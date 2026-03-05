ریئل می نارزو پاور فائیو جی بھارت میں لانچ، 10,001 ایم اے ایچ بیٹری، 144 ایچ زیڈ فور ڈی ڈسپلے
ریئل می نے بھارت میں 10,001 ایم اے ایچ بیٹری اور بہترین ڈسپلے کے ساتھ ایک نیا فون لانچ کیا ہے۔ تفصیلات پر ایک نظر۔۔۔
ریئل می نارزو پاور فائیو جی بھارت میں لانچ (Image Credit: Realme)
Published : March 5, 2026 at 1:55 PM IST
حیدرآباد: ریئل می نارزو (Realme Narzo) نے 10,000 ایم اے ایچ بیٹری کے ساتھ ایک نیا فون لانچ کیا ہے۔ اس نئے فون کا نام ریئل می نارزو پاور فائیو جی ہے۔ اس میں 10,001 ایم اے ایچ بیٹری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 144Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ فور ڈی مڑی ہوئے ڈسپلے (4D Curved AMOLED)، پروسیسر کے لیے میڈیا ٹیک ڈائمنسٹی 7400 الٹرا چپ سیٹ، آٹھ جی بی تک ریم اور 256 جی بی تک اسٹوریج دیا گیا ہے۔
فون کی پشت پر ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ بھی دیا گیا ہے جس میں 50 میگا پکسل سونی IMX882 سینسر لگا ہے۔ اس فون کی قیمت 27,999 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔
خبر اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے...