جولائی 2026 سے سیمسنگ کے اسمارٹ فونز پر میسجنگ ایپ نہیں چلے گا، جانیں کیا کرنا ہوگا
سیمسنگ نے اپنے ڈیوائس کے صارفین کو ڈیفالٹ 'سام سنگ میسیجز' ایپ سے گوگل میسیجز ایپ پر سوئچ کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : April 7, 2026 at 12:46 PM IST
سیئول: بڑی ٹیک کمپنی سیمسنگ نے اپنے ان-ہاؤس مپسیجنگ پلیٹ فارم کو بند کرنے والا ہے، جو کہ اس کی موبائل سافٹ ویئر کی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ سیمسنگ کی جانب سے جاری کردہ ایک بلاگ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ سیمسنگ میسیجز ایپ کو بتدریج جولائی 2026 تک ختم کر دیا جائے گا، اور صارفین کو گوگل میسیجز کو اپنے بنیادی ٹیکسٹنگ پلیٹ فارم کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی جائے گی۔
اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک نوٹس میں، سیمسنگ نے کہا کہ یہ ایپ جولائی 2026 میں بند کر دی جائے گی۔ یہ اس سروس کے خاتمے کے کا اشارہ ہے جو کہ طویل عرصے سے گلیکسی اسمارٹ فونز کا اہم حصہ رہی ہے۔ یہ اقدام کمپنی کی حالیہ ڈیوائس حکمت عملی کے مطابق ہے، جس میں پہلے ہی گوگل میسیجز کو ترجیح دی جا چکی ہے۔
سیمسنگ صارفین پر زور دے رہا ہے کہ وہ اس تبدیلی کو فعال طور پر نافذ کریں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ "کمپنی صارفین پر زور دے رہی ہے کہ وہ گوگل میسجز کو اپنی ڈیفالٹ ٹیکسٹنگ ایپ کے طور پر اپنائیں"۔
صارفین کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فون کے لیے ایپ کے بند ہونے کی صحیح تاریخ کی تصدیق کے لیے خود سیمسنگ میسجز کو چیک کریں۔ جی ایس ایم ایرینا کے مطابق، یہ فیصلہ سام سنگ کے گوگل کے اینڈرائیڈ ایکو سسٹم کے ساتھ زیادہ انضمام کی عکاسی کرتا ہے، جس کے تحت سیمسنگ کے نئے آلات میں گوگل میسجز ایپ پہلے سے انسٹال ہوتا ہے۔
سیمسنگ گیلیکسی S25 لائن اپ، اور فولڈ ایبل ماڈلز میں گوگل میسیجز ڈیفالٹ میسجنگ ایپلی کیشن کے طور پر سیٹ ہوتا ہے۔ اس کا آغاز سیمسنگ گیلیکسی S22 سیریز سے ہوا، جہاں گوگل میسیجز کو بنیادی آپشن کے طور پر تیزی سے فروغ دیا گیا۔
کمپنی کے مطابق اس تبدیلی کا مقصد ایک متحد پیغام رسانی پلیٹ فارم کو اپنانا ہے جو رچ کمیونیکیشن سروسز (RCS) جیسی جدید خصوصیات کو سپورٹ کرتا ہے۔
سام سنگ نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ فوری طور پر تمام صارفین کو متاثر نہیں کرے گا۔ کمپنی کے مطابق اینڈرائیڈ 11 یا اس سے زیادہ پرانے والے آلات سام سنگ میسجز کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور سروس بند ہونے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ کمپنی یہ یقینی بنا رہی ہے کہ یہ فیچر پرانے ہارڈ ویئر والے صارفین کے لیے کام کرتی رہے۔
