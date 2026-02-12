روس نے واٹس ایپ پر پابندی لگا دی، کمپنی نے کہا، لوگوں پر نظر رکھنے کی کوشش
روسی حکومت نے ملک میں انسٹنٹ میسجنگ ایپ واٹس ایپ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔
Published : February 12, 2026 at 2:15 PM IST
حیدرآباد: روس نے اپنے ڈیجیٹل اسپیس پر کنٹرول کو سخت کرنے کے لیے ایک اہم اقدام میں فوری پیغام رسائی ایپ واٹس ایپ پر مکمل پابندی عائد کردی ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق، 11 فروری کو واٹس ایپ نے کہا کہ روسی حکومت نے ملک میں اپنی سروسز کو مکمل طور پر بلاک کرنے کا اقدام میکس نامی سرکاری 'سپر' ایپ کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا ہے۔
رپورٹس کے مطابق لاکھوں صارفین نے اچانک واٹس ایپ چھوڑ دیا۔ میٹا پلیٹ فارمز کی ملکیت واٹس ایپ نے کہا کہ وہ اپنے 100 ملین سے زیادہ صارفین کو مربوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔
واٹس ایپ نے کیا کہا
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ پر واٹس ایپ نے کہا، "آج، روسی حکومت نے لوگوں کو سرکاری نگرانی والے ایپس استعمال کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش میں واٹس ایپ کو مکمل طور پر بلاک کرنے کی کوشش کی۔ نجی اور محفوظ مواصلات سے 100 ملین سے زیادہ صارفین کو منقطع کرنے کی یہ کوشش نقصان دہ ہے اور صرف روس میں لوگوں کی حفاظت کو نقصان پہنچائے گی۔ ہم صارفین کو مربوط رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔"
روسی حکومت نے کیا کہا
روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے ٹی اے ایس ایس (روسی خبر رساں ایجنسی) کو بتایا کہ اگر میٹا روسی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور بات چیت کے لیے تیار ہے، روس میں واٹس ایپ کوان بلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "یہ روسی قوانین کی تعمیل کا معاملہ ہے۔ اگر میٹا اس کی تعمیل کرتا ہے، تو وہ روسی حکام کے ساتھ بات چیت کرے گا، اور پھر کسی معاہدے تک پہنچنے کا موقع ملے گا۔
ٹی اے ایس ایس کے مطابق، انہوں نے مزید کہا، "اگر کارپوریشن اپنا ضدی موقف جاری رکھتی ہے اور،روسی قوانین کی تعمیل میں بالکل بھی دلچسپی نہیں دکھاتا ہے، تو پھر کوئی موقع نہیں بچے گا۔"
ٹی اے ایس ایس نے جمعرات کو کہا کہ روس کے ٹیلی کام واچ ڈاگ نے ٹی اے ایس ایس کو تصدیق کی ہے، کہ وہ روسی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر وہاٹس ایپ کو سست کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ میسنجر کو ملک میں دہشت گردانہ کارروائیوں کو منظم کرنے اور انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شہریوں سے دھوکہ دہی اور رقم بٹورنے کے لیے استعمال ہونے والی اہم خدمات میں سے ایک ہے۔
اس سے قبل بدھ کے روز ٹیلیگرام کے بانی پاول دوروف نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں روس پر ایپلیکیشن تک رسائی کو روکنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے لکھا، "روس ٹیلی گرام تک رسائی کو روک رہا ہے تاکہ اپنے شہریوں کو نگرانی اور سیاسی سنسرشپ کے لیے بنائے گئے حکومت کے زیر کنٹرول ایپس پر جانے پر مجبور کر سکیں۔ یہ آمرانہ اقدام ہمارا راستہ نہیں بدلے گا۔ ٹیلی گرام کا مطلب آزادی، دباؤ اور آزادی کا معاملہ ہے۔"