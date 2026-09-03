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زحل کے قطب جنوبی کے بادلوں میں 10 کونوں والا ایک بہت بڑا لہر دار پیٹرن دریافت

سائنسدان زحل کے دونوں قطب پر موجود ان شکلوں کا مطالعہ کرکے گیس والے بڑے سیاروں کے موسم کے بارے میں جانکاری حاصل کرسکتے ہیں۔

This image was made as the Cassini spacecraft scanned across Saturn and its rings on April 25, 2016, capturing three sets of red, green and blue images to cover this entire scene showing the planet and the main rings.
یہ تصویر اس وقت بنائی گئی تھی جب کیسینی خلائی جہاز نے 25 اپریل سال 2016 کو زحل اور اس کے حلقوں کا جائزہ لیا تھا، جس دوران اس نے سیارے اور مرکزی حلقوں کو دکھانے والے اس پورے منظر کا احاطہ کرنے کے لیے سرخ، سبز اور نیلے رنگ کی تصاویر کے تین سیٹ تیار کیے۔ (Credits: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)
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By AP (Associated Press)

Published : September 3, 2026 at 10:48 AM IST

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کیپ کیناویرل: سائنسدانوں نے زحل کے قطب جنوبی پر جمی ہوئی امونیا کے بادلوں میں 10 کونوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لہر دار پیٹرن دریافت کیا ہے۔

ہسپانوی ماہرین کی قیادت میں کام کرنے والی ٹیم نے بدھ کو بتایا کہ یہ گھومتا ہوا اور بل کھاتا ہوا 'ڈیکاگون' (دس کونوں والی شکل) زحل کے قطب شمالی کے بادلوں کے گرد موجود اس 'ہیکساگون' (چھ کونوں والی شکل) سے بھی زیادہ بڑا اور غیر مستحکم معلوم ہوتا ہے، جسے سال 1980 کی دہائی میں ناسا کے جڑواں وائجر خلائی جہازوں نے دیکھا تھا۔

تیز رفتار ہواؤں کی یہ نئی شکل سال 2023 میں ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ کی نظروں میں آئی حالانکہ اس سے پہلے کیے جانے والے مشاہدات میں اسے نہیں دیکھا گیا۔ محققین کو شبہ ہے کہ یہ عجیب و غریب فضائی منظر نامہ سال 2017 اور سال 2023 کے درمیان بنا ہوگا، جب زحل کا قطب جنوبی زمین سے دوسری طرف جھکا ہوا تھا اور اسی وجہ سے نظروں سے اوجھل تھا۔

This photo provided by NASA/ESA/A. Sánchez-Lavega (Basque Country University) shows a pattern of clouds around the Saturn's south pole on Saturday, Aug. 29, 2026
ناسا/ایسا/اے سانچیز لاویگا (باسک کنٹری یونیورسٹی) کی جانب سے فراہم کردہ یہ تصویر انتیس اگست سال 2026 کو زحل کے قطب جنوبی کے گرد بادلوں کے ایک پیٹرن کو دکھاتی ہوئی (NASA/ESA/A. Sánchez-Lavega, Basque Country University, EHU, via AP)

ممکنہ طور پر یہ اب بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہو۔ قابل ذکر ہے کہ اس دس کونوں والی شکل کا صرف ایک ہی کنارہ 10,000 میل (16,700 کلومیٹر) سے زیادہ طویل ہے۔

یونیورسٹی آف دی باسک کنٹری سے تعلق رکھنے والے مرکزی مصنف اگسٹن سانچیز لاویگا نے ایک ای میل میں بتایا کہ یہ نتائج انتہائی اہم ہیں کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ "زحل کا 'منفرد' ہیکساگون (چھ کونوں والا پیٹرن) اتنا غیر معمولی نہیں ہے جتنا ہم پہلے سمجھتے تھے۔" یہ تحقیقاتی نتائج سائنسی جریدے 'سائنس ایڈوانسز' میں شائع ہوئے ہیں۔

اگرچہ نظامِ شمسی کے ان تمام سیاروں میں، جہاں فضائی غلاف موجود ہے، لہریں پیدا کرنے والے خلل واقع ہوتے رہتے ہیں، لیکن صرف زحل ہی ایسا سیارہ ہے جو انہیں پولی گونز یعنی سیدھی لکیروں سے جڑی ہندسی شکلوں کی صورت میں ڈھالتا ہے۔

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یہ دونوں شکلیں تیز ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بنتی ہیں، تاہم ہیکساگون عملی طور پر ایک ہی جگہ ساکن ہے جب کہ یہ نیا ڈیکاگون چھ میل فی گھنٹہ (10 کلومیٹر فی گھنٹہ) کی دھیمی رفتار سے مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔

یونیورسٹی آف لیسٹر کے لیہہ فلیچر نے ایک بیان میں کہا کہ "زحل اب بھی ہمیں حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" انہوں نے اس تحقیق کے حصے کے طور پر چلی میں موجود یورپی سدرن آبزرویٹری کی 'ویری لارج ٹیلی اسکوپ' کا استعمال کرتے ہوئے ڈیکاگون میں ہوا کی رفتار کی پیمائش کی۔

سانچیز لاویگا کے مطابق، زحل کے دو مخالف سروں پر موجود ان دو شکلوں کا موازنہ کر کے سائنسدان گیس والے بڑے سیاروں کے موسمی پیٹرن کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ایک انتہائی دلچسپ منظر نامہ ہے جو بظاہر صرف زحل کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔"

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سانچیز لاویگا یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق مشتری پر موجود ان طوفانوں سے ہو سکتا ہے جو ہندسی شکلوں میں ترتیب پائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند برسوں میں زحل کے جنوبی نصف کرے کے مناظر بہتر ہونے سے ماہرینِ فلکیات ڈیکاگون کی مزید تفصیلات حاصل کر سکیں گے اور شاید "اس دلچسپ فضائی معّمے" کو حل کر پائیں گے۔

ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ ڈیکاگون بھی ہیکساگون جتنا عرصہ ہی برقرار رہے گا، جسے خلائی جہازوں کے ذریعے 40 سے زیادہ برسوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ عرصہ زحل سیارے کے ایک سال سے بھی زیادہ ہے، جو زمین کے 30 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سانچیز لاویگا نے بتایا کہ "فی الحال، میں صرف اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ڈیکاگون اب بھی وہیں موجود ہے۔"

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