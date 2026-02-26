پی ایم مودی کے نام نیا عالمی ریکارڈ ، انسٹاگرام پر 10 کروڑ فالوورز
پی ایم مودی کا انسٹاگرام سفر 2014 میں شروع ہوا تھا، اور تب سے ان کے فالوورز میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔
Published : February 26, 2026 at 11:38 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو انسٹاگرام پر 10 کروڑ فالوورز کا تاریخی سنگ میل عبور کیا۔ اس سنگ میل کو عبور کرکے پی ایم مودی نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے سیاستدان بن گئے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق پی ایم مودی نے 2014 میں انسٹاگرام جوائن کیا تھا۔ ان کے انسٹاگرام فالوورز امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے دوگنے سے زیادہ ہیں۔ اگلے پانچ عالمی رہنماؤں کے فالوورز کی مشترکہ تعداد پی ایم مودی کے واحد فالوورز کی تعداد سے کم ہے۔ یہ کامیابی سوشل میڈیا پر وزیراعظم کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انسٹاگرام پر چار کروڑ 32 لاکھ فالوورز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے بعد انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو ڈیڑھ کروڑ فالوورز کے ساتھ تیسرے، برازیل کے صدر لولا لولا ایک کروڑ 44 لاکھ فالوورز کے ساتھ چوتھے، ترک صدر اردگان ایک کروڑ 16 لاکھ فالوورز کے ساتھ پانچویں اور ارجنٹائن کے صدر جیویر میلی 64 لاکھ فالوورز کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہیں۔
پی ایم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دوسرے ہندوستانی لیڈروں سے بھی بہت آگے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ تقریباً ایک کروڑ 61 لاکھ فالوورز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، اور کانگریس کے ایم پی اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی تقریباً ایک کروڑ 26 لاکھ فالوورز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ فی الحال پی ایم مودی دو روزہ سرکاری دورے پر اسرائیل میں ہیں۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق پی ایم مودی نے انسٹاگرام پر اب تک 1200 سے زیادہ پوسٹس کی ہیں۔ وہ انسٹاگرام پر کسی کو فالو نہیں کرتے لیکن ان کے فالوورز کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔
بدھ کے روز، اسرائیلی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کنیسیٹ کا سب سے بڑا اعزاز "اسپیکر آف دی کنیسیٹ میڈل" سے نوازا۔ یہ ایوارڈ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں پی ایم مودی کی "اپنی ذاتی قیادت کے ذریعے غیر معمولی شراکت" کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ تمغہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں پی ایم مودی کی تقریر کے بعد پیش کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: