سام سنگ نے ہندوستان میں 'سرٹیفائیڈ ری نیوڈ' پروگرام لانچ کیا، گیلکسی موبائل اب کم قیمتوں پر دستیاب ہوں گے
سرٹیفائیڈ ری نیوڈ پروگرام تجدید شدہ ماڈل پیش کرتا ہے جیسے کہ Galaxy S25 Ultra، Galaxy S25، Galaxy A56 5G، اور Galaxy A36 5G۔
Published : May 12, 2026 at 2:29 PM IST
حیدرآباد: سام سنگ نے ہندوستان میں اپنا 'سرٹیفائیڈ ری نیوڈ' پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروگرام ری فربش شدہ Galaxy ڈیوائسز—بشمول فلیگ شپ اور درمیانی رینج کے ماڈل—کمپنی کے معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے، کم قیمتوں پر صارفین کے لیے لاتا ہے۔ تجدید شدہ فونز کی موجودہ فہرست میں Galaxy S25 Ultra، Galaxy S25، Galaxy A56 5G، اور Galaxy A36 5G شامل ہیں۔
سمارٹ فون بنانے والی کمپنی سام سنگ نے کہا کہ سرٹیفائیڈ ری-نیوڈ پروگرام جنوبی کوریائی ٹیک کمپنی کے پریمیم ڈیوائسز کو آبادی کے وسیع تر حصے کے لیے زیادہ سستی بنانے پر مرکوز ہے۔
سرٹیفائیڈ ری-نیوڈ پروگرام کے ذریعے، کمپنی صارفین کو پرانے—ابھی تک متعلقہ—پریمیم اور درمیانی رینج کے آلات خریدنے کے لیے راغب کررہی ہے جو تصدیق شدہ قابل اعتماد، سیکیورٹی اور صارف کے تجربے کے ساتھ آتے ہیں۔ اس سے الیکٹرانک کچرا اور نئے فونز کی تیاری کے ماحولیاتی اثرات کو بھی کم کیا جاتا ہے۔
اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ حال ہی میں نئے اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں ریم اور اسٹوریج کے اجزاء کی بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، سرٹیفائیڈ ری-نیوڈ پروگرام صارفین کے لیے ایک انتہائی سستی آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔
سام سنگ سرٹیفائیڈ ری نیوڈ پروگرام: قیمت اور دستیابی
--قیمت کے لحاظ سے، Samsung Galaxy S25 Ultra کے 12GB RAM + 256GB اسٹوریج ویرینٹ کی قیمت 97,499 روپے ہے اور اسے 4,727.40 روپے سے شروع ہونے والی ای ایم آئی اسکیم کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے۔
--وہیں، Samsung Galaxy S25 کے 12GB RAM + 256GB اسٹوریج ماڈل کی قیمت 58,749 روپے ہے، ای ایم آئی 2,848.54 روپے سے شروع ہوتی ہے۔
|تجدید شدہ ماڈل
|ریم + اسٹوریج
|قیمت
|ای ایم آئی کی شروعات
|کہاں دستیاب ہیں
|Galaxy S25 Ultra
|12GB + 256GB
|97,499 روپے
|4,727.40 روپے
|کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ (samsung.com) اور Samsung Shop ایپ
|Galaxy S25
|12GB + 256GB
|58,749 روپے
|2,848.54 روپے
|Galaxy A56 5G
|8GB + 256GB
|31,499 روپے
|1,512.36 روپے
|12GB + 256GB
|32,749 روپے
|1,572.37 روپے
|Galaxy A36 5G
|8GB + 128GB
|23,249 روپے
|1,116.25 روپے
|8GB + 256GB
|24,499 روپے
|1,176.27 روپے
--ایک اور Samsung Galaxy A56 5G کی بات کریں تو یہ 8GB اور 12GB RAM کی مختلف ویرئنٹ میں دستیاب ہے۔ 8GB RAM + 256GB اسٹوریج ماڈل کی قیمت 31,499 روپے ہے، ای ایم آئی 1,512.36 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ اس دوران، 12GB RAM + 256GB اسٹوریج ویرینٹ کی قیمت 32,749 روپے ہے، اس کی ای ایم آئی 1,572.37 روپے سے شروع ہوتی ہے۔
--جہاں تک Samsung Galaxy A36 5G کی قیمتوں کا تعلق ہے، یہ فون 128GB اور 256GB اسٹوریج کی مختلف قسموں میں دستیاب ہے۔ 8GB RAM + 128GB اسٹوریج ماڈل کی قیمت 23,249 روپے ہے، ای ایم آئی 1,116.25 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ جبکہ 8GB RAM + 256GB اسٹوریج ویرینٹ کی قیمت 24,499 روپے ہے، ای ایم آئی کی شروعات 1,176.27 روپے سے ہوتی ہے۔
سام سنگ کے سرٹیفائیڈ ری-نیوڈ پروگرام کے تحت، تمام ڈیوائسز کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ (samsung.com) اور Samsung Shop ایپ کے ذریعے پورے ہندوستان میں خریداری کے لیے دستیاب ہیں۔
سام سنگ معیار کو یقینی بناتا ہے
سام سنگ کا کہنا ہے کہ، سرٹیفائیڈ ری-نیوڈ پروگرام کے تحت، تمام ڈیوائسز ایک جامع تجدید کاری کے عمل سے گزرتی ہیں جس میں تفصیلی معائنہ، فنکشنل ٹیسٹنگ، اور سافٹ ویئر کی تصدیق شامل ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان تجدید شدہ ڈیوائسز کو سام سنگ کے حقیقی پرزوں کا استعمال کرتے ہوئے بحال کیا جاتا ہے اور نئے بکسوں میں پیک کیا جاتا ہے۔
اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہر ڈیوائس کا مکمل ڈیٹا مٹانے کو یقینی بنانے کے لیے دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے اور طویل مدتی استعمال کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین سافٹ ویئر اپ ڈیٹس سے لیس کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، یہ تجدید شدہ ڈیوائسز بالکل نئے گیلکسی اسمارٹ فونز کی طرح ایک سال کی مینوفیکچرر وارنٹی کے ساتھ آتی ہیں۔
