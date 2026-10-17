اسٹار لنک نے کہا 'بھارت میں ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ دینے کے لیے تیار'، ریلائنس کے بیان پر دیا سیدھا جواب
اسٹار لنک نے کہا کہ اس نے بھارت میں گیٹ ویز بنائے ہیں اور ضروری منظوری ملتے ہی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ دینے کیلئے تیار ہے۔
Published : October 17, 2026 at 1:32 PM IST
حیدرآباد: سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گزشتہ چند ہفتوں سے ایکس اور اسٹار لنک کے مالک ایلن مسک اور بھارتی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کے مالک مکیش امبانی کے درمیان کافی نوک جھونک چل رہی ہے۔ ایلن مسک نے گزشتہ چند دنوں میں مکیش امبانی کو براہِ راست نشانہ بناتے ہوئے کافی کچھ کہا ہے، جس کا کل یعنی 16 اکتوبر کو ریلائنس انڈسٹریز نے جواب بھی دیا تھا اور اب اسٹار لنک نے بھی ریلائنس کو جوابی ردعمل دیا ہے۔
اسٹار لنک نے جمعہ کو کی گئی ایک نئی پوسٹ کے ذریعے کہا کہ وہ بھارت میں ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ سروس شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی نے یہ بات ایکس پر ریلائنس انڈسٹریز کی پوسٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے جواب کے طور پر کہی ہے۔
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
اسٹار لنک کا ریلائنس کو جواب
اسٹار لنک کے مطابق، وہ گزشتہ پانچ برسوں سے بھی زیادہ عرصے سے بھارت میں ریگولیٹرز، انڈسٹری اور آپریٹرز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملک کے اندر سسٹمز، گیٹ ویز اور دیگر بنیادی ڈھانچے تیار کر لیے ہیں، جو صرف بھارتی ٹریفک کو محفوظ طریقے سے سنبھالیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ حکومت کی ضروری منظوریاں لے کر کیا گیا ہے۔
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یہ جواب ایسے وقت میں آیا ہے، جب سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے قوانین اور منظوریوں کے بارے میں بھارت میں کھلی بحث چل رہی ہے۔ مسک نے الزام لگایا تھا کہ کچھ طاقتور کاروباری شخصیات بھارتی صارفین پر اپنی "مونوپالسٹک چوک ہولڈ" یعنی سخت اجارہ داری قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے ریلائنس کمپنی کے چیئرمین مکیش امبانی پر طنز کرتے ہوئے "وزیراعظم امبانی" بھی لکھا۔ اس کے بعد بھارت کی وزارتِ مواصلات نے مسک کے ان تمام الزامات کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت میں کام کرنے والی ہر کمپنی کو یہاں کے قوانین ماننے ہوں گے۔
ایلن مسک کو ریلائنس کا جواب
اس کے بعد 16 اکتوبر 2026 یعنی کل ہی ریلائنس نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے ایک بیان جاری کیا۔ کمپنی نے کہا کہ وہ مقابلے (کمپٹیشن) سے کبھی نہیں ڈرتی اور صارفین کی خدمت کو ہی سب سے بڑا امتحان مانتی ہے۔ مثال کے طور پر ریلائنس نے اپنی ٹیلی کام کمپنی جیو کا نام لیا، جو سال 2016 میں بغیر کسی صارف کے، پہلے سے ہجوم سے بھرے بھارتی بازار میں اتری تھی اور آج دس سال بعد اس کے 53 کروڑ سے زیادہ صارفین ہیں۔
ریلائنس نے سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں مقابلے کا خیرمقدم کیا ہے اور خاص طور پر اسٹار لنک کا بھی استقبال کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ جیو سمیت ہر کمپنی کو بھارتی قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی۔ کمپنی کے مطابق، ملک کا کھلا پن قانون کی بالادستی پر ٹکا ہوا ہے اور حکومت بھارتی اور غیر ملکی سمیت ہر درخواست کے لیے ایک ہی طریقہ کار پر عمل کرتی ہے۔ جیو بھی اپنی سیٹلائٹ سروس کے لیے منظوری کی منتظر ہے۔
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ریلائنس انڈسٹریز کی جانب سے اس جوابی پوسٹ پر ایلن مسک نے بھی ریپلائی کیا۔ مسک نے اس پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے صرف دو الفاظ لکھے، "Much appreciated" یعنی وہ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
'لائسنس مل چکا، پر اسپیکٹرم حاصل کرنا باقی'
بھارت کے وزیرِ مواصلات جیوترادتیہ سندھیا کے مطابق، اسٹار لنک، جیو سیٹ کام (Jio Satcom) اور بھارتیہ ایئرٹیل کی حمایت یافتہ یوٹیل سیٹ ون ویب (Eutelsat OneWeb) کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا لائسنس مل چکا ہے۔ ایمیزون کے پروجیکٹ کوئیپر (Project Kuiper) نے بھی بھارتی سیٹلائٹ انٹرنیٹ مارکیٹ میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے، لیکن صرف لائسنس ملنے سے کمرشل سروس شروع نہیں ہوتی۔ کمپنیوں کو سکیورٹی کی شرائط پوری کرنی ہوں گی اور اسپیکٹرم حاصل کرنا ہوگا۔ سندھیا نے کہا کہ اسپیکٹرم تب ملے گا جب حکومت ریونیو پر مبنی ڈھانچہ طے کرے گی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرائی (ٹی آر اے آئی) اور محکمہ ٹیلی کام قیمت کا فیصلہ کرنے کی سمت میں کام کر رہے ہیں۔
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بھارتیہ ایئرٹیل کے چیئرمین سنیل متل نے بدھ کے روز بلومبرگ نیو اکانومی فورم 2026 میں کہا کہ ون ویب کے مقابلے اسٹار لنک کافی آگے ہے۔ انہوں نے کہا، "میں نے پانچ سال پہلے ہی درخواست دی تھی"۔ متل کا کہنا تھا کہ ون ویب کا گراؤنڈ نیٹ ورک تین سال سے تیار ہے اور سیٹلائٹ پانچ سال سے بھارت کے اوپر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اجازت نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اسٹار لنک سے چند دن پہلے بھی منظوری مل جائے تو بھی انہیں خوشی ہوگی۔
ریلائنس کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی بات کریں تو اس کے لیے یہ بھارتی کمپنی 1,600 لو-ارتھ-آربٹ سیٹلائٹس کا ایک گروپ بنانا چاہتی ہے، جس کے ذریعے بھارت کے 6 لاکھ گاؤں تک انٹرنیٹ پہنچے گا۔ اس سے دور دراز کے علاقوں میں جیو کا براہِ راست مقابلہ اسٹار لنک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سے ہو سکتا ہے۔ دونوں کمپنیوں نے گزشتہ سال جیو کے ریٹیل نیٹ ورک کے ذریعے اسٹار لنک کی خدمات کو بھارتی صارفین تک پہنچانے کے امکانات تلاش کرنے کے لیے ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔
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