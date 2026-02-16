پی ایم مودی آج بھارت منڈپم میں اے آئی امپیکٹ ایکسپو کا کریں گے افتتاح
پانچ روزہ ایکسپو انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026 آج نئی دہلی میں شروع ہو رہا ہے۔
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں انڈیا اے آئی امپیکٹ ایکسپو 2026 کا افتتاح کریں گے۔ پانچ روزہ ایکسپو انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026، آج سے شروع ہو رہا ہے، AI ماحولیاتی نظام میں بین الاقوامی تعاون کی نمائش کرتے ہوئے 13 ممالک کے پویلینز پیش ہوں گے۔ ایکسپو اسی مقام پر منعقد کی جائے گی جہاں سمٹ ہے۔
70,000 مربع میٹر پر پھیلے ہوئے یہ ایونٹ عالمی ٹیکنالوجی فرموں، اسٹارٹ اپس، اکیڈمی اور تحقیقی اداروں، مرکزی وزارتوں، ریاستی حکومتوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کو اکٹھا کرے گا۔ 13 ممالک کے پویلین بھی AI ماحولیاتی نظام میں بین الاقوامی تعاون کا مظاہرہ کریں گے۔
ان میں آسٹریلیا، جاپان، روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، سربیا، ایسٹونیا، تاجکستان اور افریقی ممالک کے پویلین شامل ہیں۔ اس ایکسپو میں 300 سے زیادہ کیوریٹڈ نمائشی پویلینز اور لائیو مظاہرے ہوں گے، جن کا اہتمام تین موضوعاتی چکروں کے ارد گرد کیا گیا ہے: لوگ، سیارہ، اور ترقی۔
اس ایکسپو میں 600 سے زیادہ اعلیٰ ممکنہ اسٹارٹ اپس بھی پیش ہوں گے، جن میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بڑے پیمانے پر، آبادی کی سطح پر حل تیار کررہے ہیں اور عالمی سطح پر کام کررہے ہیں۔ یہ سٹارٹ اپ کام کرنے والے حل کی نمائش کریں گے جو پہلے سے ہی حقیقی دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ انڈیا AI امپیکٹ ایکسپو 2026 میں بین الاقوامی مندوبین سمیت 250,000 سے زیادہ زائرین کو راغب کرنے کی امید ہے۔
اس تقریب کا مقصد عالمی AI ماحولیاتی نظام میں نئی شراکت داریوں کو فروغ دینا اور کاروباری مواقع پیدا کرنا ہے۔ 500 سے زیادہ سیشنز منعقد کیے جائیں گے، جن میں 3,250 سے زیادہ بصیرت والے مقررین اور پینلسٹ شامل ہوں گے۔
یہ سیشن مختلف شعبوں میں AI کے تبدیلی کے اثرات کو تسلیم کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے اور مستقبل کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ AI دنیا کے ہر شہری کو فائدہ پہنچائے۔ پی ایم او کے بیان میں کہا گیا ہے، "یہ ایکسپو ایکشن میں اے آئی کا ایک قومی مظاہرہ ہو گا، جہاں پالیسی پریکٹس، جدت طرازی پیمانے پر، اور ٹیکنالوجی عام شہری سے ملتی ہے۔"