٹرانز کی توانائی کی سطح میں تبدیلی کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔
چونکہ ایٹم کا مرکزہ بیرونی خول کے مقابلے میں لاکھوں گنا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے بیرونی برقی مقناطیسی خلل اور درجہ حرارت کے اثرات اس پر اثرانداز نہیں ہوتے۔ اس بنا پر نیوکلیئر کلاک روایتی گھڑیوں سے زیادہ پائیدار، چھوٹی اور غیر معمولی حد تک درست ثابت ہوں گی۔ بہترین ایٹمی گھڑیاں اربوں سالوں میں بمشکل ایک سیکنڈ کا فرق پیدا کرتی ہیں، جن کی بنیاد پر دنیا کا انٹرنیٹ، سیٹلائٹ نیویگیشن (جی پی ایس)، مواصلاتی نیٹ ورکس اور مالیاتی نظام چل رہا ہے۔
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نیوکلیئر کلاک کے مکمل فعال ہونے کے بعد ان شعبوں میں انقلابی استحکام آئے گا۔ مزید برآں، یہ گھڑیاں بنیادی طبیعیات، عمومی اضافیت اور کائنات کے غیر مرئی عنصر 'ڈارک میٹر' کے پراسرار وجود کا پتا لگانے کے لیے ایک بے مثال سائنسی آلہ ثابت ہوں گی۔