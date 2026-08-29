راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز 2026: انّی کرشنن وی اور اینٹینگلڈ اسٹوڈیو افتتاحی اعزاز سے سرفراز
راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز کا مقصد ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرنا اور آزاد تخلیق کاروں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 4:27 PM IST
ممبئی: راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز (آر اے ای اے) کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ نوجوان اینیمیٹر انّی کرشنن وی کو افتتاحی 'ینگ اینیمیٹر آف دی ایئر 2026' کا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جب کہ اینٹینگلڈ اسٹوڈیو کو 'بیسٹ انڈی اسٹوڈیو آف دی ایئر 2026' قرار دیا گیا ہے۔
ایوارڈز کی یہ پروقار تقریب جمعہ کو ممبئی کے نیسکو ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں اینیمیشن کے شعبے میں عمدگی اور اختراع کے اعتراف کے لیے ملک کے بہترین تخلیق کاروں، اسٹوڈیوز، طلبہ اور انڈسٹری کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔
ایناڈو ٹیلی ویژن پرائیویٹ لمیٹڈ کی ڈائریکٹر پورنا سوجے چیرو کوری نے جیتنے والوں کو ایوارڈز پیش کیے۔ ایوارڈز کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ آر اے ای اے کے آغاز کا مقصد پوری انڈسٹری میں غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں، اختراع اور فنی کامیابیوں کا جشن منانا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "میڈیا کے بے تاج بادشاہ شری راموجی راؤ کی بصیرت افروز وراثت سے متاثر ہو کر، ان ایوارڈز کا مقصد ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان آزاد تخلیق کاروں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے جو ہندوستانی اینیمیشن کے مستقبل کو سنوار رہے ہیں"۔
تنظیم نے اسے "بھارت کے بڑھتے ہوئے اینیمیشن ایکو سسٹم میں عمدگی کو تسلیم کرنے کی طرف ایک اہم قدم" قرار دیا۔
اینیمیشن ایکسپریس، جس نے نیسکو ایگزیبیشن سینٹر، ممبئی میں آٹھویں 'اینیمیشن اینڈ مور سمٹ' اور 'اے این این ایوارڈز 2026' کے حصے کے طور پر ان ایوارڈز کی میزبانی کی، نے راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز کو "انتہائی باوقار" قرار دیا۔ 'ای ٹی وی بال بھارت'انڈسٹری پارٹنر اسپانسر' کے طور پر اس تقریب کے ساتھ وابستہ تھا۔
یہ بھی پڑھیں: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ املا اشوک روئیا دیہی ترقی میں لکھ رہیں نئی تاریخ، گھر گھر تک پانی پہنچانے کی شروع کر رکھی ہیں مہم
اینیمیشن ایکسپریس نے اپنے بیان میں کہا کہ "گذشتہ برسوں کے دوران، اے این این ایوارڈز نے اینیمیشن، وی ایف ایکس، گیمنگ، کامکس، اور ایکس آر انڈسٹریز میں اچھی کارکردگی اور عمدگی کا جشن منایا ہے، اور اس شاندار ٹیلنٹ اور اختراع کا اعتراف کیا ہے جو تخلیقی منظر نامے کو مسلسل نئی شکل دے رہے ہیں۔"
بیان میں کہا گیا کہ اس تقریب نے 'راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز' کے آغاز کے ساتھ ایک اور اہم سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔ یہ ایوارڈز آنجہانی راموجی راؤ گارو کی غیر معمولی وراثت سے متاثر ہو کر شروع کیے گئے ہیں، جن کی بصیرت نے کہانی سنانے کے انداز کو بدل دیا اور دنیا کے سب سے معتبر میڈیا اور انٹرٹینمنٹ نیٹ ورکس میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔
مزید کہا گیا کہ "ارنب چودھری ایوارڈز، جو بھارت کی بااثر ترین اینیمیشن شخصیات میں سے ایک کے بانی جذبے کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں، کے ساتھ ساتھ راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز کا اضافہ اس انڈسٹری کی عظیم شخصیات اور اگلی نسل کی تخلیقی صلاحیتوں دونوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے۔"
مزید پڑھیں: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025: سری کانت بولا بینائی کے بغیر تو پیدا ہوئے لیکن ایک مقصد کے ساتھ
اس ایوارڈ کے تحت ہر جیتنے والے کو 1,00,000 روپے کا نقد انعام، ایک خصوصی 'راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز' ٹرافی، خاص طور پر تیار کردہ 'ای ٹی وی بال بھارت' کا اسکارف اور بروش، اور راموجی فلم سٹی کے دورے کا ایک اعزازی (مفت) ٹکٹ دیا گیا جس سے جیتنے والے اور ان کے ساتھ آنے والے ایک مہمان استفادہ کر سکتے ہیں۔
جیسے جیسے بھارت میں اینیمیشن، ویژول ایفیکٹس، گیمنگ، کامکس اور ایکسٹینڈڈ رئیلٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، 'راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز' جیسے اقدامات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرنے، آزاد تخلیق کاروں کی مدد کرنے اور اینیمیشن اور ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کے لیے ایک ابھرتے ہوئے عالمی مرکز کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
'راموجی اینیمیشن ایکسی لینس ایوارڈز' کا آغاز راموجی گروپ کی جانب سے سات مختلف زمروں میں 'راموجی ایکسی لینس ایوارڈز' کے اعلان کے ایک سال بعد عمل میں آیا ہے۔ ان سات زمروں میں صحافت، دیہی ترقی، خدمت خلق، فن اور ثقافت، یوتھ آئیکن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور ویمن اچیور شامل ہیں۔
مزید پڑھیں:
راموجی ایکسیلنس ایوارڈز سوسائٹی کے حقیقی ہیروز کا اعزاز: سی ایم ڈی
پی ایم مودی نے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ اجتماعی ترقی کے لیے ضروری
راموجی ایکسیلنس ایوارڈز: نائب صدر رادھا کرشنن نے کہا، غلط معلومات کے دور میں میڈیا کو سچائی پہنچانی چاہیے
'راموجی ایک فائٹر تھے جو لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے': چندرابابو نائیڈو کا راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 میں بیان
"راموجی ایک نام ہی نہیں... ایک برانڈ ہے": تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے "راموجی ایکسیلنس ایوارڈز-2025" کو دی مبارکباد
جئے دیپ ہاردیکر! صحافت میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کے پہلے فاتح کی جدوجہد کی کہانی
راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ ستھوپتی پرسناشری نے کہا، 'قبائلی برادریوں کی زبانوں کا تحفظ ضروری ہے۔'