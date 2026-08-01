سائنسدانوں نے ہیروشیما پر بمباری کے دوران بننے والا ایک منفرد مرکب دریافت کیا
دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان کےتخلیق کردہ واقعات یا انتہائی انسان ساختہ حالات بالکل نئے مواد کو جنم دے سکتے ہیں
Published : August 1, 2026 at 9:58 PM IST
حیدرآباد: سائنس دانوں نے ایک کثیر اجزا کا مرکب دریافت کیا ہے جو 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم حملے کے دوران تشکیل پایا تھا۔ سائنس ایڈوانسز جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کا عنوان "ہیروشیما ایٹم ایکسپلوزن سے تشکیل پانے والے ملٹی کمپوننٹ الائے کی دریافت" میں کہا گیا ہے کہ یہ نئی ایجاد پہلے نہیں دریافت کی گئی تھی۔
محققین نے اس مواد کی نشاندہی 34 فال آؤٹ نمونوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کی جن میں شیشے کی طرح کی چھوٹی بوندیں ہیروشیمائائٹس کہلاتی ہیں۔ یہ نمونے کئی دہائیوں سے ہیروشیما خلیج کی ریت میں دبے ہوئے تھے۔
یہ فال آؤٹ نمونے اس وقت بنائے گئے جب دھماکے کے دوران 7,000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت نے عمارتوں، مٹی، دھات، شیشے اور پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا۔ شدید گرمی نے شہر کے بنیادی ڈھانچے کو پگھلا کر مائع بنا دیا، جو پھر سمندر کے کنارے آباد اور مضبوط ہو گیا۔
ایسا ڈھانچہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔
ٹیم نے بوندوں کے اندر موجود دھاتی ذرات کو ایک اعلیٰ طاقت والے الیکٹران خوردبین کا استعمال کرتے ہوئے جانچا اور ایکس رے کے پھیلاؤ کا استعمال کرتے ہوئے ان کا مزید تجزیہ کیا۔ جب کہ زیادہ تر ذرات عام آئرن-کرومیم مرکبات نکلے، ایک چھوٹا ذرہ نکلا۔ اس میں آئرن، کرومیم، نکل، مینگنیج، مولیبڈینم، سلیکون اور ایلومینیم کا مرکب تھا، جو ایک ایسے جوہری ڈھانچے میں ترتیب دیا گیا تھا جو روایتی مرکبات میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔
محققین کا خیال ہے کہ یہ انوکھا ڈھانچہ اس وقت بنایا گیا تھا جب دھماکے سے خارج ہونے والے دھاتی بخارات تقریباً فوری طور پر ٹھنڈا ہو جاتے تھے جب جوہری آگ کا گولہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے ایٹم ایک عام کرسٹل لائن پیٹرن میں بسنے کے بجائے ایک عجیب ترتیب میں بس گئے۔
ہیروشیمائٹ کے استعمال
تحقیقی ٹیم کے مطابق، دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان کے تخلیق کردہ واقعات یا انتہائی انسان ساختہ حالات بالکل نئے مواد کو جنم دے سکتے ہیں جو زمین پر قدرتی طور پر نہیں ہوتے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ دھات آخر کار سائنس دانوں کو ہلکا، زیادہ گرمی سے مزاحم مواد ڈیزائن کرنے میں مدد دے سکتی ہے جیسے ایرو اسپیس اور مینوفیکچرنگ جیسی صنعتوں میں استعمال کے لیے۔ ان نتائج سے جوہری دھماکوں جیسے ہیروشیما میں ہونے والے کیمیائی اور جسمانی اثرات کی تفہیم کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو محققین کو انتہائی درجہ حرارت اور اس میں شامل دباؤ کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔
ہیروشیما بمباری۔
ایٹم بم، جس کا کوڈ نام لٹل بوائے ہے، اس کا وزن تقریباً 9,000 پاؤنڈ تھا اور یہ پہلا جوہری ہتھیار تھا جسے جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ اسے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر گرا دیا گیا، جس سے تقریباً 20,000 ٹن ٹی این ٹی کے برابر توانائی خارج ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دھماکے میں 140,000 افراد ہلاک ہوئے، جب کہ بہت سے بچ جانے والوں کو کینسر اور لیوکیمیا سمیت طویل مدتی صحت کی حالتوں میں مبتلا کردیا۔