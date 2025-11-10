سام سنگ صارفین ہوشیار! ایک تصویر آپ کا Samsung Galaxy فون ہیک کر سکتی ہے، یہ اسپائی ویئر کیا۔کیا چرا سکتا ہے؟
Published : November 10, 2025 at 6:06 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ سام سنگ گلیکسی ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، تو اب سے ہوشیار رہیں اور واٹس ایپ یا کسی اور چیٹ ایپ پر ملنے والی کسی بھی خوبصورت تصویر کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے دو بار سوچیں، کیونکہ یہ جتنی معصوم نظر آتی ہے، اتنی ہی خطرناک ثابت ہوسکتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے محققین نے حال ہی میں ایک انتہائی جدید اسپائی ویئر مہم "لینڈ فال" کو بے نقاب کیا ہے، جو بغیر کسی کلک یا ڈاؤن لوڈ کے آپ کے فون میں داخل ہوتی ہے اور سب کچھ چرا لیتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ لینڈ فال اسپائی ویئر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ سب کچھ کیا چوری کر سکتا ہے۔
لینڈ فال اسپائی ویئر کیا ہے؟
لینڈ فال کوئی عام وائرس نہیں ہے۔ یہ ایک "زیرو کلک" سائبر اسپائی ویئر ہے۔اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی لنک پر کلک کرنے، فائل کھولنے، یا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے فون پر صرف ایک متاثرہ تصویر (DNG فائل) بھیجنے سے اسپائی ویئر خود بخود متحرک ہوجاتا ہے۔اس کے ذریعے اگر آپ کے فون پر صرف متاثرہ تصویر (DNG فائل) بھیج گئی تو اسپائی ویئر خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔
یہ حملہ کیسے کام کرتا ہے؟
رپورٹ کے مطابق، یہ اسپائی ویئر سام سنگ کی امیج پروسیسنگ لائبریری میں موجود کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کوڈ نام CVE-2025-21042 ہے۔ آئیے اسے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
جب ایک ڈی ایم جی فائل، جو کہ JPEG کی طرح نظر آتی ہے، آپ کے فون تک پہنچتی ہے، سسٹم اس پر کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وقت اسپائی ویئر کوڈ فعال ہوجاتا ہے۔ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اگرچہ صارفین کسی بھی لنک پر کلک نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی تصویر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے باوجود اسپائی ویئر کوڈ ان کی ڈیوائسز پر ایکٹو رہتا ہے، اور صارفین اس سے لاعلم ہوتے ہیں۔
یہ اسپائی ویئر کیا چرا سکتا ہے؟
لینڈ فال اسپائی ویئر اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ کے فون کو سرویلنس مشین میں بدل دیتا ہے۔آئیے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیبل کے ذریعے کیا رسائی حاصل کر سکتا ہے۔
|ڈیٹا تک کیسے رسائی حاصل کرتا ہے؟
|سپائی ویئر کیا کر سکتا ہے؟
|کیمرہ
|بغیر اجازت کے تصاویر لے سکتا ہے اور ویڈیوز ریکارڈ کر سکتاہے
|مائک
|آپ کی کالز اور گفتگو سن سکتا ہے
|فائلز
|فون میں محفوظ کردہ دستاویزات، تصاویر، ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے
|لوکیشن
|حقیقی وقت میں آپ کی نقل و حرکت کو ٹریک کر سکتا ہے
|کال سانگ
|کال ہسٹری اور فون نمبرس کی چوری کر سکتا ہے