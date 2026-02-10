رئیل می (Realme) اسمارٹ فونز بھارت میں مہنگے ہو سکتے ہیں، 4,000 روپے تک قیمت میں اضافہ متوقع
Realme کے 5G اسمارٹ فونز کی قیمت فروری میں بڑھ سکتی ہے۔ تاہم کمپنی نے ابھی تک اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔
حیدرآباد: رئیل می اسمارٹ فونز ہندوستان میں مزید مہنگے ہوسکتے ہیں۔ اگر آپ نیا اسمارٹ فون خریدنے پر غور کررہے ہیں تو یہ خبر کارآمد ثابت ہوسکتی ہے۔ ایک ٹپسٹر سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق، رئیل می اپنے کچھ مشہور 5G اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹس کی لاگت اور چپ سیٹ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے رئیل می نے اپنے اسمارٹ فونز کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایک مشہور اسمارٹ فون ٹپسٹر ابھیشیک یادو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ Realme 15 5G، Realme 16 Pro 5G، اور Realme 16 Pro+ 5G ماڈلز کی قیمتیں 3,000 سے 4,000 روپے تک بڑھ سکتی ہیں۔ مزید برآں، کہا جاتا ہے کہ یہ نئی قیمتیں 11 فروری سے لاگو ہوں گی۔ تاہم کمپنی کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
realme smartphones just got pricier in India— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 10, 2026
realme has officially increased prices by ₹3,000–₹4,000 due to rising memory, chipset & ecosystem costs.
📅 Effective from Feb 11, 2026
🔺 Price hike details:
• realme 15 5G → +₹3,000
• realme 16 Pro 5G → +₹3,000
• realme… pic.twitter.com/4R9RcyQRkd
رئیل می فون کی نئی قیمت کیا ہوگی؟
اگر یہ لیک شدہ رپورٹ درست ثابت ہوتی ہے تو، Realme 15 5G کی 8GB RAM اور 128GB اسٹوریج ویرینٹ 25,999 سے 28,999 روپےتک پہنچ سکتی ہے۔ 8GB RAM اور 256GB اسٹوریج ماڈل کی قیمت 27,999 سے 30,999 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ مزید برآں، 12 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج ویرینٹ کی قیمت 29,999 سے 32,999 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔
Realme 16 Pro 5G سیریز کے بارے میں، اس کا 8GB RAM اور 128GB اسٹوریج ماڈل 31,999 سے 34,999 تک پہنچ سکتا ہے۔ دریں اثنا، 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج ویرینٹ کی قیمت 36,999 روپے تک جا سکتی ہے۔ صارفین کو 12 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج ماڈل کے لیے 39,999 روپے تک خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔
Realme 16 Pro+ 5G مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس کے 8 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج ماڈل کی قیمت 43،999 روپے تک پہنچ سکتی ہے، 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج ماڈل کی قیمت 45،999 روپے ہو سکتی ہے، اور 12 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج کے ورژن کی قیمت 48،999 روپے ہوسکتی ہے۔
نوٹ: ہم اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ Realme نے ابھی تک اپنے فونز کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ خبر ایک ٹپسٹر کی طرف سے فراہم کردہ لیک رپورٹ پر مبنی ہے۔
