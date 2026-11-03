کیا اے آئی ڈیٹا سینٹرز بالآخر آپ کے کمپیوٹر کی ریم بھی استعمال کرنے لگیں گے؟ سیم آلٹمین کے بیان پر گیمرز اور اسمارٹ فون صارفین سخت برہم
آلٹمین کے ان تبصروں پر ڈویلپرز اور گیمرز کی جانب سے تنقید کی گئی ہے
By PTI
Published : November 3, 2026 at 9:22 AM IST
حیدرآباد: اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیم آلٹمین نے ایک ایسا بیان دیا ہے جسے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر میموری خاص طور پر ڈی ریم کی عالمی سطح پر قلت پائی جاتی ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ ذاتی کمپیوٹرز میں اس میموری کا ہونا غیر مؤثر ہے، کیونکہ وہاں یہ اپنے کل وقت کے بہت چھوٹے حصے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ اس میموری کو ڈیٹا سینٹرز میں رکھا جانا زیادہ بہتر ہوگا، جہاں اسے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
آلٹمین کے ان تبصروں پر ڈویلپرز اور گیمرز کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ اس وقت ڈی ریم اور دیگر میموری چپس کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ تکنیکی مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے بیان نے پی سی گیمرز اور اسمارٹ فون خریداروں، دونوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ سیم آلٹمین نے یہ باتیں 'چیکی پنٹ نامی پوڈ کاسٹ میں کہیں، جس کے میزبان 'سٹرائپ کے شریک بانی جان کولیسن ہیں۔ یہ ایک ایسا شو ہے جہاں معروف سی ای اوز بیئر پیتے ہوئے ٹیکنالوجی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔
لوکل اے آئی کلاؤڈ کے درمیان فرق
بہت سے لوگ اے آئی ماڈلز کو اپنے ذاتی کمپیوٹرز پر چلانا پسند کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اوپن سورس ماڈلز کے آنے سے ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ تاہم آلٹمین کا کہنا ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ ان کے مطابق دنیا میں ڈی ریم کی محدود سپلائی کا انفرادی کمپیوٹرز میں بیکار پڑے رہنا جہاں یہ اپنے کل وقت کے صرف پانچ فیصد حصے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے انتہائی غیر مؤثر عمل ہے۔ اس کے برعکس وہ تجویز دیتے ہیں کہ ایسے وسائل کو 'کلاؤڈ پر رکھا جانا چاہیے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ اور بہتر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔
ریم کا استعمال سمارٹ فونز، ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ، آٹوموٹو سسٹمز اور گیم کنسولز جیسے آلات میں ہوتا ہے۔ اسے صرف چند کمپنیاں تیار کرتی ہیں، جن میں سیمسنگ اور ایس کے ہائی نیکس شامل ہیں۔ سپلائی اچانک تنگ ہو گئی ہے۔ اے آئی کمپنیاں کلاؤڈ آپریٹرز کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کر کے پہلے سے میموری کو محفوظ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اوہن اے آئی کے 'اسٹارگیٹ پروجیکٹ نے آنے والے کئی سالوں کے لیےریم کی سپلائیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ نتیجے کے طور پر اب مرکزی دھارے کی صارفین کی مصنوعات کے لیے نمایاں طور پر کم ریم دستیاب ہے۔
اسمارٹ فونز مہنگے کیوں ہوتے جارہے ہیں؟
وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق، OpenAI 2030 تک کمپیوٹنگ پاور اور انفراسٹرکچر پر تقریباً 750 بلین ڈالر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیگر ٹیک کمپنیاں جیسے کہ گوگل، میٹا اور ایمیزون بھی اس دوڑ کا حصہ ہیں۔ یہ مقابلہ ڈی ریم کی قیمت کو بڑھا رہا ہے، جو مستقبل قریب میں اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ کو مزید مہنگا بنانے کے لیے تیار ہے۔
اس پورے تنازع نے سلیکون ویلی میں دو مخالف مکاتب فکر کے درمیان بحث کو تیز کر دیا ہے۔ ایک طرف میٹا کے مارک زکربرگ اور نیوڈیا کے جینسن ہوانگ جیسی شخصیات ہیں، جو "اوپن ویٹ ماڈلز" کی وکالت کرتے ہیں، جو صارفین کو خود اے آئی سسٹم کی میزبانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسری طرف سیم آلٹ مین جیسے افراد ہیں، جو کلاؤڈ بیسڈ، ملکیتی ماڈل کے حامی ہیں۔