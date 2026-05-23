مریخ پر پرسیورینس روور نے تین چٹانوں کی انوکھی تصویر کھینچ لی، جانیے ان کا راز
مریخ کی سطح پر پائی جانے والی یہ چٹانیں بتاتی ہیں کہ لاکھوں سال پہلے یہاں پانی کی نہریں بہتی تھیں۔
Published : May 23, 2026 at 3:32 PM IST
حیدرآباد: ناسا کے پرسیورینس روور نے مریخ پر ایک منفرد تصویر کھینچ کر سب کو حیران کردیا ہے۔ 13 مئی 2026 کو مشن کے سول 1859 مشن کے دوران لی گئی تصویر میں تین چٹانیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ چٹانوں کا یہ ڈھیر، سرخ گرد آلود خطوں کے درمیان، ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر اس پوزیشن میں رکھا گیا ہے۔
ناسا کے پرسیورینس روور نے اپنے بائیں ماسٹ کیم ۔زیڈ کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے اس تصویر کو حاصل کیا۔ یہ تصویر 13 مئی 2026 (سول 1859) کو مقامی اوسط شمسی وقت کے مطابق 13:00:34 پر لی گئی۔ماسٹ کیم ۔زیڈ روور کے سر پر نصب دو کیمروں کا ایک سیٹ ہے، جو زمین سے اونچے مقام پر ہے، اور روور کی دیکھنے والی آنکھوں کا کام کرتا ہے۔
سائنسدانوں نے کیا کہا؟
تاہم، سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ انسانی یا اجنبی کام نہیں ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایک بڑی چٹان ہے جو ہوا یا قدیم پانی کے بہاؤ سے مختلف تہوں میں ٹوٹ گئی ہے۔ مریخ آج خشک اور پرسکون دکھائی دے سکتا ہے، لیکن قدیم چٹانوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کبھی بارش ہوتی تھی اور ندیاں بہتی تھیں۔ ناسا کے کیوریوسٹی روور کے ڈیٹا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہوا مریخ پر چٹانوں کو تشکیل دینے والی بنیادی قوت ہے۔
آپ نے زمین پر ٹریکنگ کے دوران ایسے پتھروں کے ڈھیر دیکھے ہوں گے۔ نیشنل پارکس سروس کے مطابق، کچھ ڈھیروں کو ٹریل مارکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مریخ پر، یہ ٹریل مارکر نہیں ہے۔ ناسا کا پرسیورنس روور گزشتہ پانچ سالوں سے مریخ کی سطح پر گھوم رہا ہے اور اس نے بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ کبھی چیتے کے دھبوں والی چٹانیں، کبھی الجھے ہوئے دھاگے نما ڈھانچے، اور کبھی پاپ کارن نما ڈھانچے۔ ہر بار، یہ پہلے پراسرار لگتے تھے، لیکن بعد میں ان کی وضاحت ارضیاتی عمل سے ہوئی۔ یہاں تک کہ 1976 میں وائکنگ مشن کی طرف سے دیکھی گئی شکل بھی بعد میں قدرتی شکل ثابت ہوئی۔
کیا مریخ پر زندگی کا امکان ہے؟
چونکہ ابھی تک کوئی انسان مریخ پر نہیں گیا ہے، اس لیے یہ ٹیلا غالباً کسی آوارہ مسافر نے بنایا تھا۔ یہ دریافتیں ہمیں مریخ کی بھرپور تاریخ کی یاد دلاتی ہیں۔ سائنس دان یہاں زندگی کے امکانات کو سمجھنے کے لیے مسلسل نئے ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ مزید گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے مستقبل میں مزید مشن بھیجے جائیں گے۔