رئیل می کا کم بجٹ میں 5G اسمارٹ فون لانچ، 7000 ایم اے ایچ بیٹری کے ساتھ ملیں گے نئے فیچرز، فہرست دیکھیں
Realme C85 5G بجٹ سیگمنٹ میں اسمارٹ فون لانچ ہوا ہے۔ اس اسمارٹ فون میں 7000mAh بیٹری کے ساتھ دیگر بہت سی خصوصیات ہیں۔
Published : November 28, 2025 at 8:34 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ 15,000 روپے کی رینج میں بڑی بیٹری والا نیا فون تلاش کر رہے ہیں تو یہ فون ایک اچھا آپشن ہوسکتا ہے۔ رئیل می نے اپنے صارفین کے لیے کم بجٹ والا ایک نیا فون لانچ کیا ہے، جسے Realme C85 5G کہا جاتا ہے۔ کمپنی نے اس فون کو دو ویرینٹ میں لانچ کیا ہے۔ اس میں 6.8 انچ کا HDپلس ڈسپلے، ایک میڈیا ٹیک پروسیسر، 7000mAh بیٹری، 50MP کیمرہ، اور 12GB تک ڈائنامک ریم ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔
اس فون کی قیمت
کمپنی نے اس فون کو دو ویریئنٹس میں متعارف کرایا ہے۔ پہلا، یعنی، بیس ویرینٹ، 4GB RAM اور 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 16,499 روپے ہے۔ اس فون کا دوسرا ورژن 6GB RAM اور 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 17,999 روپے ہے۔ تاہم، کمپنی ان فونز پر لانچ آفرز پیش کر رہی ہے، جس کی قیمت کو بالترتیب 14,999 روپے اور 16,499 روپے تک لایا جا رہا ہے۔ اس فون کی فروخت یکم دسمبر 2025 کو فلپ کارٹ اور رئیل می اسٹورز پر دوپہر 12 بجے سے شروع ہوگی۔
Realme C85 5G Launched!— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 28, 2025
✓ 7000mAh monster battery
✓ 45W SuperVOOC charging
✓ 50MP Sony IMX852 camera
✓ Dimensity 6300 5G
✓ 6.8" 144hz smooth display
✓ ip69 + military-grade tough
✓ starts at just ₹14,999 (intro price) colors: parrot purple | peacock green#RealmeC855G pic.twitter.com/Wlht2bN1Ur
اس فون میں 6.8 انچ کا HD+ LCD (720×1570) ڈسپلے ہے جس کی ریفریش ریٹ 144Hz اور پیک برائٹنس 1200 نٹس ہے۔ اسکرین میں ٹچ سیمپلنگ کی شرح 180Hz ہے اور یہ کارننگ گلاس پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہے۔ اس میں 50MP کا بیک کیمرہ اور 8MP کا فرنٹ کیمرہ ہے۔ یہ 7000mAh بیٹری سے تقویت یافتہ ہے اور 45W SuperVOOC فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک ٹیبل کے ذریعے اس فون کے فیچر کی تفصیلات بتاتے ہیں:
|فیچرز
|Realme C85 5G کی تفصیلات
|ڈسپلے
6.8 انچ HD+ LCD (720×1570)
144Hzریفریش ریٹ 1200 نٹس پیک برائٹنس 180Hz ٹچ سیمپلنگ کارننگ گلاس پروٹیکشن
|پروسیسر
|MediaTek Dimensity 6300 (6nm, 5G)
|کولنگ
|5300 mm² Vapor Chamber
|سافٹ ویئر
|Realme UI 15 پر مبنی Android 6.0
|ریم اور اسٹوریج
|4GB یا 6GB (+ ایک اضافی 12GB ڈائنامک ریم تک)، 128GB اسٹوریج
|ریئرکیمرہ
|50MP Sony IMX852 مین کیمرہ
|فرنٹ کیمرہ
|8MP سیلفی کیمرہ
|بیٹری
|7000mAh 45W SuperVOOC فاسٹ چارجنگ
|ڈیوریبلیٹی
|IP69 ڈسٹ اینڈ واٹر ریسسٹنس، ملٹری گریڈ شاک ریسسٹنس
|رنگ اور شروعاتی قیمت
|Parrot Purple, Peacock Green، ابتدائی قیمت - 16,499 روپے
یہ بھی پڑھین: