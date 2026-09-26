ناسا کی پرانی دوربین کو بچانے کی مہم میں ناکام رہنے والا نجی خلائی جہاز زمین پر گر کر تباہ
ناسا کے عہدیدار کے مطابق اہم مشن ختم ہوگیا لیکن اس سے حاصل ہونے والے تجربات آئندہ کی مہم کےلئے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔
Published : September 26, 2026 at 3:45 PM IST
کیپ کیناویرل: ناسا کی قدیم خلائی دوربین کو بچانے کی مہم میں ناکام رہنے والا روبوٹک خلائی جہاز اپنے مشن کے آغاز کے تین ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد جمعہ کے روز دوبارہ زمین پر آ گرا۔ ’کیٹالسٹ اسپیس ٹیکنالوجیز‘ نے ’لِنک‘ نامی اپنے تین بازوؤں والے خلائی جہاز کی تباہی کا اعلان کیا ہے، جس کے ساتھ ہی ’سوِفٹ آبزرویٹری‘ کو بچانے کی 3 کروڑ ڈالر مالیت کی ناسا اسپانسر شدہ مہم کا خاتمہ ہو گیا۔
خدشہ ہے کہ سوِفٹ بھی نومبر کے اوائل میں اسی انجام سے دوچار ہو گی کیونکہ اس کا مدار مسلسل نیچے گر رہا ہے۔ ناسا کے شان ڈوماگل-گولڈمین نے ایک بیان میں کہاکہ "اگرچہ ہمیں سوِفٹ کا مشن ختم ہوتے دیکھ کر دکھ ہوگا، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ بوسٹ مشن ہر لحاظ سے فائدے مند رہے گا۔" ڈوماگل-گولڈمین نے مزید کہا کہ اس سے مستقبل کے سیٹلائٹ ریسکیو مشنز کے لیے بھی تجربات حاصل ہوئے ہیں جس کے بعد دوبارہ مشن کی تیاری کےلئے پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔
With all of its telescopes back to work, our Swift observatory is ready to catch cosmic outbursts!— NASA Universe (@NASAUniverse) September 25, 2026
If its Burst Alert Telescope spots a gamma-ray flare, Swift will automatically point its other two telescopes at the site. More on Swift’s current status: https://t.co/XzzIiDO03I pic.twitter.com/c4cDio8PxL
ایک سال سے بھی کم عرصے میں تیار کیے گئے ’لِنک‘ کا مقصد 22 سالہ سوِفٹ دور بین کو تھامنا اور اسے ایک بلند اور پائیدار مدار میں پہنچانا تھا تاکہ وہ کائنات میں ہونے والے سب سے بڑے دھماکوں کا مشاہدہ جاری رکھ سکے۔ سورج کے شدید شعلوں نے دور بین کو انجنیئروں کی توقعات سے کہیں زیادہ تیزی سے نیچے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ کچھ مہلت کے لیے، ناسا نے اس سال کے آغاز میں مشاہدات معطل کر دیے اور سوِفٹ کی سمت اس طرح تبدیل کی تاکہ کرہ ہوائی کی رکاوٹ (ڈریگ) کو کم سے کم کیا جا سکے۔
حکام کے مطابق اگر ایسا نہ کیا جاتا تو مدد پہنچنے سے پہلے ہی دوربین نیچے گر جاتی۔ ’لِنک‘ کو 3 جولائی کو روانہ کیا گیا تھا، لیکن جلد ہی اسے الیکٹرانک مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے خلائی جہاز کے رخ کو موڑنے والے تین میں سے دو ری ایکشن ویلز ناکارہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک خراب والو کی وجہ سے سیٹلائٹ تیز چکر کھانے لگا جس سے مواصلاتی نظام متاثر ہوا۔ انجنیئروں نے دوبارہ کنٹرول تو حاصل کر لیا، لیکن ’لِنک‘ کے پاس اپنا کام مکمل کرنے کے لیے کافی ایندھن نہیں بچا تھا، اور اگست میں مشن کو منسوخ کر دیا گیا۔
This return to normal science operations has caused Swift to resume sinking rapidly. But the Swift team is taking advantage of their remaining time in orbit to gather more information about the universe — including any unexpected events that might pop up. pic.twitter.com/EDAhQewmyW— NASA Universe (@NASAUniverse) September 25, 2026
کیٹالسٹ نے باقی ماندہ چند ہفتوں کو ’لِنک‘ کے روبوٹک بازوؤں کو چلانے کی مشق کے لیے استعمال کیا، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی تقریباً 3 فٹ (1 میٹر) تھی اور سرے پر ہاتھ جیسا گرپر لگا ہوا تھا۔ فلائٹ کنٹرولرز نے خلائی جہاز کو سوِفٹ کے 7 سے 9 میل (12 سے 15 کلومیٹر) کے نزدیک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، جو تصویریں لینے کے لیے کافی قریب تھا۔ کیٹالسٹ کے سی ای او گونی لی نے ایک بیان میں کہاکہ "ہم شروع ہی سے جانتے تھے کہ یہ ایک کم وقت میں کیا جانے والا ایک چیلنجنگ مشن تھا۔"
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لی نے کہا کہ کمپنی اس سے حاصل ہونے والے تمام تجربات اپنے مستقبل کے سیٹلائٹ بحالی کے منصوبوں میں استعمال کرے گی۔ انہوں نے مزید کہاکہ "یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر ہم آئندہ پیش رفت کر سکتے ہیں۔"